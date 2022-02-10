Романтика во всей красе: 85 вариантов подарков, которые не захочется выбросить

Для него

Если на вопрос о желаемом подарке вы получили от бойфренда традиционное «не знаю», делайте ставку на практичность — и никогда не проиграете. Проведите ревизию его гардероба — возможно, в нем не хватает классической рубашки или поло на каждый день, яркой толстовки к любимым джинсам или очков как у Коула Спроуса.

Учитывайте его ритм и стиль. Большую часть времени он проводит в офисе? Присмотритесь к галстукам нескучного дизайна, статусным часам и запонкам. Он влюблен в спорт? Ему точно пригодится вместительная сумка и беспроводные наушники — все просто!