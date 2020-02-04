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Тинт-бальзам для губ, «умный» спонж для макияжа и еще 8 впечатляющих бьюти-новинок февраля

Последний месяц зимы подкрался незаметно, а вместе с ним и первые праздники — 14 февраля и День защитника Отечества, потому самое время задуматься о подарках для любимого мужчины. Да и о себе не стоит забывать, ведь кто вас будет любить сильнее, чем вы сами! Начинайте срочно баловать себя и своих родных, чтобы поднять настроение в эти холодные дни. Тем более что и интересные косметические новинки уже подоспели. О самых интересных из них рассказываем в новом обзоре на Passion.ru.

Коллекция макияжа Extreme Badass от Tom Ford

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Палетка теней Badass Eye Color Quad, Tom Ford. Цена: по запросу.

В рамках очень красивой коллекции Extreme Badass бренд Tom Ford представил три средства: угольно-черную тушь для ресниц, черный жидкий лак для век Badass Lid Lacquer, создающий влажный эффект а-ля «девушка с обложки модного журнала», и мини-палетка теней Badass Eye Color Quad, в которой собраны 4 дополняющих друг друга оттенка — от полупрозрачных до матовых — для создания идеальных smokey eyes.

Коллекция средств по уходу за телом «Королевский инжир» от La Ric

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Аромаскраб-уход для рук, ног и всего тела Aroma Spa Peeling Imperial Fig, La Ric. Цена: 6750 рублей.

В линейку средств входят 2 новых продукта: аромаскраб-уход для рук, ног и всего тела Aroma Spa Peeling Imperial Fig и увлажняющий крем для тела Body Cream Imperial Fig. Первое средство содержит морскую соль, которая активно отшелушивает и обновляет кожу, стимулирует кровообращение, способствует регенерации и более свежему виду. Крем интенсивно питает и повышает эластичность кожи, а также помогает снизить негативное воздействие окружающей среды и продлить молодость кожи, способствует регенерации и более свежему виду. Обе новинки отличает свежий сладковатый аромат с оттенком терпкой фиговой древесины и молодых плодов инжира.

Новый аромат L'Essence de Flamboyance от YVRA 1965

Аромат L'Essence de Flamboyance, YVRA 1965. Цена: 11 800 рублей.

Февраль — месяц, богатый на праздники, потому и выходит новый аромат, созданный специально для мужчин, который, впрочем, придется по душе и представительницам прекрасного пола. В композиции новинки — кожаные ноты, розовый перец, бергамот, лимон, апельсин и, конечно же, ладан, кедр, мускус и много, очень много пачули. Этот парфюм для сильных духом и уверенных в себе мужчин, сложный, изысканный и очень характерный.

Комплексный anti-age уход от Guerlain

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Ночная сыворотка Orchidee Imperiale Night Detox, Guerlain. Цена: от 13 805 рублей.

Новая ночная сыворотка Orchidee Imperiale Night Detox и крем для глаз Abeille Royale Eye Cream, по заверениям бренда, способны если не повернуть время вспять, то уж точно остановить его. Ночная сыворотка активно борется с отечностью и «морщинами сна», а также повышает плотность кожи, в результате чего она становится более гладкой и упругой. Новый крем для глаз также комплексно воздействует на широкий спектр возрастных проблем, с которыми сталкивается нежная кожа вокруг глаз — устраняет темные круги и мешки под глазами, разглаживает «гусиные лапки» и межбровные складки.

Тинт-бальзам для губ Color Gel от Shiseido

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Тинт-бальзам для губ Color Gel, Shiseido. Цена: 2500 рублей.

Новое средство для губ от известного японского бренда благодаря сочетанию различных восков в формуле обладает легкой текстурой, но при этом эффективно ухаживает за губами. Производители обещают увлажнение в течение 4 часов, все это время губы будут более мягкими, здоровыми и надежно защищенными от неблагоприятных погодных условий. Тинт-бальзам представлен в 10 полупрозрачных оттенках, каждый из которых можно наслаивать для достижения более насыщенного цвета.

Осветляющий выравнивающий крем Pigment-White от Filorga

Осветляющий выравнивающий крем Pigment-White, Filorga. Цена: 4750 рублей.

Мультиактивный крем с невесомой текстурой и матовым покрытием восстанавливает равномерность тона кожи на 360° и возвращает ей сияние и естественную красоту. Представители бренда рекомендуют использовать его курсом в течение 12 недель для активной борьбы с гиперпигментацией. Подходит для любого типа кожи.

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