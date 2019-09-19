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Регулярное бритье лица, отсутствие диет и еще 8 бьюти-секретов неподражаемой Элизабет Тейлор

Трехкратная обладательница премии «Оскар», Элизабет Тейлор – одна из величайших актрис в истории кино. Однако природа наградила ее не только огромным талантом, но и потрясающей красотой, которая сводила с ума всех мужчин, оказывающихся в радиусе действия ее чар, чему свидетельство – бесчисленное количество официальных браков и романов. И чтобы сохранить ее как можно дольше, звезда неуклонно ухаживала за собой, у нее были собственные бьюти-секреты и маленькие хитрости, о которых – в новой статье Passion.ru.

Фарфоровая кожа, пронзительные, буквально бездонные глаза, очерченные пушистыми ресницами, пухлые губы и идеально уложенные волосы – Элизабет Тейлор в полной мере осознавала свою женскую привлекательность, но при этом также понимала, что красота недолговечна, особенно если не уделять уходу за внешностью должного внимания, потому звезда вывела свои собственные бьюти-ритуалы, которым следовала неукоснительно, что и позволило ей даже в возрасте за 50 гордо сохранять титул «королевы Голливуда».

Пышные ресницы

Ресницы актрисы от природы отличались редкостной густотой – «виной» всему генетическая мутация, из-за которой они росли в два ряда. Однако Лиз не сильно страдала по этому поводу, считая пышные ресницы, которые делали ее глаза еще более выразительными, своим бесспорным достоинством и всячески старалась их подчеркнуть.

Бритье лица

Чтобы добиться эффекта шелковистости и фарфорового сияния кожи, Тейлор использовала весьма необычный прием, который, по ее же словам, она позаимствовала у египетской царицы Клеопатры. Актриса брила лицо, чтобы удалить весь мелкий пушок, а заодно и поверхностный слой омертвевших клеток кожи. Этот своеобразный пилинг придавал ее коже мягкость и блеск (но повторять данный метод мы все же не рекомендуем).

Фото: eastnews.ru

Массаж

Пожалуй, излюбленная процедура актрисы. Она свято верила в эффективность массажа, так как он стимулировал кровообращение, расслаблял напряженные мышцы, избавлял от застоев и позволял сохранять кожу молодой и упругой. Причем Лиз уважала не только массаж тела, но и массаж лица.

Никаких акцентов в макияже

Элизабет была бунтаркой по натуре и в макияже не придерживалась главного правила расстановки акцентов, согласно которому нужно было подчеркивать только что-то одно – либо глаза, либо губы. Широкие стрелки а-ля Клеопатра стали ее визитной карточкой – актриса сделала их повально модными. Густые ресницы она щедро красила черной тушью, а соболиные брови обязательно подводила. Кроме того, звезда обожала красную помаду, которую накладывала плотным слоем, чтобы ее губы казались еще более полными. И все это могло сочетаться в рамках одного макияжа.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Идеальная укладка

Какой бы длины ни были волосы, они непременно должны быть идеально уложены в аккуратную прическу. Только так и никак иначе. Тейлор была уверена, что прическа делает образ цельным, потому небрежности в этом вопросе быть не должно ни при каких обстоятельствах.

Любовь к себе

Лиз, по ее же собственным словам, безгранично себя любила, а потому принимала все свои недостатки (она считала, что у нее короткие ноги) и не испытывала никакого страха перед старостью. Актриса часто повторяла, что возраст надо принимать как должное и не бояться его.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Отсутствие диет

«Постоянно жить на диете – это постоянно жить в депрессии» любила повторять великая актриса, и говорила она это не ради красного словца, а действительно придерживалась этого правила. Но когда ей надо было сбросить пару килограммов, Лиз могла немного скорректировать свое питание, но старалась не распространяться на эту тему. «Если вы на диете, будьте сдержаны. Вам не нужно рапортовать каждому встречному о том что вы едите, будто они командиры в вашей Великой войне с жиром», – даже написала она в своей книге.

Свой аромат

Элизабет была первой голливудской актрисой, представившей свой собственный аромат. Парфюмерия занимала огромное место в ее жизни: актриса была уверена, что настоящая женщина непременно должна хорошо пахнуть. Но абы какой аромат при этом использовать нельзя – он обязательно должен был быть ненавязчивым, но запоминающимся, а главное – четко ассоциироваться с той, кто его носит.

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Спорт – только в удовольствие

Назвать Элизабет поклонницей фитнеса было бы явным преувеличением. Она сама в одном из интервью однажды заявила, что единственное упражнение, которое она делает – переключает каналы на пульте телевизора. Но справедливости ради стоит отметить, что актриса очень любила конный спорт и много ходила пешком.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: eastnews, globallook press, portal.picture-alliance.com, предоставлены брендами

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