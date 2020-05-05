Бальзам для увеличения объема губ, увлажняющая эмульсия и еще 8 вдохновляющих бьюти-новинок мая

Большая часть весны в этом году прошла под эгидой самоизоляции и хэштега #stayhome, однако на май, по крайней мере, на вторую его половину мы все возлагаем большие надежды. Для многих из нас самым большим желанием стало просто вернуться к нормальной жизни: вновь сходить в кафе, выпить чашку зеленого чая на террасе, просто прогуляться по городу, в который вернулись люди, или зайти в любимый косметический магазин. И если вы думаете, что из-за карантина бьюти-бренды не подготовили для вас новинки, вы ошибаетесь! Редакция Passion.ru в новом обзоре собрала десятку самых любопытных косметических новинок мая, которые, определенно, заслуживают внимания.