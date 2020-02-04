Тинт-бальзам для губ, «умный» спонж для макияжа и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок февраля

Последний месяц зимы подкрался незаметно, а вместе с ним и первые праздники — 14 февраля и День защитника Отечества, потому самое время задуматься о подарках для любимого мужчины. Да и о себе не стоит забывать, ведь кто вас будет любить сильнее, чем вы сами! Начинайте срочно баловать себя и своих родных, чтобы поднять настроение в эти холодные дни. Тем более что и интересные косметические новинки уже подоспели. О самых интересных из них рассказываем в новом обзоре на Passion.ru.