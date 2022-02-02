Гид по новинкам: люксовые лимитированные помады и еще 11 ярких бьюти-запусков февраля

Как известно, роза — это королева цветов и одна из любимейших парфюмерами нот в ароматах. И бренд Jo Malone London решил посвятить свой февральский запуск именно ей. В лимитированную мини-коллекцию вошли 4 одеколона и 2 аромата для дома. Первый из них, Red Roses, невероятно романтичный и нежный. В его композиции, помимо аккорда красных роз, присутствуют ноты лимона и медовых сот. Аромат представлен в виде одеколона и парфюмированной свечи. Второй, Velvet Rose & Oud, более насыщенный и страстный, в его пирамиде — темная дамасская роза, гвоздика и удовое дерево. Аромат также представлен в виде одеколона и свечи. Третий Rose & Magnolia очень цветочный, очень соблазнительный и интригующий парфюм. В его сердце сразу две розы — дамасская и майская, окружают их магнолия и пачули. И последний аромат Rose Blush — нежный британский десерт. В его композиции: свежий базилик Grand Vert, розовые лепестки и белый мускус.

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès