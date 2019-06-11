Мег Райан, Рене Зеллвегер и еще 11 звезд, чью карьеру разрушила пластика

Сестра знаменитого кутюрье Джанни Версаче начала свои эксперименты с внешностью после смерти брата в 1997 году, когда ей пришлось стать во главе его модного дома. И за прошедшие с тех пор годы она многое сотворила с собой. В ее багаже – маммопластика, контурная пластика губ, инъекции ботокса, ринопластика и кто знает, что еще. Не все эксперименты были удачными, и из весьма симпатичной женщины она превратилась в настоящего монстра. Сама модельер утверждает, что ничего кроме ботокса не использует, да и тот необходим лишь для того, чтобы выглядеть идеально, как того требуют законы высокой моды.

Вера Алентова