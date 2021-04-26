Московские взлеты и падения: стилист оценил актуальность нарядов звезд на ММКФ-2021

Александра Савельева Тот случай, когда все сошлось. В данном образе Александра выглядит очень дорого, она напоминает мне Керри Бредшоу из «Секса в большом городе», девушку, которая знает все о стиле.

Уместная длина платья, некричащее кружево, грамотно подобранное украшение, которое не забирает на себя все внимание. Образ дополняют правильная прическа и грамотный макияж с легким флером 20-х годов прошлого века. Для того, чтобы тандем Савельевой и Сафронова был идеальным, паре не хватило буквально пары деталей. Я бы заменил рубашку актера и галстук, который топорщится, на лаконичную черную футболку под пиджак.

Светлана Степанковская