Сиганская диета Павла Дурова: плюсы и минусы такой системы питания

В чем суть сиганской диеты

Сиганской диетой (seagan diet, seaganism) основатель "ВКонтакте" и Telegram заинтересовался в мае 2019 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале Durov's Channel. Чтобы улучшить свою продуктивность, Дуров решил питаться исключительно дикой рыбой и морепродуктами.

Он напомнил, что в отличие от фермерского мяса и сельхозпродукции, которые появились в рационе человека сравнительно недавно (около 15 тыс. лет назад), дикую рыбу готовили на огне наши предки в течение последнего миллиона лет. С точки зрения эволюции именно сиганство для Дурова имеет гораздо больше смысла, чем веганство или сыроедение. Поэтому предприниматель выбрал такую систему питания.

Подробнее о диете написано в книге Seagan Eating: The Lure of a Healthy, Sustainable Seafood ("Сиганская кухня: соблазн полезных, экологически чистых морепродуктов"), которая вышла в 2016 году. Ее авторами стали подруги, приверженицы активного образа жизни и веганы со стажем Эми Крамер и Лиза МакКомси. Несколько лет назад они отказались от мяса, молока, яиц, меда и других продуктов животного происхождения.

Спустя время девушки поняли, что их организму не хватает омега-3 жирных кислот, которые укрепляют иммунитет, нормализуют уровень жиров в крови, артериальное давление и холестерин. Веганская диета не позволяет получить омега-3 в нужном количестве. Тогда Эми и Лиза добавили в рацион рыбу. Такую систему питания они назвали сиганством (от англ. sea – море + часть слова "веган").

Среди известных сиганов не только Павел Дуров. Также этой диеты придерживаются 42-й президент США Билл Клинтон, голливудские актеры Бен Стиллер, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.