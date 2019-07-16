Здоровый сон, акцент на губы и еще 7 бьюти-секретов легендарной кинодивы Вивьен Ли

«Раз в поколение появляется леди, от которой не может отвести глаз весь континент» – именно такими словами охарактеризовал Вивьен Ли актер и режиссер Орсон Уэллс. И действительно, современники актрисы отмечали, что она вся светилась, а ее кожа была поистине безупречной. Сама Вивьен была уверена, что своей красотой «обязана» генетике: в ней текла английская, ирландская и армянская кровь.
Актриса, безусловно, осознавала свою женскую привлекательность, но к собственной внешности относилась крайне спокойно: она, конечно же, следила за собой, но это не было ее самоцелью. Другим дамам Вивьен любила повторять свою коронную фразу: «Нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы», но и у нее все же были некоторые бьюти-секреты, которым она старалась следовать.
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Сон
Это правило номер 1 для сохранения красоты по версии Вивьен Ли. Несмотря на плотный график репетиций, спектаклей, съемок и интервью, актриса никогда не пренебрегала сном, считая, что никакой грим или макияж не в состоянии скрыть усталость, сквозящую во взгляде, сетку мелких морщинок и безжизненность кожи, вызванные недостатком отдыха. Вивьен была уверена, что крепкие объятия Морфея помогают восстановить нервную систему и утром выглядеть свежо. И ведь она была абсолютно права: сегодня ученые рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки и соблюдать режим, чтобы сохранить молодость надолго.
Наслаждение тишиной
Вивьен всю жизнь отдавала себя работе целиком и полностью (сегодня бы сказали, что она настоящий трудоголик), но при этом время о времени позволяла себе устроить мини-каникулы, во время которых закрывалась от всего мира дома и просто наслаждалась тишиной и «ничегонеделанием».
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Любовь
Влюбляться! Влюбляться! И еще раз влюбляться! Это, пожалуй, главный омолаживающий коктейль от Вивьен Ли, который работал гораздо эффективнее многих косметических средств и процедур. Актриса советовала влюбляться без оглядки в жизнь, в города, в мир, в закаты и рассветы и, конечно же, в красивых мужчин. «Бросаться в омут с чувствами и любить без памяти» – это своеобразное кредо жизни Вивьен, которому она следовала неукоснительно.
Баловать себя
Маленькие радости делают нашу жизнь прекраснее и гораздо приятнее, а взгляд сияющим. Если у вас плохое настроение, порадуйте себя пирожным, даже если вы худеете, и не надо себя осуждать – именно так рассуждала Вивьен. Более того, она советовала уважать свои решения и забыть о чувстве вины вовсе. А пирожное всегда можно отработать на тренировке.
Фото: eastnews.ru
Забота о себе
Актриса не раз признавалась, что любит себя безусловно и относится к своему телу с безграничным уважением, потому была очень снисходительна к собственным недостаткам. Вивьен не раз признавалась, что даже волосы расчесывает с особенным вдохновением, и добавляла, что все в уходе за собой надо делать так, будто вам за это заплатят 1000 долларов. Такая вот мотивация не лениться!
Брови полумесяцем
В целом образ Вивьен Ли всегда был максимально приближен к естественному, а брови были важной его составляющей. Она придавала им модную в то время форму полумесяца, но не делала их чрезмерно тонкими. А чтобы подчеркнуть брови, актриса аккуратно подкрашивала карандашом коричневого оттенка.
Минимальный макияж глаз
Глаза актрисы были сами по себе очень яркими – необычного фиолетового оттенка, который в зависимости от настроения и освещения мог изменяться. Именно потому в макияже Вивьен предпочитала делать акцент не на них. Так что стрелки, смоки – не ее вариант. Хорошо прокрашенные черной тушью ресницы – этого было достаточно.
Акцент на губы
Вивьен предпочитала красить губы яркими оттенками, преимущественно красными или коралловыми. При этом звезда считала, что ее нижняя губа слегка тонковата, и компенсировала этот небольшой недостаток при помощи лайнера, которым подрисовывала контур за пределами естественной линии рта, а затем закрашивала его помадой, визуально делая губы более объемными.
Локоны
Вивьен была натуральной брюнеткой и никогда не пыталась экспериментировать с цветом. Кроме того, ее волосы были от природы кудрявыми, потому, чтобы подчеркнуть красоту шевелюры и придать ей объем, она носила стрижку средней длины и очень часто укладывала ее красивыми локонами, зачесанными назад, чтобы максимально открыть лоб и лицо.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: eastnews, gettyimages, globallook press, предоставлены брендами
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