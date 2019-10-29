Отливант, плампер и еще 16 терминов, которые необходимо знать каждому бьютиголику
Словарь любителей парфюмерии
Блоттер
Этого «зверя» вы наверняка знаете! Ведь блоттер – это те самые нюхательные бумажки, которые в изобилии можно отыскать в парфюмерном отделе любого косметического магазина. При помощи нее можно «затестить» аромат перед покупкой. Обычно это узкая полоска из специальной, довольно плотной на ощупь, но довольно рыхлой бумаги, которая хорошо поглощает влагу и позволяет послушать, как раскрывается композиция аромата (да-да, ароматы мы именно слушаем, говорить «нюхать» – дурной тон, учтите это, если хотите вступить в ряды парфманьяков).
Компот
Так на слэнге ценителей ароматов называют любой цветочный аромат с легкой и незамысловатой композицией, который, как правило, ничего особенного из себя не представляет и может охарактеризоваться лишь словом «миленько». Часто «компоты» разливают в приторно-девчачьи флаконы, тоже «миленькие», а любительниц таких ароматов называют «компотчицами», и это не комплимент, поверьте.
Отливант
Это маленький флакон, в который отливают оригинальный парфюм. Не путать с пробником – это принципиально разные вещи. Пробник вам дают в качестве комплимента за покупку в магазине, а отливанты «изготоваливают» частные лица. Это может быть атомайзер, плотно закрывающаяся пробирка или любой другой небольшой сосуд, в который отливают парфюм из оригинального флакона. Часто отливанты можно купить в специализированных группах в социальных сетях, чтобы сэкономить (и очень существенно, если речь идет о селективной парфюмерии).
Фото: vostock-photo
Распив
Небольшое мероприятие, которое устраивают, чтобы поделиться ароматами со всеми желающими поносить их на себе, посмотреть, как они звучат на коже. С распивов люди уходят с отливантами культовых, дорогих селективных и коммерческих ароматов.
Шлейф
Этот термин изначально использовался профессиональными парфюмерами для оценки запаха воздуха, после того как мимо прошел надушенный человек. Но слово плавно перекочевало в обыденную речь. И теперь мы говорим «Ах, какой шлейф!» всякий раз, когда мимо проходит кто-то, от кого очень приятно пахнет.
Словарь любителей уходовой косметики
Минералы
Косметические средства, не содержащая спирта, консервантов, искусственных красителей. Зато в их составе – в избытке натуральные вещества минерального происхождения. Минеральная косметика бывает как уходовой, так и декоративной. Она рекомендована в первую очередь для проблемной или жирной кожи. Такие средства обладают антисептическим свойством и при этом не раздражают чувствительную кожу.
Плампер
Средство, при помощи которого можно увеличить губы без похода к косметологу. В состав пламперов часто входят гиалуроновая кислота, ментол или жгучий перец, вызывающие прилив крови к губам, из-за чего они и становятся полнее, а также оптические пигменты. Однако эффект от этих средств кратковременный.
Саше
Пробник в виде небольшого, герметично запакованного пакетика со средством. Вы часто получаете их в подарок за покупку в косметических магазинах, находите в виде вкладышей в глянцевых журналах или находите в бьюти-боксах. В саше можно запаковать все, что душе угодно – от шампуня, до парфюма.
Фото: vostock-photo
Флюид
Это косметические средства с жидкой, более легкой по сравнению с кремами текстурой. В форме флюидов выпускают как уходовые средства, так и тональные основы.
Шиммер
Средства для придания коже блеска и сияния, из-за чего она выглядит ухоженной. Достигается подобный эффект благодаря мерцающим и светоотражающим частичкам. Не путать с люминайзерами, так как в шиммерах блестки более крупного помола – их можно разглядеть невооруженным взглядом. Это средство идеально подходит для создания праздничного или вечернего макияжа, но злоупотреблять им не стоит.
Словарь любителей декоративной косметики
Антисерн
За столь необычным словом скрывается специальный корректор, основная задача которого – осветлить темные круги под глазами. В средстве содержатся светоотражающие частицы, благодаря которым стираются следы усталости с кожи. Однако использовать антисерн для коррекции воспалений и других несовершенств не рекомендовано – рассеивающие свет частицы в данном случае окажут вам медвежью услугу, подчеркнув рельеф даже небольшого прыщика и сделав его еще более заметным.
Керлер
Еще одна калька с английского, произошедшая от слова to curl – «завивать». Не сложно догадаться, что под загадочным керлером скрываются самые обычные металлические щипчики для завивки ресниц.
Кушон
Специальный эргономичный пористый спонж, пропитанный жидким тональным средством. Очень часто в продукте объединяются свойства тонального крема, консилера, праймера, румян, пудры и BB-крема – и все это упаковано в компактную пудреницу.
Пигменты
Средства для декоративного макияжа, максимально насыщенные цветовыми частицами. Пигменты, как правило, выпускаются в сухой форме, бывают рассыпчатые или прессованные. Раньше их выпускали в основном профессиональные бренды, но с каждым годом пигменты становятся все популярнее, потому сегодня их можно найти даже у очень демократичных марок. Средства могут использоваться как сами по себе, так и смешиваться с любыми другими сухими продуктами.
Словарь любителей маникюра
Бафф
Объемная пилка для полировки ногтей, как правило, по форме напоминающая прямоугольник. При помощи баффа можно легко и быстро сделать ногти блестящими и гладкими, а также удалить желтизну, появившуюся от частого нанесения лака без основы. Существуют баффы для полировки натуральных и искусственных ногтей, которые отличаются друг от друга степенью абразивности.
Глиттер для ногтей
В переводе с английского это «блеск, сияние». Иначе говоря, это блестки, которые отличаются от обычных размером частичек. Глиттер, как правило, более крупный, имеет несколько вариантов помола, в том числе существуют и фольгированные варианты. Выпускается в сухом, жидком и гелевом виде. В зависимости от вида глиттера, разнятся способы его нанесения.
Полосить
Эти глаголом описывают то состояние, когда лак для ногтей лег неровно, оставив проплешины, полоски или борозды. Бывают слегка полосящие лаки и безнадежно полосящие. В первом случае ситуация поправима при помощи нанесения нескольких слоев покрытия, во втором – не поможет и это.
Ремувер
Калька с английского to remove – «убрать», «удалить». Ремувер необходим для того, чтобы удалить что-нибудь с ногтя, чаще всего кутикулу или лак для ногтей. Но термин есть в лексиконе и любителей декоративной косметики.
Шеллак
Изначально Shellak – это зарегистрированный бренд одной известной нейл-компании, которая первая выпустила на рынок долговременные покрытия. Однако это слово настолько пришлось по душе женщинам, что они для в разговорной речи стали называть шеллаком абсолютно все гель-лаки независимо от того, кто их произвел.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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