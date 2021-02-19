От бюджетных до дорогих и креативных: 55 идей подарков для настоящих мужчин

Неограниченный бюджет, с одной стороны, предоставляет полет для фантазии, а с другой – существенно ограничивает выбор. Ведь довольно сложно подарить что-то необычное человеку, у которого уже и так есть все необходимое. Но не отчаивайтесь! Присмотритесь к генетическому тесту – и полезно, и явно неожиданно, или закажите ему видеооткрытку от звезды! Ну и, различные косметические удовольствия и нишевые ароматы еще никто не отменял – классика всегда в моде.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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