Умывание минеральной водой, отсутствие диет и еще 5 бьюти-секретов красавицы-актрисы Анастасии Вертинской

Советская актриса с антисоветской внешностью – так говорили о ней, когда она ворвалась в кинематограф, словно морской бриз. Сегодня Вертинской уже 75 лет, но она по-прежнему аристократична, грациозна и гармонична. Звезда не раз признавалась, что спокойно относится к возрасту и не боится старости. Будучи женщиной от природы решительной, в 2000 году она без сожалений распрощалась с актерской карьерой и всецело посвятила себя ресторанному бизнесу сына Степана Михалкова. Новой работе она отдалась с той же страстью, с которой играла в кино, но и о собственной внешности не забывала, ведь завершение кинокарьеры не повод махнуть на себя рукой.

Не поддаваться негативным эмоциям и быть доброй

На вопрос, как ей удается сохранить красоту, Вертинская не раз отвечала, что все идет изнутри. Она уверена, что в старости каждый получает именно то лицо, которое заслужил. В одном из интервью артистка так и заявила: «Я верю, что на лице отражается все: твоя жизнь, твой характер, твои поступки. В этом смысле считаю «Портрет Дориана Грея» провидческим произведением. Я знаю актрис, которые в молодости были очаровательными красотками. <...> А потом жизнь сложилась так, что им приходилось много бороться. В результате заложились носогубные складки, появилось выражение стервозности, и это уже не преодолеешь».