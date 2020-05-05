Бальзам для увеличения объема губ, увлажняющая эмульсия и еще 8 вдохновляющих бьюти-новинок мая
Бальзамы для губ Le Rose Perfecto Liquid Balm от Givenchy
В линии звездных бальзамов бренда – пополнение. В коллекции появились 3 средства с новой жидкой текстурой, которые по-прежнему сочетают уход за кожей и макияж. В их формуле – масло розового перца, масло Ши, экстракт клюквы и сферы гиалуроновой кислоты. Благодаря этому коктейлю губы разглаживаются, выглядят более объемными и четкими, а ощущение комфорта и увлажнения длится больше 8 часов. Бальзамы по-прежнему заключены в футляр из кожи розового цвета, а палитра оттенков позволит подобрать наиболее подходящий вариант.
Рассыпчатый пигмент для век и скул Twist to Glow от Clarins
Многофункциональное средство 2 в 1 подходит для макияжа глаз и для создания румянца на щеках. Насыщенные пигменты обеспечивают яркий цвет уже с первого нанесения, а мерцающие частицы придают коже сияние. Невесомая текстура рассыпчатой пудры быстро наносится и легко растушевывается. А практичный дизайн упаковки обеспечивает максимальную простоту использования средства и позволяет повсюду носить его с собой. Пигменты представлены в 3 оттенках.
Палетка теней Nude Drama & Couture Drama от Bobbi Brown
Новая универсальная палетка объединяет 12 интенсивных оттенков теней для век, необходимых для создания нежного и соблазнительного макияжа. Оттенки палетки, от нежных мерцающих до ярких с эффектом металлик, насыщенные и естественные, великолепно подчеркнут красоту ваших глаз. Шелковистые тени для век прекрасно растушевываются, обеспечивают регулируемое покрытие и легко наносятся, практически не осыпаясь.
Парфюмерная вода Velvet Collection Mughetto от Dolce&Gabbana Beauty
Новый аромат из коллекции Velvet символизирует весеннее пробуждение сицилийской природы и первые лучи солнца, играющие на нежных и ярких бутонах итальянских цветов. Композиция открывается цитрусовыми нотами итальянского бергамота в окружении черной смородины и розового перца. Нежные лесные ландыши распускаются в самом сердце аромата. Роскошный букет дополняется кремовыми оттенками магнолии и землистым звучанием пачули. Смолистые аккорды сандалового дерева и кашмерана расположились в шлейфе.
Санитайзер Gel Nettoyant Mains от Compagnie de Provence
Это не просто санитайзер, а гидроспиртовой гель для дезинфекции рук, не требующий смывания: он очищает, защищает, ухаживает за кожей, создавая барьер против инфекций и бактерий. Кроме того, средство обогащено витаминами, антиоксидантными и увлажняющими компонентами, поддерживающими здоровое состояние, свежесть и чистоту кожи рук. Санитайзер создан на основе очищенного денатурированного спирта (до 80%), который считается великолепным антисептиком.
Успокаивающий крем для взрослых, детей и младенцев №1 Atopi Control от Eucerin
Новинка специально разработана для снижения неприятных ощущений и интенсивного ухода за кожей, страдающей от обострения атопического дерматита. Формула крема состоит из комплекса активных веществ: ликохалкон А успокаивает кожу, декандиол борется с бактериями, метоксипропандиол снимает зуд и дарит ощущение прохлады, в сочетании с высокой концентрацией церамидов средство укрепляет кожный барьер, уменьшает сухость и зуд, устраняя тем самым желание чесаться.