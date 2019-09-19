Регулярное бритье лица, отсутствие диет и еще 8 бьюти-секретов неподражаемой Элизабет Тейлор

Фарфоровая кожа, пронзительные, буквально бездонные глаза, очерченные пушистыми ресницами, пухлые губы и идеально уложенные волосы – Элизабет Тейлор в полной мере осознавала свою женскую привлекательность, но при этом также понимала, что красота недолговечна, особенно если не уделять уходу за внешностью должного внимания, потому звезда вывела свои собственные бьюти-ритуалы, которым следовала неукоснительно, что и позволило ей даже в возрасте за 50 гордо сохранять титул «королевы Голливуда».

Пышные ресницы

Ресницы актрисы от природы отличались редкостной густотой – «виной» всему генетическая мутация, из-за которой они росли в два ряда. Однако Лиз не сильно страдала по этому поводу, считая пышные ресницы, которые делали ее глаза еще более выразительными, своим бесспорным достоинством и всячески старалась их подчеркнуть.

Бритье лица

Чтобы добиться эффекта шелковистости и фарфорового сияния кожи, Тейлор использовала весьма необычный прием, который, по ее же словам, она позаимствовала у египетской царицы Клеопатры. Актриса брила лицо, чтобы удалить весь мелкий пушок, а заодно и поверхностный слой омертвевших клеток кожи. Этот своеобразный пилинг придавал ее коже мягкость и блеск (но повторять данный метод мы все же не рекомендуем).