Московские взлеты и падения: стилист оценил актуальность нарядов звезд на ММКФ-2021
Александра Савельева
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Александра Савельева Тот случай, когда все сошлось. В данном образе Александра выглядит очень дорого, она напоминает мне Керри Бредшоу из «Секса в большом городе», девушку, которая знает все о стиле.
Уместная длина платья, некричащее кружево, грамотно подобранное украшение, которое не забирает на себя все внимание. Образ дополняют правильная прическа и грамотный макияж с легким флером 20-х годов прошлого века. Для того, чтобы тандем Савельевой и Сафронова был идеальным, паре не хватило буквально пары деталей. Я бы заменил рубашку актера и галстук, который топорщится, на лаконичную черную футболку под пиджак.
Светлана Степанковская
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Прием с маскулинностью для подчеркивания женственности — не новый, но все еще работающий. Образ из классической двойки, рубашки и аксессуаров выручит и на ковровой дорожке, и на вечеринке, и на официальный встрече, и мы при разработке коллекций всегда это учитываем. В образе Светланы есть хороший костюм, дорогая обувь в итальянском стиле, небольшая сумочка. Обычно я против данного аксессуара на ковровых дорожках: руки должны быть свободны для позирования. Но в данном случае, все выглядит уместно.
Красивый макияж дополняет небрежная укладка. Это хочется особенно отметить: наконец-то мы уходим от излишней помпезности. Акцент в образе сделан на открытой бабочке. Однако, на мой взгляд, из-за этого прослеживается некая незавершенность аутфита. Я бы завязал бабочку и поставил бы на этом точку, без многоточий.
Наталия Фишман-Бекмамбетова
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Данный образ кажется мне одним из самых лучших. Отличная длинна платья, интересное украшение, акцентная обувь, которая в тоже время не забирает на себя все внимание. Прическа и макияж — все сделано со вкусом и чувством меры. Однако, хочется еще раз заметить: дорогие девушки, давайте оставим сумочки за пределами красной дорожки и дадим фотографам возможность сделать прекрасные кадры. Возможно, в этом образе задача сумки — стать ярким акцентом, однако выглядит это больше как рекламный ход с целью обратить внимание на аксессуар.
Мария Ульянова
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Самый худший образ фестиваля для меня. Почему? Потому что ткань платья подобрана неверно, она подчеркивает все микронедостатки девушки, несмотря на то, что Мария обладает отличной фигурой. Неправильный вырез, неудачный корсет, длина платья… Складывается впечатление, что шили его впопыхах за ночь до мероприятия. Образ также дополняют неудачно подобранные босоножки и небрежная укладка. Да, ранее мы говорили о том, что небрежность в тренде, но в рамках этого аутфита она смотрится неуместно.
Незнакомка в платье цвета апельсина
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Необычное платье, которое можно было бы интересно стилизовать, но вместо этого мы видим обувь и аксессуары под лозунгом: «Верните мой 2007 год». Прическа и серьги также я бы заменил на что-то более нетривиальное, так как за яркостью платья девушка просто потерялась.
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
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