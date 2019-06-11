Мег Райан, Рене Зеллвегер и еще 11 звезд, чью карьеру разрушила пластика

Знаменитости, которые не смогли вовремя остановиться и испортили свою внешность пластикой – в новом материале Passion.ru.
Дженнифер Грей
Проснулась знаменитой – это как раз про Дженнифер Грей. Роль Бэйби в культовой мелодраме «Грязные танцы» принесла ей огромную популярность и обожание зрителей. Но в полной мере она испытала на себе и силу народной критики. Что только не писали о ее внешности: и нос большой, и грудь смешная, и с талией проблемы, да и лицо лошадиное. Дженнифер оказалась слабее Барбары Стрейзанд, всегда весьма скептически относившейся ко всем замечаниям по поводу ее носа и прочих частей тела, потому сломалась – в 1987 году решилась на пластику носа. И это стало роковой ошибкой. После операции ее просто не узнали – больше звездных ролей в ее карьере не было.
Мег Райан
Некогда одна из любимиц Голливуда, симпатичная милашка из целой россыпи культовых романтических комедий Мег Райан уже давно исчезла как с больших, так и с малых экранов. Виной всему все та же пластика, так сильно изменившая внешность актрисы, что на нее просто невозможно было смотреть без сожаления. Сама Мег не раз заявляла, что не готова красиво стареть в кадре, но сейчас у нее и нет такой возможности – сниматься ее просто не зовут.
Донателла Версаче
Сестра знаменитого кутюрье Джанни Версаче начала свои эксперименты с внешностью после смерти брата в 1997 году, когда ей пришлось стать во главе его модного дома. И за прошедшие с тех пор годы она многое сотворила с собой. В ее багаже – маммопластика, контурная пластика губ, инъекции ботокса, ринопластика и кто знает, что еще. Не все эксперименты были удачными, и из весьма симпатичной женщины она превратилась в настоящего монстра. Сама модельер утверждает, что ничего кроме ботокса не использует, да и тот необходим лишь для того, чтобы выглядеть идеально, как того требуют законы высокой моды.
Вера Алентова
Красавица Вера Алентова была яркой звездой отечественного кинематографа: оскароносная «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли» и еще ряд блистательных работ стали ее визитной карточкой. Но годы брали свое, и в мечтах вернуть молодость Вера решила лечь под нож пластических хирургов. Увы, результат операции оказался неудачным и от того образа, к которому мы привыкли и который полюбили, не осталось и следа.
Людмила Максакова
Конечно, звезда советского кинематографа уже немолода, но ее лицо – яркий пример злоупотребления пластической хирургией. Некогда редкостной красоты черты лица стали просто неузнаваемыми и даже пугающими.
Лара Флинн Бойл
Звезда сериала «Твин Пикс» была очень востребована режиссерами, но в начале 2000-х внезапно стала сниматься все меньше и меньше, а потом и вовсе пропала с кинематографических радаров. Виной тому стали проблемы со здоровьем и неудачные попытки остановить увядание. Пластические хирурги вместо того, чтобы сделать Лору моложе, лишь лишили ее красоты. Дополнили удручающую картину гипертрофированно большие из-за чрезмерной контурной пластики губы. Крайне неудачные результаты актриса решила исправить при помощи восстановительных операций, но это не очень помогло. Потому сейчас можно смело сказать, что звезда актрисы на кинематографическом небосклоне закатилась.
Мелани Гриффит
Когда-то Мелани считалась одной из самых эффектных голливудских актрис, но годы и чрезмерное увлечение алкоголем и запрещенными веществами наложили отпечаток на ее внешность. И тогда актриса решилась вступить в неравную схватку со временем. Сначала вмешательство косметологов и хирургов было очень деликатным и практически незаметным для окружающих, но потом что-то пошло не так, и звезда не просто стала неузнаваема, она начала выглядеть пугающе.
Рене Зеллвегер
За спиной Рене Зеллвегер отличная карьера с весьма внушительным списком ролей, а после выхода на большие экраны комедии «Дневник Бриджит Джонс» она превратилась в настоящую любимицу публики. Худощавая от природы, ради этой роли актриса набрала 20 кг, и ее усилия были оценены по достоинству. Классической красавицей Рене никогда не была, но милой, очаровательной и интересной – без сомнений. Однако пару лет назад звезда решила подкорректировать внешность и немного омолодиться, но вместо этого стала абсолютно неузнаваема. Поклонники были в шоке, актриса уверяла, что совершенно счастлива в новом облике, агенты отрицали наличие операций и валили все на возраст, но все всё прекрасно понимали. С тех пор карьера актрисы, мягко говоря, застопорилась.
Ким Бейсингер
Секс-символ целого поколения, Ким Бейсингер очень сложно восприняла тот факт, что она стареет. В борьбе с возрастом звезда начала прибегать сначала к уколам красоты, а затем подключила и более тяжелую артиллерию. Итог известен и печален: лицо актрисы изменилось и от былой красоты не осталось и следа. В последние годы Ким практически не снимается, одной из последних ролей стало эпизодическое появление во второй части эротической франшизы «Пятьдесят оттенков серого», и лучше бы ее там не было – в картине лицо звезды напоминало застывшую маску.
Дженис Дикинсон
Она входила в высшую лигу модного бизнеса, стала первой супермоделью Америки, ее лицо украсило 37 обложек журнала Vogue. Природная красота и предприимчивость Дженис помогли ей добиться поистине ошеломительного успеха. Но погоня за вечной молодостью сыграла с ней злую шутку. Она – частый клиент пластических хирургов и даже не думает скрывать этого, да и зачем, если результат, так сказать, налицо. Среди процедур, к которым она прибегала, чтобы оставаться в великолепной форме, липосакция, подтяжка лица и шеи, маммопластика, контурная пластика, бесчисленные инъекции ботокса не менее двух, а то и трех раз в год. Но, увы, все эти манипуляции не только не остановили старение, а безнадежно испортили ее внешность, от былой красоты которой не осталось и следа.
Дэрил Ханна
Пронзительные голубые глаза, белокурые волосы, миловидная внешность – у Дэрил Ханны было все для того, чтобы играть принцессу и главную героиню ромкомов. Так и было до тех пор, как в жизнь актрисы не вошла пластическая хирургия. Начав рихтовать свою внешность, звезда уже просто не смогла остановиться. И если в «Убить Билла» Дэрил еще вполне узнаваема, благодаря тому, что только начала процесс трансформации, то сейчас она выглядит неухоженно и сильно старше своих лет, а потому практически нигде не снимается.
Микки Рурк
Думаете, злоупотребляют достижениями эстетической медицины только женщины? Это не так. Яркий пример тому – Микки Рурк. В 80-е он был невозможно хорош: сексуальный мачо, покоривший сердца многих девушек того времени. Он не был феноменально красив, но весьма хорош и невозможно талантлив. Однако в какой-то момент Микки решил предпочесть актерскую карьеру боям на ринге, где ему не раз и не два знатно разбили лицо и сломали нос. После чего он просто вынужден был пойти к пластическим хирургам, которые превратили его в настоящего монстра. Новый облик уже мало подходил для съемок в роли героя-любовника, зато отлично вписался в картину «Город грехов».
Сильвестр Сталлоне
Актер, никогда не отличавшийся особой красотой, стал страстным фанатом пластической хирургии, когда речь зашла о старении. Да и как Сталлоне было избежать подобной участи, если перед его глазами был пример горячо любимой мамы, которая из операционной не вылезает и уже изменила в себе все, что только можно. Знаменитость по-прежнему продолжает сниматься, но смотреть без слез на его неподвижное, одутловатое лицо просто невозможно.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: GettyImages, Global Look Press, DPA portal.picture-alliance.com
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