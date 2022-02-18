От недорогих до суперлюксовых: 70 идей подарков мужчине на 23 Февраля на любой бюджет

До 15 000 рублей

До 15 000 рублей можно сделать сюрприз, который произведет вау-эффект и долгие годы будет напоминать о себе. Пусть подарок будет практичным: поло смелых оттенков, футболка с дерзким принтом или деним. Вложение в гардероб всегда правильная затея. Ориентируйтесь по стилю жизни и увлечениям.

Он не ленится проснуться в шесть утра, чтобы успеть на тренировку перед работой? Спортивный костюм, вместительная сумка, ударопрочные и водонепроницаемые часы — то, что нужно. Он постоянно пропадает на работе или как минимум на кухне во время встреч в зуме? Классическая рубашка, запонки, портфель для ноутбука и документов — идеально.