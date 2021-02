От бюджетных до дорогих и креативных: 55 идей подарков для настоящих мужчин

«Понятный» мужской набор MIXIT for men от MIXIT, в который вошли простые мужские продукты для ежедневного ухода: многофункциональный шампунь Him Shampoo, тонизирующий гель для душа и шампунь 2 в 1 Him Body&Hair Wash и глубоко очищающий гель-эксфолиант с углем Him Gel Exfoliant. Цена: по запросу.