Здоровый сон, акцент на губы и еще 7 бьюти-секретов легендарной кинодивы Вивьен Ли

«Раз в поколение появляется леди, от которой не может отвести глаз весь континент» – именно такими словами охарактеризовал Вивьен Ли актер и режиссер Орсон Уэллс. И действительно, современники актрисы отмечали, что она вся светилась, а ее кожа была поистине безупречной. Сама Вивьен была уверена, что своей красотой «обязана» генетике: в ней текла английская, ирландская и армянская кровь.

Актриса, безусловно, осознавала свою женскую привлекательность, но к собственной внешности относилась крайне спокойно: она, конечно же, следила за собой, но это не было ее самоцелью. Другим дамам Вивьен любила повторять свою коронную фразу: «Нет некрасивых женщин – есть только женщины, не знающие, что они красивы», но и у нее все же были некоторые бьюти-секреты, которым она старалась следовать.