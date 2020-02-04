Тинт-бальзам для губ, «умный» спонж для макияжа и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок февраля
Коллекция макияжа Extreme Badass от Tom Ford
В рамках очень красивой коллекции Extreme Badass бренд Tom Ford представил три средства: угольно-черную тушь для ресниц, черный жидкий лак для век Badass Lid Lacquer, создающий влажный эффект а-ля «девушка с обложки модного журнала», и мини-палетка теней Badass Eye Color Quad, в которой собраны 4 дополняющих друг друга оттенка — от полупрозрачных до матовых — для создания идеальных smokey eyes.
Коллекция средств по уходу за телом «Королевский инжир» от La Ric
В линейку средств входят 2 новых продукта: аромаскраб-уход для рук, ног и всего тела Aroma Spa Peeling Imperial Fig и увлажняющий крем для тела Body Cream Imperial Fig. Первое средство содержит морскую соль, которая активно отшелушивает и обновляет кожу, стимулирует кровообращение, способствует регенерации и более свежему виду. Крем интенсивно питает и повышает эластичность кожи, а также помогает снизить негативное воздействие окружающей среды и продлить молодость кожи, способствует регенерации и более свежему виду. Обе новинки отличает свежий сладковатый аромат с оттенком терпкой фиговой древесины и молодых плодов инжира.
Новый аромат L'Essence de Flamboyance от YVRA 1965
Февраль — месяц, богатый на праздники, потому и выходит новый аромат, созданный специально для мужчин, который, впрочем, придется по душе и представительницам прекрасного пола. В композиции новинки — кожаные ноты, розовый перец, бергамот, лимон, апельсин и, конечно же, ладан, кедр, мускус и много, очень много пачули. Этот парфюм для сильных духом и уверенных в себе мужчин, сложный, изысканный и очень характерный.
Комплексный anti-age уход от Guerlain
Новая ночная сыворотка Orchidee Imperiale Night Detox и крем для глаз Abeille Royale Eye Cream, по заверениям бренда, способны если не повернуть время вспять, то уж точно остановить его. Ночная сыворотка активно борется с отечностью и «морщинами сна», а также повышает плотность кожи, в результате чего она становится более гладкой и упругой. Новый крем для глаз также комплексно воздействует на широкий спектр возрастных проблем, с которыми сталкивается нежная кожа вокруг глаз — устраняет темные круги и мешки под глазами, разглаживает «гусиные лапки» и межбровные складки.
Тинт-бальзам для губ Color Gel от Shiseido
Новое средство для губ от известного японского бренда благодаря сочетанию различных восков в формуле обладает легкой текстурой, но при этом эффективно ухаживает за губами. Производители обещают увлажнение в течение 4 часов, все это время губы будут более мягкими, здоровыми и надежно защищенными от неблагоприятных погодных условий. Тинт-бальзам представлен в 10 полупрозрачных оттенках, каждый из которых можно наслаивать для достижения более насыщенного цвета.
Осветляющий выравнивающий крем Pigment-White от Filorga
Мультиактивный крем с невесомой текстурой и матовым покрытием восстанавливает равномерность тона кожи на 360° и возвращает ей сияние и естественную красоту. Представители бренда рекомендуют использовать его курсом в течение 12 недель для активной борьбы с гиперпигментацией. Подходит для любого типа кожи.