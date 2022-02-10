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Романтика во всей красе: 85 вариантов подарков, которые не захочется выбросить

14 февраля — отличный повод взбодрить отношения, устроить романтическое свидание, сделать сюрпризы друг другу или самой себе. Как видите, поводов полюбить праздник масса, даже если его вы встречаете без половинки. Мы собрали большой модный гид по подаркам, которые точно не разочаруют. Здесь — самые чувственные ароматы, необычные ювелирные украшения, белье, которое заставит его сердце биться чаще, и не только. Составляйте вишлист вместе с Passion.ru!
Романтика во всей красе: 85 вариантов подарков, которые не захочется выбросить

Для него

Если на вопрос о желаемом подарке вы получили от бойфренда традиционное «не знаю», делайте ставку на практичность — и никогда не проиграете. Проведите ревизию его гардероба — возможно, в нем не хватает классической рубашки или поло на каждый день, яркой толстовки к любимым джинсам или очков как у Коула Спроуса.

Учитывайте его ритм и стиль. Большую часть времени он проводит в офисе? Присмотритесь к галстукам нескучного дизайна, статусным часам и запонкам. Он влюблен в спорт? Ему точно пригодится вместительная сумка и беспроводные наушники — все просто!

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Очки Versace, 20 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Подарки для мужчин выбрать всегда непросто. Но в такой день, как День святого Валентина, главное — внимание, потому презенты могут быть не супердорогими, но при этом выбранными с любовью и вниманием. Это может быть пушистый махровый халат, любимый парфюм или набор для ухода за кожей. В то же время стоит присмотреться к милым вещицам для интерьера или купить своему мужчине новую кружку (а носки оставьте до 23 февраля, но и это не директива).

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я выбрал вместо рекламы.
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Набор Flash Fix от Sunday Riley. Прекрасный выбор для тех мужчин, которые следят за собой. Это идеальный базовый уход, в который входят очищающее средство Ceramic Slip, избавляющая от загрязнений кожи и немного стягивающая поры, и сыворотка с гликолевой кислотой Good Genes. Формула средств чистая и при этом действительно работает. Цена: 2108 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Для нее

Мы собрали внушительный список желаний, который можно сразу отправлять бойфренду (желательно вместе с успокоительным). В нем есть все: от увесистых изумрудов с шестизначной суммой в чеке до яркого купальника, который станет тонким намеком на совместный отпуск.

Классика жанра — украшения с камнями в форме сердец, скрытыми намеками и признаниями, которые можно дарить в паре со стильной шкатулкой. Обратиться также стоит к винтажным трофеям (таких точно ни у кого не будет) и бижутерии от-кутюр. Вспомните, как вместо помолвочного кольца Мистер Биг подарил Кэрри туфли — самую романтичную сцену «Секса в большом городе» можно повторить, и для этого не обязательно иметь пару синих Hangisi от Manolo Blahnik в запасе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кольцо JNB Jewellery с лавандовым кварцем и позолотой, 25 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В феврале, как и в любое другое время года, женщина нуждается в двух вещах — любви и косметике. Первое за деньги не купишь, а вот второе — вполне возможно. Косметика может быть любая: декоративная или уходовая. Также стоит присмотреться к парфюмерии. Весьма уместны будут и ароматические средства или дизайнерские вещицы, которые покажут, что вы подошли к выбору подарка вдумчиво.

Кстати, если вы сейчас одиноки, не лишайте себя удовольствия купить подарок себе любимой. Ведь вы самая очаровательная и привлекательная и точно этого достойны!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Набор Notes Of Love в праздничном оформлении с антивозрастной программой увлажнения Hydra3 Regenetic от Valmont. В него входят средства для всех 3 этапов интенсивного и комплексного ухода за кожей: крем Hydra3 Regenetic дарит трехмерное увлажнение для гладкости, нежности и объема вашей кожи. Концентрат Hydra3 Regenetic Serum возвращает коже тонус и упругость, интенсивно увлажняет и оказывает мощный антивозрастной эффект. Увлажняющая эмульсия для глаз Hydra3 Eye — самое необходимое для ежедневного ухода за нежной кожей вокруг глаз в 1 средстве — сияние, увлажнение и антивозрастной эффект. Цена: от 17 250 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Для двоих

День всех влюбленных — это праздник для двоих, потому, если вам не хочется выбирать индивидуальные подарки, можно присмотреться к презентам, которые подойдут и вам, и ему. Это могут быть и парные ароматы, и подарочные наборы по уходу за кожей, и бытовая техника и гаджеты, и, конечно же, все, что поможет создать романтику: свечи для аромамассажа, сертификаты в спа и на процедуры. Главное — не забывайте, что это праздник любви, и раз вы выбираете подарки и за себя, и за него, учитывайте интересы обоих.

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Подарочный набор для двоих «Эко» от Carrots & beans. В набор входят: ароматическая свеча из кокосового воска (аромат багет или вишневый штрудель), набор из 5 стеклянных трубочек, набор экомешочков, кольца для выращивания авокадо, открытка из переработанных чеков, набор из 3 восковых салфеток Beewax Food Wrap и эко-бутылка. Цена: 7000 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Фото: freepik.com

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