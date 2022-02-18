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От недорогих до суперлюксовых: 70 идей подарков мужчине на 23 Февраля на любой бюджет

Осторожно: все, что вы подарите, будет использовано против вас, ведь впереди 8 Марта (если вы понимаете, о чем мы). Мы составили большой гид по подаркам к мужскому празднику, которые точно не разочаруют и не будут пылиться в дальнем ящике. А главное — не станут объектами насмешек, как главные герои Дня защитника Отечества носки и пена для бритья. Хотя и на этот случай мы подобрали несколько вариантов, за которые не будет стыдно. На шопинг — вместе с Passion. ru!
От недорогих до суперлюксовых: 70 идей подарков мужчине на 23 Февраля на любой бюджет

Неограниченный бюджет

Когда бюджет на подарки неограничен, вы можете приобрести своему мужчине статусные аксессуары, гаджеты или электроприборы по уходу за собой, которые обычно сам себе не купишь, даже если очень хочешь. Также можно присмотреться к дорогим парфюмам или классной бытовой технике.

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Электробритва Series 9 Pro с футляром-подзарядкой от Braun. Новая флагманская электробритва с портативным зарядным чехлом задает принципиально новый уровень бритья и комфорта. Улучшенные характеристики, интеллектуальные датчики, упрощающие процесс бритья, запатентованные технологии дарят роскошный уход за собой. Ваш избранник сможет бриться, где хочет и когда хочет. Аккумулятор сохраняет заряд 6 недель. Цена: от 39 490 рублей в зависимости от модели.

Фото: архив пресс-служб

Если деньги не вопрос, тогда ловите подборку вещей, которые подчеркнут статус или как минимум станут мотивацией для новых высот. Всегда необходимые мелочи — бизнес-аксессуары (портмоне, картхолдеры из натуральной кожи), а те, что непременно вызовут восторг, — часы в корпусе из матовой стали, очки эффектной формы или безукоризненная пара лоферов.

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Часы TAG Heuer Autavia, 323 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

До 15 000 рублей

До 15 000 рублей можно сделать сюрприз, который произведет вау-эффект и долгие годы будет напоминать о себе. Пусть подарок будет практичным: поло смелых оттенков, футболка с дерзким принтом или деним. Вложение в гардероб всегда правильная затея. Ориентируйтесь по стилю жизни и увлечениям.

Он не ленится проснуться в шесть утра, чтобы успеть на тренировку перед работой? Спортивный костюм, вместительная сумка, ударопрочные и водонепроницаемые часы — то, что нужно. Он постоянно пропадает на работе или как минимум на кухне во время встреч в зуме? Классическая рубашка, запонки, портфель для ноутбука и документов — идеально.

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я выбрал вместо рекламы.
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Поло Marc O'Polo, 8690 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Хорошая уходовая косметика или ароматы — то, что можно купить в этой ценовой категории. Также можно присмотреться к подарочным сертификатам и гаджетам для снятия напряжения или милым мелочам типа капучинатора, которые сделают жизнь немного лучше.

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я выбрал вместо рекламы.
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Капучинатор Aeroccino 3 от Nespresso. Прекрасно подойдет ценителям кофейно-молочных коктейлей. Капучинатор позволяет примерить на себя роль профессионального бариста и легко создать молочную пену одним нажатием кнопки. Цена: 5500 рублей.

Фото: архив пресс-служб

До 5000 рублей

Ограниченный бюджет не проблема, главное — знать, где искать. К тому же многие бренды сейчас делают скидки и специальные предложения, которые спасут от заоблачных трат. Мы присмотрели лаконичную сумку, в которую поместятся все необходимые мелочи, толстовку на все случаи жизни, классную шапку-балаклаву с олимпийской символикой — она согреет в капризную погоду и пригодится в следующем горнолыжном сезоне. Всегда беспроигрышный вариант — брутальные украшения, которые могут служить для стиля, быть талисманами или нести в себе тайный смысл.

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я выбрал вместо рекламы.
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Сумка Arny Praht, 4100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если вы думаете, что в категории до 5 тысяч сложно найти достойный подарок, это абсолютно не так. Качественные банные принадлежности, косметические наборы, ланч-боксы или термокружка могут стать отличным презентом. Ну и о такой классике, как пена для бритья и гель для душа, забывать не стоит.

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я выбрал вместо рекламы.
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Набор для мужчин Redken Brews от Redken. В набор входят: шампунь 3 в 1 для очищения волос и тела — это и шампунь, и кондиционер, и гель для душа в одном флаконе, а также шампунь, кондиционер и гель для душа и шампунь для глубокого очищения волос Extra Clean. Цена 2090 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Фото: Freepik.ru / архивы пресс-служб

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