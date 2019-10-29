Отливант, плампер и еще 16 терминов, которые необходимо знать каждому бьютиголику

Словарь любителей парфюмерии

Блоттер

Этого «зверя» вы наверняка знаете! Ведь блоттер – это те самые нюхательные бумажки, которые в изобилии можно отыскать в парфюмерном отделе любого косметического магазина. При помощи нее можно «затестить» аромат перед покупкой. Обычно это узкая полоска из специальной, довольно плотной на ощупь, но довольно рыхлой бумаги, которая хорошо поглощает влагу и позволяет послушать, как раскрывается композиция аромата (да-да, ароматы мы именно слушаем, говорить «нюхать» – дурной тон, учтите это, если хотите вступить в ряды парфманьяков).

Компот

Так на слэнге ценителей ароматов называют любой цветочный аромат с легкой и незамысловатой композицией, который, как правило, ничего особенного из себя не представляет и может охарактеризоваться лишь словом «миленько». Часто «компоты» разливают в приторно-девчачьи флаконы, тоже «миленькие», а любительниц таких ароматов называют «компотчицами», и это не комплимент, поверьте.

Отливант

Это маленький флакон, в который отливают оригинальный парфюм. Не путать с пробником – это принципиально разные вещи. Пробник вам дают в качестве комплимента за покупку в магазине, а отливанты «изготоваливают» частные лица. Это может быть атомайзер, плотно закрывающаяся пробирка или любой другой небольшой сосуд, в который отливают парфюм из оригинального флакона. Часто отливанты можно купить в специализированных группах в социальных сетях, чтобы сэкономить (и очень существенно, если речь идет о селективной парфюмерии).