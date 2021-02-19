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От бюджетных до дорогих и креативных: 55 идей подарков для настоящих мужчин

День защитника Отечества приближается стремительно. И чем меньше времени остается до этого мужского дня, тем выше уровень тревожности у женщин. Неудивительно, ведь покупка подарков, как всегда, отложена на последний момент. Узнали себя? Отключайте режим паники и читайте наш новый материал – редакция Passion.ru собрала для вас идеи подарков на любой бюджет. И помните: главное – это не сам презент, а внимание и креативность подачи.

Подарки на бюджет до 2000 рублей

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Бейсболка Reebok, 1 399 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Небольшого, но приятного знака внимания бывает вполне достаточно. Чтобы порадовать бойфренда, коллегу, друга, совсем не обязательно прощаться с месячным гонораром. Изучите распродажи и акции, а заодно — присмотритесь, чего не хватает в гардеробе. Всегда беспроигрышная ставка — база и спорт. Никогда не бывают лишними однотонные хлопковые футболки, шорты, зимние аксессуары и термобелье (актуально в суровых климатических реалиях) — все это может быть качественным, при этом недорогим. Советуем заглянуть в спортивные магазины известных брендов, которые по душе практически всем. Яркая бейсболка, экологичная бутылка для воды или поясная сумка, которая пригодится во время прогулок и пробежек, — приятные и полезные мелочи.

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«Понятный» мужской набор MIXIT for men от MIXIT, в который вошли простые мужские продукты для ежедневного ухода: многофункциональный шампунь Him Shampoo, тонизирующий гель для душа и шампунь 2 в 1 Him Body&Hair Wash и глубоко очищающий гель-эксфолиант с углем Him Gel Exfoliant. Цена: по запросу.

Подарки на гендерные праздники не обязательно должны быть дорогими. Порой подойдет и уже ставшая классикой пена для бритья или набор «шампунь + гель для душа». Нужно лишь организовать правильную подачу – с юмором и продуманной концепцией. Также можно выбрать недорогой аромат, который всегда уместен. А демократичную цену всегда можно дополнить щедрой порцией вашей любви и вкусным завтраком/обедом/ужином.

Подарки на бюджет до 10 000 рублей

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Кроссовки FILA Trigate, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пять нулей в подарочном бюджете открывают массу возможностей. Если конкретных пожеланий в wish-листе нет, ориентируйтесь на стиль жизни и хобби. Он обожает бег, активные развлечения и тренируется с завидной регулярностью? Технологичные кроссовки и вместительные сумки для спортзала вам в помощь! Он постоянно на деловых встречах, переговорах, конференциях и проще всего найти его в офисе? Кожаная сумка для ноутбука с дополнительными карманами для бумаг гарантированно понравится. Советуем обратить внимание на небольшие аксессуары: визитницы, портмоне, картхолдеры — без дела они точно лежать не будут. Кстати, нижнее белье — тоже прекрасный вариант. Пускай в Сети многие его высмеивают, но не думаем, что комплект боксеров Versace или Tom Ford кого-то оставит равнодушным.

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Туалетная вода Boss The Scent Pure Accord от Hugo Boss сочетает в себе свежую ноту имбиря и аккорды экзотического фрукта манинка. Идеальный баланс тепла и света создаётся благодаря чувственной белой замше в основе парфюмерной композиции. Цена: 8100 рублей.

В ценовой категории от 2 до 10 тысяч рублей можно от души разгуляться. Тут вам и хорошие косметические наборы, и достойные парфюмы, и сертификаты на уход за лицом и телом. А если ваш избранник – слишком брутален для всех этих косметических «заморочек», присмотритесь к капучинатору – уж от хорошего кофе еще ни один мужчина не отказался.

Подарки при неограниченном бюджете

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Очки Ray-Ban, 11 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если бюджет неограничен, то миссия ясна — исполняйте мечты, причем самые заветные. Можно выбрать украшение-талисман, которое будет напоминать о вас каждый день. Выбирайте то, что ближе к сердцу: например, брутальные цепи или символичные кулоны, смысл которых будете понимать лишь вы вдвоем. Нам по душе практичные идеи: функциональные часы, которые станут настоящими друзьями в будничной суете, стильные солнцезащитные очки, безупречно скроенные классические пальто и весенние куртки. А если хочется чего-то эксклюзивного — подарите сертификат на пошив костюма или пары обуви по индивидуальному заказу.

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Аромат Absinthe Boreale от Maison Crivelli. Это «зеленая фея», горько-сладкий нектар, источник вдохновения и проклятье поэтов, художников, писателей, да и всех творческих людей. Его обжигающее великолепие часто используют парфюмеры, но наиболее полно противоречивая сущность абсента раскрылась в завораживающем сиянии этого аромата. Цена: 25 300 рублей.

Неограниченный бюджет, с одной стороны, предоставляет полет для фантазии, а с другой – существенно ограничивает выбор. Ведь довольно сложно подарить что-то необычное человеку, у которого уже и так есть все необходимое. Но не отчаивайтесь! Присмотритесь к генетическому тесту – и полезно, и явно неожиданно, или закажите ему видеооткрытку от звезды! Ну и, различные косметические удовольствия и нишевые ароматы еще никто не отменял – классика всегда в моде.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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Фото: depositphotos / архивы пресс-служб

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