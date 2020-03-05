Масло-тинт для губ, эксклюзивный аромат и еще 8 впечатляющих новинок марта
Помады Rouge Hermès от Hermès
У легендарного дома Hermès открылось направление красоты, и его первыми косметическими ласточками стали помады для губ. В первой коллекции представлены бальзам для ухода за губами, универсальный карандаш для губ, блеск для губ Poppy, кисточка для нанесения помады, а также 24 оттенка помад из постоянной коллекции и три из лимитированной серии. Все помады представлены в поэтичных и функциональных многоразовых футлярах.
Новый аромат Crazy Hot от KILIAN
Новый манящий и искрящийся аромат от известного парфюмерного дома идеально подходит для весны. Композиция открывается нотами сочного мандарина, которые переплетаются с аккордами черной смородины, экстрактом розового перца и грушей. В сердце — сливовый аккорд, который подчеркивает нежное звучание абсолюта розы, дополненное нотами пачули. Кремовые восточные ноты ванили и масла сандалового дерева искушают и соблазняют отправиться в путешествие.
Масло-тинт для губ с кремовой текстурой Lip Comfort Oil Intense от Clarins
Масло-блеск для губ, выпущенное брендом 5 лет назад, быстро стало популярным у женщин, и вот в 2020-м бестселлер выходит в новой версии. Масло-тинт создает на губах комфортное покрытие с глянцевым эффектом и одновременно ухаживает за ними. А благодаря высокой концентрации стойких пигментов цвет остается на губах даже после того, как сотрется покрытие. В коллекции — 8 ярких оттенков.
Весенняя коллекция макияжа In Full Bloom от Jane Iredale
Новая коллекция от известного бренда декоративной минеральной косметики понравится всем любителям естественного макияжа, который не сдает позиций и в этом году. В нее вошли палетка, включающая 5 матовых оттенков стойких высокопигментированных теней, которые подойдут всем; классические румяна пепельно-розового оттенка, а также три новые помады (холодная розовато-лиловая, теплая розовая, яркий коралл) в футляре цвета розового золота с магнитным колпачком.
Новый бальзам для тела Vinosculpt от Сaudalie
Новинка от французского бренда, в состав которой входят полифенолы винограда с антиоксидантными свойствам и экстракт ириса с укрепляющим действием, придает телу упругость, моделирует контуры тела и заметно выравнивает поверхность кожи. Идеально подходит для четырех зон тела — это руки, бюст, живот и бедра, которым требуется специальный уход.
Двухфазное мицеллярное масло и масляное мыло от BABE Laboratorios
Новое мицеллярное масло удаляет даже водостойкий макияж. Его двухфазная формула без мыла на 50% состоит из мицеллярной системы полоксамер 184 и на 50% из ухаживающих компонентов натурального происхождения и обеспечивает успокаивающий и противовоспалительный эффект. После использования масла кожа остается упругой и без чувства стягивания. А масляное мыло для душа подходит для ежедневного ухода в том числе и за особо чувствительной кожей. Средство обогащено высокоэффективными активными ингредиентами для улучшения естественного защитного барьера кожи и повышения уровня ее увлажнения. Оно мгновенно снимает раздражение и дарит комфорт сухой коже уже во время мытья, оставляя ее ухоженной, гладкой и мягкой.