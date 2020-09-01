Парфюмерный спрей для тела, маска с розовой солью и еще 8 ярких бьюти-новинок сентября
Парфюмерный спрей для всего тела All Over Spray от Vilhelm Parfumerie
Новинка может использоваться самостоятельно или в качестве дополнения к вашему любимому аромату. Ее можно наносить на все тело и волосы – на чистую кожу после душа или занятий спортом. Он дарит ощущение свежести и чистоты, создавая вокруг вас уютную ароматную ауру. Спрей представлен в трех версиях: Basilico&Fellini с нотами мяты, острого перца и базилика, акватически-прохладный Morning Chess и гурманский с нотами черного чая и мускусом Dear Polly.
Тушь для ресниц с эффектом объема Mascara Volume Effet Faux Cils Radical от YSL Beauty
Эта новинка создана для убежденных поклонниц туши, желающих придать ресницам дополнительный экстра-объем. Тушь представлена в радикально черном цвете, обеспечивает беспрецедентное покрытие и одновременно ухаживает за ресницами. Новая щеточка позволяет не только равномерно набирать средство, но и создавать выразительный взгляд без комочков.
Новая коллекция Lost In Wonder от Jo Malone London
Один из самых крупных запусков бренда 2020 года посвящен одному из Семи чудес света. В коллекцию вошли два новых аромата и гель для душа. Первый из одеколонов – Fig & Lotus Flower – легкий цветочный аромат, воспевающий оду инжиру и лотосу, он получился красивым, элегантным и очень свежим. Второй – Cypress & Grapevine – Хвойно-древесный, вдохновленный величественными деревьями из древних садов Семирамиды. Каждый из одеколонов можно носить по отдельности или наслаивать друг на друга.
Коллекция морских экспресс-масок от Thalgo
В коллекцию вошли три маски с разным действием, объединенные тем, что оказывают на кожу не только мгновенное, но и пролонгированное действие. Интенсивно увлажняющая экспресс-маска «Морской источник» увлажняет и насыщает эпидермис минералами; энергизирующая со спирулиной разглаживает морщины и тонизирует; омолаживающая «Интенсивный лифтинг» подтягивает и наполняет кожу жизнью. В продаже – с 7 сентября.
Натуральная успокаивающая гамма средств с пионом от Klorane
В коллекцию вошло два средства, каждое из которых специально разработано для чувствительной и раздраженной кожи. В нее входят увлажняющий спрей-дымка с экстрактом пиона, обладающее ультрасвежей, нежирной и нелипкой текстурой, который успокаивает кожу после одного распыления и увлажняет в течение 24 часов, а также увлажняющий гель-крем, который восстанавливает естественный комфорт эпидермиса и окутывает его тонким цветочным ароматом.
Ламеллярная вода для сияния и упругости High Amplify Rinse Shine от MATRIX
Новинка с невесомой формулой помогает распутать даже самые непослушные пряди всего за 8 секунд. Кондиционирующие молекулы, активированные в воде, обволакивают каждую прядь, мгновенно разделяя, добавляя сияния и мягкости. При нанесении средства на влажные волосы вы можете почувствовать согревающий эффект – это реакция, разработанная для распределения легких кондиционирующих ингредиентов по волосам.