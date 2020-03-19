Каскад Дженнифер Энистон, кроп принцессы Дианы и еще 10 культовых причесок звезд, актуальных и сегодня
Дженнифер Энистон: каскад
Именно в таком ключе стрижка уже не актуальна, что там ни говорили. Хотя когда-то именно «прическу, как у Рэйчел», просили чаще всего. Стоит отметить, что она задала тон на много лет вперед. Именно благодаря Дженнифер Энистон и ее героине из сериала «Друзья» стало популярно мелирование, стрижки каскад и слои. Но текстура сегодня очень сильно отличается. Мастера не делают короткие пряди на макушке, да и пышная укладка на брашинг не модная, скорее актуальны волосы без объема или с естественным легким объемом.
Бриджит Бардо: бабетта
Фото: eastnews.ru
Укладка стала популярна после фильма «Бабетта идет на войну». Многие женщины по всему миру начали использовать шиньоны, чтобы повторить образ. Но у Бриджит Бардо в фильме «свои» волосы, от природы густые, пышные и пористые. Надо понимать, что стайлинга тогда не было: первый лак с распылителем появился только в конце 60-х. Не теряет прическа своей актуальности и сегодня. Чтобы повторить образ, вам понадобится много текстурирующих средств (с солью, beach waves и т.д.). Далее создайте пышный, слегка растрепанный пучок. И обратите внимание на челку: здесь без нее не обойтись (для этих целей существуют специальные накладные).
Одри Хепберн: элегантная укладка а-ля Холли Голайтли
Фото: Globallookpress.com
Автор этой укладки – гениальный французский парикмахер Александр де Пари. Он же ввел такое понятие, как кутюр на волосах – элегантные собранные прически. Прическу Холли Голайтли во Франции называют «банан» или «банан от-кутюр»: это перекинутые набок и скученные ракушкой волосы на затылке. Изюминкой образа стала выстриженная короткая челка, которая стала остромодной в 60-70-е годы. И сейчас такая челка очень в тренде.
Мэрилин Монро: золотистые локоны
Фото: eastnews.ru
Образ роковой блондинки сводил с ума мужчин и женщин в 50-е. Сегодня прическа в стиле Мэрилин в плане укладки не слишком актуальна. Да, кудри сейчас – хит: активные, а-ля химическая завивка, афрокудри, но не идеальные, пышные «голливудские», как у актриы. А вот такой цвет, как у Монро, действительно в топе самых трендовых: чуть золотистый, светящийся и искрящийся. Именно такой, как оттенок волос Мэрилин, а не белоснежный, как многие себе представляют.
Миа Фэрроу: стрижка пикси
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Многие называют такую стрижку пикси, но это не совсем оно. Классический вариант пикси мы видим у Твигги, тогда как у Миа Ферроу это скорее кроп: почти нет челки и волосы подстрижены по форме головы, так чтобы получился идеальный шар. Очень трендово сейчас иметь теплый оттенок волос на такой форме стрижки. Ее модно носить идеально гладкой, текстурной, взъерошенной. А если нарисовать веснушки на лице, будет вообще необыкновенно свежо, по-весеннему.
Миррей Матье: стрижка Паж
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Эта стрижка была в топе в 2018 году, когда ее активно использовали на модных показах. Делали округленную версию в красном или в черном цвете, так как они хорошо отражают свет, и получается красивый блик. Такие стрижки могут позволить себе обладательницы очень хороших волос. И сегодня она пойдет хрупким, нежным девушкам или девушкам с необычной внешностью а-ля инопланетянка с большими глазами. Если же у вас есть щеки или форма лица близка к кругу, получится грибок на голове. И учтите, не каждый парикмахер эту стрижку может сделать.
Жаклин Кеннеди: объемный боб
Фото: eastnews.ru
Это образ на века. Особенно он актуален у женщин от 40 до 70 лет. Очень коммерческая, носибельная прическа. Ее стригут во всех салонах красоты, не задумываясь, кому она подходит. Но тут на самом деле нужно быть в образе, потому что стрижка требует внимания к одежде: ее должны дополнять платья-футляры, блузы с бантом, пиджаки. Девушки от 25 до 40 лет обычно с опаской относятся к этой стрижке, потому что она обязывает – и правильный подход.
Принцесса Диана: кроп
Фото: Globallookpress.com
На самом деле это та же стрижка, что у Миа Фэрроу, – тот же кроп, но как будто бы уже отросший. Небрежная форма, стилисты называют ее «отросшая/ заросшая стрижка». На ней хорошо смотрятся все образы с однотонным окрашиванием, при котором не нужны никакие мелирования и тем более бронды. Идеальным решением станет окрашивание в технике «Голливуд», когда мастер размывает оттенки и получаются мягкие переливы в рамках одного тона.
Вероника Лейк: прическа «игра в прятки»
Фото: eastnews.ru
Тот самый кадр, где у нее красиво подвернута одна прядь на челку, без всяких волн, навеки вошел в историю по-голливудски шикарных классических образов. Повторить его очень просто: достаточно нанести на прядь увлажняющий спрей или масло, расчесать – и она сама упадет на глаз, как надо. При этом с другой стороны надо убрать волосы за ухо. Это романтично, сексуально, особенно с красной помадой. Хотя образ сегодня не супертрендовый: такой был более актуален на показах в 2016 году. Смотрится хорошо только светлых волосах, блонде. Темные же пряди поглощают свет, и получится странное темное пятно на лице.
Джейн Биркин: стрижка с прямой челкой
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Это образ, который никогда не выйдет из моды. В нем присутствует героиновый шик и в то же время это уже классика. Зайдите в любое кафе, и вы обязательно увидите девчонок со срезанными по ключицы волосами либо на 10-15 см ниже. Небрежно выстриженная от макушки челка, рваные концы, естественная текстура, какая бывает, когда волосы сами высохли. Лучше всего смотрится на натуральных волосах, либо слегка брондированных. Идеально подходит для тонких – на них особенно хороша густая и хорошо профилированная челка, слегка закрывающая брови. Допустим небрежный пробор, как у Биркин. Здорово смотрится с широкими oversize вещами из 90-х.
Виктория Бекхэм: асимметричный боб
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Абсолютно немодная сегодня история, которая стала классикой. Однако есть более актуальные формы этой стрижки – это короткие волосы на затылке, объем на макушке, удлиненные виски плюс короткая или удлиненная челка. Это называется пикси с удлинением. В прошлом году этот образ выиграл на престижном конкурсе Behind The Chair. А вот прическа, как у Бекхэм в 2000-х или Ольги Бузовой сейчас, деформирует форму головы: вам буквально «сносят» затылок, получается жутковато.
Ким Кардашьян: длинные прямые волосы
Фото: Instagram
В топе такая укладка была в 2017-2018 годах. Хотя в целом красивые, ухоженные, тяжелые волосы одной длины с четким пробором по центру будут всегда актуальны. Особенно в России – у нас очень любят длинные волосы. Они должны быть блестящие, либо русого цвета, с рассветлением в бронд. Это не трендовый, а скорее уже просто классический образ.
«На мой взгляд, каждый из этих образов звезд изменил бьюти-индустрию на том или ином этапе времени, многие из них по сей день актуальны и пользуются большим спросом среди наших женщин. Хочется выделить несколько из них – те, которые чаще всего можно встретить на обложках журналов, в телевизоре и просто на улице. Среди стрижек – это любимая классика, каскад средней длины, как у Дженнифер Энистон, многие выбирают именно данную прическу, потому что она идеально подчеркивает густоту волос. Также можно стрижку с челкой а-ля Джейн Биркин, которая покоряет своей простотой. Длинная, но не слишком рваная и абсолютно естественная. Единственный ее недостаток – необходимость ждать, пока челка отрастет, если вы решите сменить стрижку. Но и с этим можно справиться».
Фото: eastnews, dpa, globallook
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