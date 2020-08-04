Манящие парные ароматы, нюдовые блески для губ и еще 8 сочных бьюти-новинок августа
Парные ароматы Le Gemme Kobraa & Le Gemme Erea от Bvlgari
Новинки представляют собой дуэт ароматов высокой парфюмерии, посвященных драгоценным камням – зеленому агату и змеиной яшме. К созданию женского Le Gemme Erea приложил руку культовый парфюмер Альберт Морильяс. Захватывающий, теплый и утонченный, он относится к группе восточно-древесных ароматов и раскрывается пряными верхними нотами лимонного зеленого кардамона, в нотах сердца у него – великолепный сомалийский ладана, смешанный с мадагаскарской ванилью. Мужской парфюм – Le Gemme Kobraa – творение не менее звездного маэстро Жака Кавалье. В его композиции собраны ноты герани, дымчатого ладана и агарового дерева. Аромат очень глубокий и интенсивный.
Коллекция нюдовых блесков для губ Sexy Lips Gloss NUDE от Romanovamakeup
В новой коллекции представлены 7 нежных натуральных оттенков, среди которых каждая сможет найти свой идеальный nude для губ. Все блески для губ имеют небольшие нюансы в тоне и разную плотность и насыщенность – от полупрозрачного ягодно-розового до плотного кораллового.
Новые альгинатные крио-маски Cryo Rubber, Dr.Jart+
Новые крио-маски от известного корейского бренда прекрасно освежают, обладают приятным охлаждающим эффектом, усиливают кровообращение, тем самым позволяя активным ингредиентам проникать даже в глубокие слои кожи. Они очень просты в использовании и помогаю быстро привести лицо в порядок, вернуть свежесть, гладкость и здоровый румянец. В новую линию вошли 4 маски: выравнивающая витамином С, подтягивающая с коллагеном,, увлажняющая с гиалуроновой кислотой и успокаивающая с аллантоином.
Увлажняющая эмульсия с облегченной текстурой Super Aqua от Guerlain
Это новый эффективный продукт для кожи на разных этапах ее старения. Эмульсия содержит три ингредиента с одинаковой текстурой и дополнительными преимуществами, которые просто и эффективно удовлетворяют потребности кожи в увлажнении. Средство обещает оптимальную степень увлажнения, помогает бороться с морщинами и другими признаками старения эпидермиса, не забывая об укреплении его экосистемы.
Восстанавливающий крем для лица и тела Ultra Sun Active Face & Body Recovery cream от Ultraceuticals
Новинка содержит мощный комплекс антиоксидантов, защищает от последствий активности свободных радикалов, а также глубоко увлажняет кожу. Алатоин, масло Ши и бисаболол смягчают кожу и дарят ощущение комфорта. Крем быстро впитывается и не оставляет жирной пленки. Этот продукт подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной, так как не содержит парабенов и синтетических отдушек.
Хайлайтер с охлаждающим эффектом Pure Color Love от Estée Lauder
Средство с инновационной гелевой текстурой, насыщенной увлажняющими компонентами, охлаждает и освежает кожу при каждом прикосновении. Удобная куполообразная форма позволяет легко нанести перламутровый хайлайтер на скулы, виски, лоб и дугу Купидона. Отдельного внимания заслуживает удобная упаковка, которую можно взять с собой куда угодно.