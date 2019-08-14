Королевская осанка, выразительный взгляд и еще 13 бьюти-секретов неподражаемой Одри Хепберн

Внешность Одри Хепберн по сей день считается эталоном красоты: огромные глаза олененка, ясный, немного наивный взгляд, тонкие черты лица, аристократически бледная кожа, изящная фигура – она была ангельски прекрасна в юности и благородно роскошна в зрелом возрасте.
«Чтобы губы казались привлекательными, говорите добрые слова, а чтобы глаза были красивыми – ищите хорошее в людях», – говорила Одри Хепберн.
Безусловно, это так, но были в ее арсенале и более традиционные секреты красоты.
Использование солнцезащитных средств
Кожа Одри Хепберн была алебастрово-белой, и чтобы сохранить ее такой на долгие годы, актриса использовала всевозможные солнцезащитные средства. Помимо кремов в ее гардеробе было множество элегантных широкополых шляп, ставших ее визитной карточкой, и темные очки на пол-лица. И даже яркий зонтик – для экстренных случаев.
Усилия звезды были вознаграждены по достоинству: во времена, когда косметология еще не была столь развита, и уколы красоты и ботокс еще не придумали, овал лица Одри и в зрелом возрасте оставался четким, а морщин на коже было очень мало
Фото: eastnews.ru
Паровые ванны для чистоты кожи
Чтобы очистить кожу от загрязнений Одри пользовалась очень доступной методикой – делала паровые ванночки: она заливала кипятком сложенные в глубокую емкость мяту и ромашку и две минуты держала лицо над поднимающимся паром, накрыв голову полотенцем. Такую домашнюю спа-процедуру она проводила дважды в неделю.
Королевская осанка
В любых обстоятельствах, в любом настроении и самочувствии держите спину ровно – это поистине жизненное кредо Одри. По ее мнению, с которым невозможно не согласиться, благодаря хорошей осанке можно выглядеть стройнее, изящнее, грациознее и выше. Причем не только ходить, но и сидеть нужно не сутулясь.
Фото: globallook_Cinetext-Bildarchiv
Правильное питание
На протяжении всей жизни Хепберн была очень стройной, практически миниатюрной. А гибкость и грациозность вообще стали ее визитной карточкой. Чтобы не поправляться, актриса придерживалась принципов раздельного питания, основу ее меню составляли мясо и свежие овощи, также она практически не пила алкоголь и лишь изредка позволяла себе съесть десерт.
Активный образ жизни
Несмотря на то, что спортом Одри практически не занималась, она вела активный образ жизни: в молодости профессионально занималась балетом и даже в зрелом возрасте очень много ходила пешком. На прогулках актрису часто сопровождали ее любимые собаки.
Готовность менять имидж
Одри любила быть разной и не боялась экспериментировать, например, для фильма «Завтрак у Тиффани» она осветлила волосы, а для картины «Римские каникулы» и вовсе коротко постриглась. А в 1953 году актриса просто взяла и отрезала челку, тем самым доказав, что и кудрявые женщины могут носить ее. Но при этом актриса всегда оставалась верна своему индивидуальному, легко узнаваемому стилю.
Фото: eastnews.ru
Соблюдение режима
Сон – важная составляющая красоты и молодости, Одри в это свято верила и потому старалась высыпаться. Она рано вставала, но и ложиться старалась не поздно и по возможности в одно и то же время. При этом, если ей не удавалось как следует отдохнуть, Одри, по ее собственному признанию, чувствовала себя так, будто заболевает гриппом.
Использование хорошей косметики
Кожа актрисы была сухой, потому она тщательно следила за уровнем ее увлажненности, подбирая хорошую косметику, подходящую именно ее типу кожи, и используя народные советы, которыми с большим удовольствием делилась (среди них и паровые ванночки для лица, о которых мы писали выше).
Широкие брови
Одри была уверена, что широкие брови были, есть и будут в моде всегда, потому никогда не стремилась к радикальным экспериментам с их формой и шириной. И в макияже деликатно прокрашивала их карандашом подходящего оттенка.
Фото: globallook_Cinetext-Bildarchiv
Тщательно прокрашенные ресницы
Густо накрашенные ресницы стали визитной карточкой Одри Хепберн, предпочитавшей в макияже делать акцент на глаза. В XX веке еще не было наращивания ресниц, а накладные она не любила приклеивать, потому приходилось красить свои собственные. А чтобы реснички не превращались в паучьи лапки из-за нанесения нескольких слоев туши, она их кропотливо прочесывала кончиком английской булавки, чтобы получался густой и объемный «веер».
Яркая помада
Красная помада была маленькой слабостью актрисы – она ее очень любила. При этом при нанесении ее она всегда старалась подчеркнуть и немного усилить изгиб верхней губы в районе «лука Купидона». Для этого она чаще всего прорисовывала его, приблизительно на полмиллиметра выступая за естественный контур линии рта. По ее словам, это делало рот немного «капризнее и женственнее».
Фото: eastnews.ru
Никаких излишеств в макияже
Хепберн обожала естественность во всем – и в одежде, и в макияже. Она не раз повторяла, что мейкап может приукрасить девушку снаружи, но не приукрасит ее душу, поэтому минимализм – ее кредо в данном вопросе. В макияже она делала ставку на утонченность и классику: черные стрелки и хорошо прокрашенные ресницы.
Минимум тонального крема
У актрисы была безупречная кожа (повезло!), потому она практически не пользовалась тональным кремом, а если приходилось, предпочитала обходиться минимумом или вовсе маскировала только отдельные участки, требующие коррекции.
Самые лучшие средства для волос
Одри была музой и для великих кутюрье, и для бьюти-мастеров, которые создавали наряды и косметику специально для нее. Прославленный Филип Кингсли сделал для нее специальное средство для восстановления волос, которое необходимо было наносить перед мытьем головы – оно возвращало прическе гладкость. Хепберн настолько любила его, что покупала большими упаковками, чтобы оно никогда не заканчивалось в ее доме.
Свой собственный аромат
Юбер Живанши был заворожен красотой и талантом Одри Хепберн, на долгие годы она стала его музой и верным другом. Великий кутюрье даже попросил парфюмера Фрэнсиса Фаброна создать для актрисы ее личный аромат. Таковым стал L’Interdit, ставший ее визитной карточкой на долгие годы. Однако это не единственный индивидуальный парфюм в коллекции звезды. До этого специально для Одри был создан Spring Flower от Creed. Его нельзя было купить до тех пор, пока актриса была жива – аромат поступил в продажу только спустя три года после смерти Хепберн в 1996 году.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: eastnews, globallook press, предоставлены брендами
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