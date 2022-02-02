Гид по новинкам: люксовые лимитированные помады и еще 11 ярких бьюти-запусков февраля

Гид по новинкам: люксовые лимитированные помады и еще 11 ярких бьюти-запусков февраляЗнакомимся с главными косметическими запусками конца зимы
Коллекция ароматов с нотой розы от Jo Malone London
Фото: архив пресс-служб
Как известно, роза — это королева цветов и одна из любимейших парфюмерами нот в ароматах. И бренд Jo Malone London решил посвятить свой февральский запуск именно ей. В лимитированную мини-коллекцию вошли 4 одеколона и 2 аромата для дома. Первый из них, Red Roses, невероятно романтичный и нежный. В его композиции, помимо аккорда красных роз, присутствуют ноты лимона и медовых сот. Аромат представлен в виде одеколона и парфюмированной свечи. Второй, Velvet Rose & Oud, более насыщенный и страстный, в его пирамиде — темная дамасская роза, гвоздика и удовое дерево. Аромат также представлен в виде одеколона и свечи. Третий Rose & Magnolia очень цветочный, очень соблазнительный и интригующий парфюм. В его сердце сразу две розы — дамасская и майская, окружают их магнолия и пачули. И последний аромат Rose Blush — нежный британский десерт. В его композиции: свежий базилик Grand Vert, розовые лепестки и белый мускус.
Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès
Фото: архив пресс-служб
В новую коллекцию, которая получила романтичное название «Букет света», вошли 3 новых оттенка губной помады, которые идеальны для повседневного макияжа. Их отличает новая текстура, тонкая и невесомая, блестящая и прозрачная, которая обеспечивает губам уход, сияние и комфорт. Оттенок Rose Nymphéa («Роз Нимфеа») очень нежный и в то же время глубокий. Оттенок Orange Capucine яркий и солнечный, чистая радость в футляре губной помады. И оттенок Beige d’Eau, который отличает розоватое свечение, — это нежность слегка примятых цветов миндаля.
Профессиональная расческа с натуральной щетиной от ghd
Фото: архив пресс-служб
Круглая щетка с натуральной щетиной идеальна для контроля укладки волос. Она представлена в разных диаметрах: 28 мм — идеальна для контроля укладки коротких волос, подойдет для придания объема от корней, сушки феном челки или более коротких слоев стрижки; 35 мм — оптимальное решение для коротких и средней длины, поможет в создании объемных или гладких укладок феном; 44 мм — для сушки феном длинных волос; 55 мм — для укладки феном длинных и очень длинных волос или для создания большого объема на волосах средней длины.
Духи Starlight от Xerjoff
Фото: архив пресс-служб
Гурманский аромат из коллекции Shooting Stars представляет собой ни на что не похожий ольфакторный эксперимент. Композиция начинается яркой свежестью бергамота и кардамона, а затем раскрывается умиротворяющими оттенками миндаля, корицы и гвоздики, окутывая вас непреодолимо притягательным и уютным теплом и наполняя ощущением радости. Чувственные оттенки кедра и амбры создают пламенный бальзамический аккорд, который распаляет наши чувства.
Матирующий праймер для лица Sérum De Beauté Fluide Matifiant от Gucci Beauty
Фото: архив пресс-служб
Новинка от легендарного итальянского бренда представляет собой модное нынче гибридное средство: с одной стороны, это декоративная косметика, главное предназначение которой — выровнять рельеф кожи, избавить от жирного блеска и продлить жизнь макияжу, но с другой — его формула обогащена такими ухаживающими компонентами, как гиалуроновая кислота и глицерин, благодаря которым праймер глубоко увлажняет кожу. Текстура средства гелевая, очень легкая, оттенок универсальный прозрачный. Оно подходит для всех типов кожи. В общем, made in Italy по-прежнему залог качества.
Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос от K18
Фото: архив пресс-служб
Новое средство бренда предназначено для интенсивного восстановления поврежденных волос в результате частого окрашивания, химической завивки или многократного использования стайлеров для горячей укладки. Производители обещают, что шевелюра преобразится всего за 4 минуты. Нужно лишь нанести маску на волосы и уложить их как обычно. И все! Для тех, кому важно: продукт полностью веганский, не тестируется на животных и подходит даже детям.
Кремовые румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl от Romanovamakeup
Фото: архив пресс-служб
У бренда уже есть кремовые румяна, которые пользуются неизменным спросом у поклонников косметики визажиста Ольги Романовой. Но новое средство в коллекции действительно долго ждали. И это стоило того: формула румян осталась неизменно качественной и легко тушующейся, а нежно-розовый оттенок вышел универсальным, подходящим любой коже. «Хорошая девочка», по версии Romanovamakeup, освежает и придает коже здоровый румянец.
Курс альгинатных масок от SmoRodina
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Новинка от российского бренда — это целый курс из 8-10 уходовых процедур в экологичной баночке под алюминиевой крышкой. У бренда представлены матирующие, омолаживающие, подтягивающие, увлажняющие, освежающие, антиоксидантные, анти-акне альгинатные маски. Каждую из них отличает эффективно работающий и вместе с тем натуральный состав, благодаря которому можно решить большинство проблем с кожей не выходя из дома.
Матовая помада-мусс с маслом моринги Pure Color Whipped Matte Lip Color от Estée Lauder
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Новая помада, по заверениям бренда, невесомая как воздух. Ее текстура действительно легкая и очень нежная, при этом ложится она тонким и ровным слоем, без проплешин, хорошо тушуется. Финиш у помады матовый, стойкость высокая, при этом в формуле содержится ряд уходовых компонентов, среди которых гиалуроновая кислота и масло моринги, позволяющие носить помаду долго и не остаться в конце дня с пересушенными губами. Без парабенов, фтолатов и минеральных масел, что может быть важно для тех, кто предпочитает косметику с «чистыми» составами.
Набор аксессуаров для объемной прически invisibobble VOLUMIZER от invisibobble
Фото: архив пресс-служб
В наборе 2 резиночки-бестселлера Original и новый аксессуар в коллекции бренда — Volumizer в коричневом оттенке. Новинку удобно использовать: соберите волосы в хвост с помощью резиночки, затем разделите хвост на две равные половины: нижнюю и верхнюю. Посередине между ними вертикально установите Volumizer и нажмите на него, чтобы зафиксировать в волосах. Все! Объемная прическа готова!
Средство для умывания без мыла I Rose Up Like This от Foamie
Фото: архив пресс-служб
Новинка для умывания только внешне похожа на брусочек мыла, однако, как и все средства бренда, этого самого мыла не содержит, зато в его составе есть такие ценные компоненты, как ниацинамид (он же витамин В3), масла ши, розы и жожоба. Оно бережно очищает кожу лица, не пересушивая ее и не нарушаяя ее рН, увлажняет и придает так необходимое нам всем сияние. Подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной и раздраженной.
Шампунь и кондиционер Advanced Moisture от Kerasys
Фото: архив пресс-служб
Новые средства для очищения и ухода за волосами предназначены специально для тех, кто не может найти шампунь и кондиционер для мощного увлажнения. Если ваши локоны стали тусклыми, сухими и ломкими, эти продукты именно то, что вам нужно. Интенсивный увлажняющий эффект достигается за счет содержания церамидовых ампул, а питание обеспечивает наличие в составе витамина E.
Фото: globallook, GettyImages