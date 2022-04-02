Места знать надо: как выбрать лучший для себя салон красоты — советует Яна Лапутина
Яна Лапутина
Телеведущая, бьюти-эксперт, совладелица клиники «Время Красоты»
В своей новой колонке я хочу проанализировать несколько моих любимых мест не только как клиент, но и как руководитель собственного бизнеса. Я хожу в одни и те же салоны уже много лет. Например, всегда делаю маникюр в салоне «Белый сад» Оксаны Лаврентьевой, поскольку искренне считаю его одним из лучших салонов. У них всегда все специалисты на месте. Салон держит определенный, достаточно высокий уровень сервиса и недаром пользуется спросом у селебрити. Но я также люблю, когда есть возможность забежать в заведение рядом с домом и оперативно получить нужную услугу. Скажем, за час подготовиться к мероприятию или сделать массаж. И очень здорово, когда тебе доступны эти опции без необходимости собрать все пробки Москвы! Я живу на Патриарших, и со временем у меня сформировался личный топ-лист салонов «буквально за углом».
ФЕН DRY BAR, Большой Патриарший пер., 4
Пожалуй, первое место с точки зрения соответствия заявленным услугам и оперативности их оказания. У них достаточно сокращенное «меню», не раздутое. Делают укладки и уходы за волосами, макияж, брови&ресницы, есть ногтевой сервис. Но при этом всегда четко знают время, которое уходит у мастера на оказание услуги, и могут рассчитать «шаг». Здесь не бывает так, что мастер выходит только под запись и вам нужно планировать все заранее, долго ждать. Поэтому вы можете буквально прийти с улицы и все сделать, если есть свободные окошки.
В этом смысле мы видим пример хорошо отлаженного бизнеса, который был запущен еще много лет назад, до пандемии. Владельцам успешно удалось не потерять уровень. Они отвечают тем стандартам, с которыми открывались. Оказывают ровно те услуги, о которых заявляют. И ровно в том объеме, о котором заявляют. А самое главное, как я уже сказала, у них не пострадало штатное расписание записи к специалистам. Молодцы, ставлю твердую «пятерку».
Фото: freepik.com
Dessange, Малый Козихинский пер., 12
Недавно я начала ходить в салон Dessange в Козихинском переулке. На мой взгляд, мастера школы делают укладки гораздо качественнее, чем в Aldo Coppola.
Салон назван в честь французского парикмахера Жака Дессанжа, который считается создателем «подвижных» причесок: они не замирают в грустной статике, благополучно опадая под конец дня. Жак укладывал волосы так, чтобы они были легкими, подвижными и сама девушка могла легко их поддерживать, моделировать в течение дня. Так вот, мастера салона успешно следуют этой традиции и наверняка пользуются какими-то особенными секретиками. Еще 2-3 дня после визита к Dessange мои волосы прекрасно выглядят, а я могу лишь чуть освежить их сухим шампунем. Мастера не пережигают кончики и отпустят вас уже через 40-50 минут. Для меня это очень ценно.
Кроме того, здесь всегда можно сделать маникюр или даже спасти один «пострадавший» ноготь, пока вы не можете обратиться к своему мастеру.
Но перейдем к минусам. Макияж — только под запись, вы не можете сделать его «здесь и сейчас», что не очень удобно. Как мне кажется, чтобы салон полностью покрывал нужды клиентов, он должен всегда работать в полном объеме.
Saco, Большой Козихинский пер., 22
Я не была постоянным клиентом Saco Патрики, но стала, потому что эти ребята всегда идут навстречу. Даже если плотное расписание, нет мастера на месте или он занят с другим клиентом, они пытаются «сманеврировать» график. Не подходят к оказанию сервиса «топорно».
Допустим, на макияж у них заложен час работы. Если клиент (то есть я) говорит: «Я хочу только макияж глаз», и они понимают, что специалист справится за 30 минут, то включают голову и запишут таким образом, что вы одновременно успеете сделать и макияж глаз, и укладку. Бинго! Кстати, мой новогодний образ-2022 был от них.
Мне очень нравится, что они держат руку на пульсе в плане модных тенденций и, если захотите, повторят вам look с последнего fashion-показа.
Nikiso Space, Малый Козихинский 12
Очень красивый интерьер, и пока (!) мало клиентов. Это с Вознесенского переулка потихоньку расширяет бизнес лауреатка конкурса «Мисс Россия — 2015» и первая вице-мисс Мира София Никитчук. Девушка очень красивая, ухоженная — действительно амбассадор своего бренда.
Делала укладки в Nikiso Space дважды. Первый раз мне не понравилось, о чем я написала администраторам, и, надо отдать им должное (опять же это вопрос сервиса и формирования лояльности клиентов), мне сказали: «Приглашаем вас и сделаем бесплатную укладку вместо той, которая не понравилась».
Они не стали выяснять подробности или откупаться скидкой на следующий визит (его бы не случилось). Мне предложили новую услугу вместо той, которая не удовлетворила. И я считаю, что для наработки лояльной базы клиентов это чрезвычайно правильный и грамотный ход.
Надо сказать, что со второй укладкой я получила очень много комплиментов! И сама довольна. Обязательно вернусь сюда еще раз.
Фото: freepik.com
Почему важно не молчать, если ты недоволен оказанной услугой в салоне
Вообще, в постковидный период за те же деньги мы все хотим получать гораздо более высокое качество услуг. И это должен понимать любой собственник бизнеса. А высокое качество требует регулярного повышения квалификации специалистов. И по личному опыту скажу, что порой затраты на развитие команды становятся выше, чем прибыль. Но это не деньги, пущенные на ветер! Какое-то время вы инвестируете, но по итогу вам все вернется сторицей.
И еще. Вы как клиент — главный человек в салоне. Выбранная услуга должна соответствовать вашим ожиданиям. Никогда не стесняйтесь сказать, что что-то не понравилось. Очень часто именно отсутствие обратной связи от клиента не позволяет салонам работать эффективно. Не бойтесь сказать о каком-то дискомфорте, который испытываете. Тогда есть шанс, что место, куда вы ходите, будет совершенствоваться и вам не придется его менять.
Обратная связь — очень важный триггер для развития бизнеса, и те собственники, которые с ней не работают, избегают, игнорируют, поступают немудро, потому что упускают возможность сделать свой проект по-настоящему стоящим, а продукт качественным.
Сейчас, когда на рынке профицит салонов красоты, с моей точки зрения, им очень важно соблюдать несколько правил.
Никогда не говори «нет», то есть всегда говори «да». Ищи компромисс со своим клиентом.
Старайся быть максимально комфортным.
И даже если не знаешь, как справиться с проблемой, возьми тайм-аут и предложи решение.
Тогда у вас будет большая лояльная база клиентов, чего я всем желаю, поскольку индустрия красоты — это очень тонкое и красивое искусство, которое требует большого внимания и контроля каждый день.
Фото: freepik