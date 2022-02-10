Романтика во всей красе: 85 вариантов подарков, которые не захочется выбросить
Для него
Если на вопрос о желаемом подарке вы получили от бойфренда традиционное «не знаю», делайте ставку на практичность — и никогда не проиграете. Проведите ревизию его гардероба — возможно, в нем не хватает классической рубашки или поло на каждый день, яркой толстовки к любимым джинсам или очков как у Коула Спроуса.
Учитывайте его ритм и стиль. Большую часть времени он проводит в офисе? Присмотритесь к галстукам нескучного дизайна, статусным часам и запонкам. Он влюблен в спорт? Ему точно пригодится вместительная сумка и беспроводные наушники — все просто!
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Подарки для мужчин выбрать всегда непросто. Но в такой день, как День святого Валентина, главное — внимание, потому презенты могут быть не супердорогими, но при этом выбранными с любовью и вниманием. Это может быть пушистый махровый халат, любимый парфюм или набор для ухода за кожей. В то же время стоит присмотреться к милым вещицам для интерьера или купить своему мужчине новую кружку (а носки оставьте до 23 февраля, но и это не директива).
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Для нее
Мы собрали внушительный список желаний, который можно сразу отправлять бойфренду (желательно вместе с успокоительным). В нем есть все: от увесистых изумрудов с шестизначной суммой в чеке до яркого купальника, который станет тонким намеком на совместный отпуск.
Классика жанра — украшения с камнями в форме сердец, скрытыми намеками и признаниями, которые можно дарить в паре со стильной шкатулкой. Обратиться также стоит к винтажным трофеям (таких точно ни у кого не будет) и бижутерии от-кутюр. Вспомните, как вместо помолвочного кольца Мистер Биг подарил Кэрри туфли — самую романтичную сцену «Секса в большом городе» можно повторить, и для этого не обязательно иметь пару синих Hangisi от Manolo Blahnik в запасе.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
В феврале, как и в любое другое время года, женщина нуждается в двух вещах — любви и косметике. Первое за деньги не купишь, а вот второе — вполне возможно. Косметика может быть любая: декоративная или уходовая. Также стоит присмотреться к парфюмерии. Весьма уместны будут и ароматические средства или дизайнерские вещицы, которые покажут, что вы подошли к выбору подарка вдумчиво.
Кстати, если вы сейчас одиноки, не лишайте себя удовольствия купить подарок себе любимой. Ведь вы самая очаровательная и привлекательная и точно этого достойны!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Для двоих
День всех влюбленных — это праздник для двоих, потому, если вам не хочется выбирать индивидуальные подарки, можно присмотреться к презентам, которые подойдут и вам, и ему. Это могут быть и парные ароматы, и подарочные наборы по уходу за кожей, и бытовая техника и гаджеты, и, конечно же, все, что поможет создать романтику: свечи для аромамассажа, сертификаты в спа и на процедуры. Главное — не забывайте, что это праздник любви, и раз вы выбираете подарки и за себя, и за него, учитывайте интересы обоих.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фото: freepik.com