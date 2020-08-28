Майли Сайрус, Ольга Серябкина и другие звезды, примерившие странные украшения для зубов

Королева поп-музыки славится своей любовью к эпатажу и провокации. Дива еще в далекие 90-е любила поразить своих поклонников чем-нибудь необычным. Достаточно вспомнить один из самых скандальных ее клипов, Erotica, в котором она без стеснения демонстрировала свой блестящий металлический зуб. Потому в 2013-м, кажется, уже никто не удивился, когда звезда появилась с грилзами – украшением, ставшим популярным благодаря рэперам. Эта своеобразная решетка для зубов изготавливается на заказ из драгоценных металлов и украшается бриллиантами или другими ценными камнями. Стоит отметить, что поклонникам Мадонны такое преображение их любимицы по вкусу явно не пришлось, но когда знаменитость это интересовало?

Кэти Перри