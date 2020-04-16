Умывание минеральной водой, отсутствие диет и еще 5 бьюти-секретов красавицы-актрисы Анастасии Вертинской
Советская актриса с антисоветской внешностью – так говорили о ней, когда она ворвалась в кинематограф, словно морской бриз. Сегодня Вертинской уже 75 лет, но она по-прежнему аристократична, грациозна и гармонична. Звезда не раз признавалась, что спокойно относится к возрасту и не боится старости. Будучи женщиной от природы решительной, в 2000 году она без сожалений распрощалась с актерской карьерой и всецело посвятила себя ресторанному бизнесу сына Степана Михалкова. Новой работе она отдалась с той же страстью, с которой играла в кино, но и о собственной внешности не забывала, ведь завершение кинокарьеры не повод махнуть на себя рукой.
Не поддаваться негативным эмоциям и быть доброй
На вопрос, как ей удается сохранить красоту, Вертинская не раз отвечала, что все идет изнутри. Она уверена, что в старости каждый получает именно то лицо, которое заслужил. В одном из интервью артистка так и заявила: «Я верю, что на лице отражается все: твоя жизнь, твой характер, твои поступки. В этом смысле считаю «Портрет Дориана Грея» провидческим произведением. Я знаю актрис, которые в молодости были очаровательными красотками. <...> А потом жизнь сложилась так, что им приходилось много бороться. В результате заложились носогубные складки, появилось выражение стервозности, и это уже не преодолеешь».
Фото: kinopoisk
Массаж лица и тела
Спорт актриса никогда особо не любила, предпочитая ему сеанс хорошего массажа. Причем любит как массаж тела, так и лица. После того как ей исполнилось 30, эту процедуру она посещает раз неделю при любых обстоятельствах. А физическую активность восполняет при помощи прогулок и ходьбы по кухне в процессе готовки.
Не распускать себя
Вертинская всегда была противницей самобичевания и жестокости к себе, потому никогда не гналась за вожделенными многими параметрами 90-60-90. Но и распускать себя тоже не позволяла. Актриса никогда не придерживалась голодных диет и, если хотелось пирожное или шоколад, без зазрения совести ела, но не допускала ситуаций, когда поправлялась до такой степени, что переставала узнавать себя в зеркале. Во всем важна умеренность и здравомыслие.
Фото: eastnews.ru
Здоровое питание
Анастасия Вертинская на протяжении всей жизни была сторонницей рационального подхода в питании. Ограничения важны, но в разумных пределах. Она старается есть больше овощей и фруктов, отдает предпочтение простой пище, но при этом может позволить себе и что-нибудь, что сильно любит, даже если это блюдо не вписывается в стандарты ЗОЖ. «Если говорить по нашим современным критериям, то самая здоровая еда – это силос, – объяснила она. – Но человек не может есть силос с утра до вечера, ему хочется чего-то другого. Но совсем не обязательно каких-то изысканных блюд. Каждый из нас любит есть то, что помнит из детства. Когда вы голодны, в голову не приходит: «Сейчас бы ризотто из кальмаров», вы скажете: «Котлеток бы, борщика».
Полноценный сон
По мнению Вертинской, сон – важнейшая составляющая полноценного ухода за собой. Он должен быть спокойным, в тихой, хорошо проветренной комнате без лишних звуковых и световых раздражителей. Спать нужно не меньше 8 часов, причем ежедневно.
Не умываться проточной водой
Воду из-под крана актриса считала не слишком подходящей для умывания, предпочитая ей фильтрованную, кипяченую, а еще лучше минеральную. Этот этап очищения для нее был принципиально важен.
Никаких народных рецептов красоты
Вертинская не была сторонницей самодельных масок и кремов: она не мазала на лицо то, что ела – помидоры, мед, огурцы, яйца, сметана и йогурт должны оставаться на тарелке, а не превращаться в уходовые средства. Актриса вообще никогда не была сторонницей излишней перегрузки кожи косметикой. Она старалась всячески щадить свою кожу, но каждое утро наносила на лицо толстый слой крема в качестве маски.
Фото: kinopoisk, eastnews, globallook
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