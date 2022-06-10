Сиганская диета Павла Дурова: плюсы и минусы такой системы питания
В чем суть сиганской диеты
Сиганской диетой (seagan diet, seaganism) основатель "ВКонтакте" и Telegram заинтересовался в мае 2019 года. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале Durov's Channel. Чтобы улучшить свою продуктивность, Дуров решил питаться исключительно дикой рыбой и морепродуктами.
Он напомнил, что в отличие от фермерского мяса и сельхозпродукции, которые появились в рационе человека сравнительно недавно (около 15 тыс. лет назад), дикую рыбу готовили на огне наши предки в течение последнего миллиона лет. С точки зрения эволюции именно сиганство для Дурова имеет гораздо больше смысла, чем веганство или сыроедение. Поэтому предприниматель выбрал такую систему питания.
Подробнее о диете написано в книге Seagan Eating: The Lure of a Healthy, Sustainable Seafood ("Сиганская кухня: соблазн полезных, экологически чистых морепродуктов"), которая вышла в 2016 году. Ее авторами стали подруги, приверженицы активного образа жизни и веганы со стажем Эми Крамер и Лиза МакКомси. Несколько лет назад они отказались от мяса, молока, яиц, меда и других продуктов животного происхождения.
Спустя время девушки поняли, что их организму не хватает омега-3 жирных кислот, которые укрепляют иммунитет, нормализуют уровень жиров в крови, артериальное давление и холестерин. Веганская диета не позволяет получить омега-3 в нужном количестве. Тогда Эми и Лиза добавили в рацион рыбу. Такую систему питания они назвали сиганством (от англ. sea – море + часть слова "веган").
Среди известных сиганов не только Павел Дуров. Также этой диеты придерживаются 42-й президент США Билл Клинтон, голливудские актеры Бен Стиллер, Дженнифер Лопес и другие знаменитости.
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Плюсы и минусы сиганства
- Сиганская диета – хороший вариант для тех, кто хочет похудеть. Основу рациона составляет рыба и морепродукты, поэтому организм получает необходимую дневную норму омега-3. Кроме того, человек закрывает минимальную норму по витаминам, что также благоприятно сказывается на здоровье худеющего. Однако такая система питания должна стать частью вашей жизни. Если вернуться к привычному (не очень здоровому) рациону, то вес опять начнет расти.
- Нормализация работы кишечника является еще одним плюсом сиганства. Овощи и фрукты стабилизируют давление, снижают холестерин, очищают организм от зашлакованности. Кроме того, повышается иммунитет.
- Огромное значение имеет страна/регион проживания. Тем, у кого в легкой доступности есть рыба, морепродукты и растительная пища, будет проще соблюдать диету. Чтобы организм получал необходимое количество питательных веществ и витаминов, продуктовая корзина должна быть качественной и разнообразной. Лучше отдавать предпочтение местной, а не импортной рыбе.
- Дорого. Желательно, чтобы рыба и морепродукты были свежими, а не замороженными. В среднем эти продукты сегодня стоят от 500-1000 рублей за килограмм и выше.
Примеры меню
В основе любой системы здорового питания пирамида, состоящая из нескольких ярусов.
- Сложные углеводы: каши, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и пр.
- Белок: речная рыба, бобовые, орехи, продукты из сои;
- Клетчатка, витамины и минералы: овощи, фрукты и ягоды;
- Жиры: масла (например, оливковое, льняное, кунжутное), добираем омега-3 за счет рыбы;
- Сахара: натуральные сладости (сухофрукты). Растительная пища содержит все необходимые для нормальной работы организма. Благодаря отсутствию в рационе продуктов животного происхождения, нет опасных для здоровья канцерогенов.
1 день: Завтрак: овсяная каша на соевом молоке, смесь сухофруктов и орехов Обед: овощное рагу Полдник: апельсин Ужин: смузи из шпината и фруктов (яблоко, апельсин, банан)
2 день: Завтрак: пшенная каша, грейпфрут Обед: рыбный суп из речной рыбы (например: окунь) Полдник: зеленое яблоко Ужин: запеченная рыба (например: сазан), салат из овощей( зелень, огурцы, перец, добавить оливковое масло)
3 день: Завтрак: перловая каша Обед: грибной суп Полдник: смузи из грейпфрута, сельдерея и яблока Ужин: веганские блинчики, апельсиновый сок
Предложенные варианты можно чередовать, добавлять в рацион любимые продукты. Однако важно, чтобы все блюда были хорошо сбалансированными. Переизбыток или недостаток определенных веществ может привести к нарушению баланса и появлению проблем со здоровьем. Перед началом диеты желательно проконсультироваться со специалистом и вместе с ним подобрать наиболее комфортное и оптимальное питание.
Фото: Global Look Press