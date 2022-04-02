Места знать надо: как выбрать лучший для себя салон красоты — советует Яна Лапутина

Dessange, Малый Козихинский пер., 12

Недавно я начала ходить в салон Dessange в Козихинском переулке. На мой взгляд, мастера школы делают укладки гораздо качественнее, чем в Aldo Coppola.

Салон назван в честь французского парикмахера Жака Дессанжа, который считается создателем «подвижных» причесок: они не замирают в грустной статике, благополучно опадая под конец дня. Жак укладывал волосы так, чтобы они были легкими, подвижными и сама девушка могла легко их поддерживать, моделировать в течение дня. Так вот, мастера салона успешно следуют этой традиции и наверняка пользуются какими-то особенными секретиками. Еще 2-3 дня после визита к Dessange мои волосы прекрасно выглядят, а я могу лишь чуть освежить их сухим шампунем. Мастера не пережигают кончики и отпустят вас уже через 40-50 минут. Для меня это очень ценно.

Кроме того, здесь всегда можно сделать маникюр или даже спасти один «пострадавший» ноготь, пока вы не можете обратиться к своему мастеру.

Но перейдем к минусам. Макияж — только под запись, вы не можете сделать его «здесь и сейчас», что не очень удобно. Как мне кажется, чтобы салон полностью покрывал нужды клиентов, он должен всегда работать в полном объеме.

Saco, Большой Козихинский пер., 22

Я не была постоянным клиентом Saco Патрики, но стала, потому что эти ребята всегда идут навстречу. Даже если плотное расписание, нет мастера на месте или он занят с другим клиентом, они пытаются «сманеврировать» график. Не подходят к оказанию сервиса «топорно».

Допустим, на макияж у них заложен час работы. Если клиент (то есть я) говорит: «Я хочу только макияж глаз», и они понимают, что специалист справится за 30 минут, то включают голову и запишут таким образом, что вы одновременно успеете сделать и макияж глаз, и укладку. Бинго! Кстати, мой новогодний образ-2022 был от них.

Мне очень нравится, что они держат руку на пульсе в плане модных тенденций и, если захотите, повторят вам look с последнего fashion-показа.

Nikiso Space, Малый Козихинский 12

Очень красивый интерьер, и пока (!) мало клиентов. Это с Вознесенского переулка потихоньку расширяет бизнес лауреатка конкурса «Мисс Россия — 2015» и первая вице-мисс Мира София Никитчук. Девушка очень красивая, ухоженная — действительно амбассадор своего бренда.

Делала укладки в Nikiso Space дважды. Первый раз мне не понравилось, о чем я написала администраторам, и, надо отдать им должное (опять же это вопрос сервиса и формирования лояльности клиентов), мне сказали: «Приглашаем вас и сделаем бесплатную укладку вместо той, которая не понравилась».

Они не стали выяснять подробности или откупаться скидкой на следующий визит (его бы не случилось). Мне предложили новую услугу вместо той, которая не удовлетворила. И я считаю, что для наработки лояльной базы клиентов это чрезвычайно правильный и грамотный ход.

Надо сказать, что со второй укладкой я получила очень много комплиментов! И сама довольна. Обязательно вернусь сюда еще раз.