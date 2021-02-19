От бюджетных до дорогих и креативных: 55 идей подарков для настоящих мужчин
Подарки на бюджет до 2000 рублей
Фото: Архивы пресс-служб
Небольшого, но приятного знака внимания бывает вполне достаточно. Чтобы порадовать бойфренда, коллегу, друга, совсем не обязательно прощаться с месячным гонораром. Изучите распродажи и акции, а заодно — присмотритесь, чего не хватает в гардеробе. Всегда беспроигрышная ставка — база и спорт. Никогда не бывают лишними однотонные хлопковые футболки, шорты, зимние аксессуары и термобелье (актуально в суровых климатических реалиях) — все это может быть качественным, при этом недорогим. Советуем заглянуть в спортивные магазины известных брендов, которые по душе практически всем. Яркая бейсболка, экологичная бутылка для воды или поясная сумка, которая пригодится во время прогулок и пробежек, — приятные и полезные мелочи.
Подарки на гендерные праздники не обязательно должны быть дорогими. Порой подойдет и уже ставшая классикой пена для бритья или набор «шампунь + гель для душа». Нужно лишь организовать правильную подачу – с юмором и продуманной концепцией. Также можно выбрать недорогой аромат, который всегда уместен. А демократичную цену всегда можно дополнить щедрой порцией вашей любви и вкусным завтраком/обедом/ужином.
Подарки на бюджет до 10 000 рублей
Фото: Архивы пресс-служб
Пять нулей в подарочном бюджете открывают массу возможностей. Если конкретных пожеланий в wish-листе нет, ориентируйтесь на стиль жизни и хобби. Он обожает бег, активные развлечения и тренируется с завидной регулярностью? Технологичные кроссовки и вместительные сумки для спортзала вам в помощь! Он постоянно на деловых встречах, переговорах, конференциях и проще всего найти его в офисе? Кожаная сумка для ноутбука с дополнительными карманами для бумаг гарантированно понравится. Советуем обратить внимание на небольшие аксессуары: визитницы, портмоне, картхолдеры — без дела они точно лежать не будут. Кстати, нижнее белье — тоже прекрасный вариант. Пускай в Сети многие его высмеивают, но не думаем, что комплект боксеров Versace или Tom Ford кого-то оставит равнодушным.
В ценовой категории от 2 до 10 тысяч рублей можно от души разгуляться. Тут вам и хорошие косметические наборы, и достойные парфюмы, и сертификаты на уход за лицом и телом. А если ваш избранник – слишком брутален для всех этих косметических «заморочек», присмотритесь к капучинатору – уж от хорошего кофе еще ни один мужчина не отказался.
Подарки при неограниченном бюджете
Фото: Архивы пресс-служб
Если бюджет неограничен, то миссия ясна — исполняйте мечты, причем самые заветные. Можно выбрать украшение-талисман, которое будет напоминать о вас каждый день. Выбирайте то, что ближе к сердцу: например, брутальные цепи или символичные кулоны, смысл которых будете понимать лишь вы вдвоем. Нам по душе практичные идеи: функциональные часы, которые станут настоящими друзьями в будничной суете, стильные солнцезащитные очки, безупречно скроенные классические пальто и весенние куртки. А если хочется чего-то эксклюзивного — подарите сертификат на пошив костюма или пары обуви по индивидуальному заказу.
Неограниченный бюджет, с одной стороны, предоставляет полет для фантазии, а с другой – существенно ограничивает выбор. Ведь довольно сложно подарить что-то необычное человеку, у которого уже и так есть все необходимое. Но не отчаивайтесь! Присмотритесь к генетическому тесту – и полезно, и явно неожиданно, или закажите ему видеооткрытку от звезды! Ну и, различные косметические удовольствия и нишевые ароматы еще никто не отменял – классика всегда в моде.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
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Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: depositphotos / архивы пресс-служб
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