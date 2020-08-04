Манящие парные ароматы, нюдовые блески для губ и еще 8 сочных бьюти-новинок августа

Август подкрался незаметно, и многих из нас уже охватила тоска о том, что скоро осень, а там и до холодов рукой подать, но не стоит прежде времени предаваться сплину. Посмотрите на ситуацию под другим углом: впереди еще почти 30 дней лета и… множество интересных бьюти-запусков, которые, определенно, заслуживают внимания. О самых интересных из них читайте в новом материале на Passion.ru.