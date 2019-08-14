Королевская осанка, выразительный взгляд и еще 13 бьюти-секретов неподражаемой Одри Хепберн

Безусловно, это так, но были в ее арсенале и более традиционные секреты красоты.

Использование солнцезащитных средств

Кожа Одри Хепберн была алебастрово-белой, и чтобы сохранить ее такой на долгие годы, актриса использовала всевозможные солнцезащитные средства. Помимо кремов в ее гардеробе было множество элегантных широкополых шляп, ставших ее визитной карточкой, и темные очки на пол-лица. И даже яркий зонтик – для экстренных случаев.

Усилия звезды были вознаграждены по достоинству: во времена, когда косметология еще не была столь развита, и уколы красоты и ботокс еще не придумали, овал лица Одри и в зрелом возрасте оставался четким, а морщин на коже было очень мало