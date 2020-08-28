Майли Сайрус, Ольга Серябкина и другие звезды, примерившие странные украшения для зубов
Фото: eastnews.ru
Майли Сайрус
Фото: eastnews.ru
Все мы помним милашку Ханну Монтану с длинными волосами и наивным взглядом, роль которой и прославила Майли. Однако с тех пор много воды утекло, и звезда превратилась в эпатажную красавицу блондинку с короткой стрижкой и аж тремя парами гризлов, которые она регулярно выгуливает на разные важные мероприятия.
Ольга Серябкина
Фото: Instagram
Экс-солистка групп Serebro, сейчас выступающая под псевдонимом Molly, – одна из немногих в российском шоу-бизнесе носит зубные украшения (к счастью или нет, решать вам). У Серябкиной есть две накладки на передние зубы, на которых изображены ее инициалы на латинице – O и S.
Мадонна
Фото: Globallookpress.com
Королева поп-музыки славится своей любовью к эпатажу и провокации. Дива еще в далекие 90-е любила поразить своих поклонников чем-нибудь необычным. Достаточно вспомнить один из самых скандальных ее клипов, Erotica, в котором она без стеснения демонстрировала свой блестящий металлический зуб. Потому в 2013-м, кажется, уже никто не удивился, когда звезда появилась с грилзами – украшением, ставшим популярным благодаря рэперам. Эта своеобразная решетка для зубов изготавливается на заказ из драгоценных металлов и украшается бриллиантами или другими ценными камнями. Стоит отметить, что поклонникам Мадонны такое преображение их любимицы по вкусу явно не пришлось, но когда знаменитость это интересовало?
Кэти Перри
Фото: Globallookpress.com
Перри явно вдохновилась примером Мадонны и пришла на церемонию вручения наград MTV в леопардовом платье, сверкая зубами, переливающимися всеми цветами радуги. Образ вышел весьма провокационный, а ее зубные украшения, по слухам, стоили миллион долларов. И, видимо, ей понравилось эпатировать публику, ведь впоследствии она еще не раз снималась в клипах и появлялась на светских мероприятиях с этим аксессуаром.
Пинк
Фото: GettyImages
Украсить зуб-другой бриллиантом или стразом разной степени величины – милое дело. Стоматологи от таких украшений не в восторге, но кого это волнует, когда хочется сиять. Вот и певица Пинк захотела, чтобы ее улыбка всегда блистала лучше, чем в рекламе зубной пасты, и «приклеила» специальным клеем несколько небольших камешков в передние зубы.
Рианна
Фото: eastnews.ru
Знаменитая певица и бизнес-леди прониклась модным трендом и заказала себе аж две пары зубных украшений у одного из самых дорогих мастеров ювелирного дела. Теперь у Рианны есть изящная тонкая сережка в виде полоски, подчеркивающей маленькую щербинку, и брутальный золотой автомат.
Егор Крид
Фото: Instagram
Егор Крид любит все модное и дорогое, потому неудивительно, что, когда возникла мода на зубные украшения, он одним из первых в российском шоу-бизнесе заказал себе гризлы, да не простые, а из белого золота и инкрустированные бриллиантами. Певец признался, что украшение ему обошлось в 10 тысяч долларов.
Фред Армизен
Фото: Globallookpress.com
Звезда картины «Отличница легкого поведения» пошел дальше всех из нашего списка знаменитостей и нарастил себе самые настоящие вампирские клыки. Каковы мотивы его решения – жажда эпатажа или искренняя любовь к кровопийцам – никто не знает, однако фирменным оскалом упырей он уже обзавелся.
Кайли Дженнер
Фото: Globallookpress.com
Одна из знаменитых сестер семейства Кардашьян-Дженнер на одном из светских мероприятий появилась с золотыми накладками на обеих челюстях. К счастью, украшение было съемным: впечатление звезда на миллионную армию поклонников произвела и свои зубы не испортила.
Кара Делевинь
Фото: Globallookpress.com
Любимица Карла Лагерфельда – девушка яркая сама по себе (достаточно вспомнить ее соболиные брови и огромные глаза), но этого Каре явно недостаточно, ведь она топ-модель и внешность – ее главное оружие. Время от времени звезда эпатирует публику то лысой головой, то ювелирным украшением на зубах, которое представляет собой пластинку с ее именем.
Рита Ора
Фото: eastnews.ru
Рита – близкая подруга Кары Делевинь, потому неудивительно, что две звезды частенько вдохновляются идеями друг друга и «примеряют» одинаковые стилевые решения. Более того, даже свои украшения они заказывают у одного ювелира, потому серебряные зубы, с которыми Ора появилась на одной из Парижских недель моды, стали достойными конкурентами именных гризлов топ-модели.
Бейонсе
Фото: eastnews.ru
Бейонсе многие считают образцом стиля и хорошего вкуса. Она во всем знает меру и предпочитает не эпатировать своих поклонников. Однако тренд на зубные украшения не прошел мимо нее. Правда и здесь певица обошлась изящной полоской на нижних зубах с акцентом на клыки, которую использовала ее только для съемок в клипе. И заметьте, никакого хищного оскала для демонстрации гризлов, что похвально.
Фото: globallook, GettyImages, eastnews, Instagram
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