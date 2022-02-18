От недорогих до суперлюксовых: 70 идей подарков мужчине на 23 Февраля на любой бюджет
Неограниченный бюджет
Когда бюджет на подарки неограничен, вы можете приобрести своему мужчине статусные аксессуары, гаджеты или электроприборы по уходу за собой, которые обычно сам себе не купишь, даже если очень хочешь. Также можно присмотреться к дорогим парфюмам или классной бытовой технике.
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Фото: архив пресс-служб
Если деньги не вопрос, тогда ловите подборку вещей, которые подчеркнут статус или как минимум станут мотивацией для новых высот. Всегда необходимые мелочи — бизнес-аксессуары (портмоне, картхолдеры из натуральной кожи), а те, что непременно вызовут восторг, — часы в корпусе из матовой стали, очки эффектной формы или безукоризненная пара лоферов.
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Фото: Архивы пресс-служб
До 15 000 рублей
До 15 000 рублей можно сделать сюрприз, который произведет вау-эффект и долгие годы будет напоминать о себе. Пусть подарок будет практичным: поло смелых оттенков, футболка с дерзким принтом или деним. Вложение в гардероб всегда правильная затея. Ориентируйтесь по стилю жизни и увлечениям.
Он не ленится проснуться в шесть утра, чтобы успеть на тренировку перед работой? Спортивный костюм, вместительная сумка, ударопрочные и водонепроницаемые часы — то, что нужно. Он постоянно пропадает на работе или как минимум на кухне во время встреч в зуме? Классическая рубашка, запонки, портфель для ноутбука и документов — идеально.
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Фото: Архивы пресс-служб
Хорошая уходовая косметика или ароматы — то, что можно купить в этой ценовой категории. Также можно присмотреться к подарочным сертификатам и гаджетам для снятия напряжения или милым мелочам типа капучинатора, которые сделают жизнь немного лучше.
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Фото: архив пресс-служб
До 5000 рублей
Ограниченный бюджет не проблема, главное — знать, где искать. К тому же многие бренды сейчас делают скидки и специальные предложения, которые спасут от заоблачных трат. Мы присмотрели лаконичную сумку, в которую поместятся все необходимые мелочи, толстовку на все случаи жизни, классную шапку-балаклаву с олимпийской символикой — она согреет в капризную погоду и пригодится в следующем горнолыжном сезоне. Всегда беспроигрышный вариант — брутальные украшения, которые могут служить для стиля, быть талисманами или нести в себе тайный смысл.
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Фото: Архивы пресс-служб
Если вы думаете, что в категории до 5 тысяч сложно найти достойный подарок, это абсолютно не так. Качественные банные принадлежности, косметические наборы, ланч-боксы или термокружка могут стать отличным презентом. Ну и о такой классике, как пена для бритья и гель для душа, забывать не стоит.
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Фото: архив пресс-служб
Фото: Freepik.ru / архивы пресс-служб