Парфюмерный спрей для тела, маска с розовой солью и еще 8 ярких бьюти-новинок сентября

Вот и наступила осень. Она, как всегда, подкралась незаметно. Но печалиться по этому поводу раньше времени не стоит, ведь у природы нет плохой погоды, а в сентябре еще рано предаваться сплину по поводу грядущих холодов – до них совершенно точно еще далеко. Зато именно в сентябре появляется множество бьюти-новинок. Самые интересные из запусков – в новом обзоре на Passion.ru.