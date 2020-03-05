Масло-тинт для губ, эксклюзивный аромат и еще 8 впечатляющих новинок марта

Новое мицеллярное масло удаляет даже водостойкий макияж. Его двухфазная формула без мыла на 50% состоит из мицеллярной системы полоксамер 184 и на 50% из ухаживающих компонентов натурального происхождения и обеспечивает успокаивающий и противовоспалительный эффект. После использования масла кожа остается упругой и без чувства стягивания. А масляное мыло для душа подходит для ежедневного ухода в том числе и за особо чувствительной кожей. Средство обогащено высокоэффективными активными ингредиентами для улучшения естественного защитного барьера кожи и повышения уровня ее увлажнения. Оно мгновенно снимает раздражение и дарит комфорт сухой коже уже во время мытья, оставляя ее ухоженной, гладкой и мягкой.