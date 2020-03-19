Каскад Дженнифер Энистон, кроп принцессы Дианы и еще 10 культовых причесок звезд, актуальных и сегодня

Тот самый кадр, где у нее красиво подвернута одна прядь на челку, без всяких волн, навеки вошел в историю по-голливудски шикарных классических образов. Повторить его очень просто: достаточно нанести на прядь увлажняющий спрей или масло, расчесать – и она сама упадет на глаз, как надо. При этом с другой стороны надо убрать волосы за ухо. Это романтично, сексуально, особенно с красной помадой. Хотя образ сегодня не супертрендовый: такой был более актуален на показах в 2016 году. Смотрится хорошо только светлых волосах, блонде. Темные же пряди поглощают свет, и получится странное темное пятно на лице.

Джейн Биркин: стрижка с прямой челкой