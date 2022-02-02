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Гид по новинкам: люксовые лимитированные помады и еще 11 ярких бьюти-запусков февраля

Знакомимся с главными косметическими запусками конца зимы
Борис Пастернак утверждал, что в феврале надо достать чернил и плакать. Но мы с этим решительно не согласны! Да, месяц на редкость депрессивный, и кажется, что весна не наступит никогда. Но с хандрой и беспричинной грустью надо бороться, в том числе и при помощи любимой косметики, ведь если отражение в зеркале радует, жить становится немного проще. Мы подготовили для вас обзор самых любопытных запусков февраля, которые гарантированно поднимут вам настроение.
Гид по новинкам: люксовые лимитированные помады и еще 11 ярких бьюти-запусков февраля

Коллекция ароматов с нотой розы от Jo Malone London

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Одеколон и парфюмированная свеча Red Roses, Jo Malone London. Цена: по запросу.

Фото: архив пресс-служб

Как известно, роза — это королева цветов и одна из любимейших парфюмерами нот в ароматах. И бренд Jo Malone London решил посвятить свой февральский запуск именно ей. В лимитированную мини-коллекцию вошли 4 одеколона и 2 аромата для дома. Первый из них, Red Roses, невероятно романтичный и нежный. В его композиции, помимо аккорда красных роз, присутствуют ноты лимона и медовых сот. Аромат представлен в виде одеколона и парфюмированной свечи. Второй, Velvet Rose & Oud, более насыщенный и страстный, в его пирамиде — темная дамасская роза, гвоздика и удовое дерево. Аромат также представлен в виде одеколона и свечи. Третий Rose & Magnolia очень цветочный, очень соблазнительный и интригующий парфюм. В его сердце сразу две розы — дамасская и майская, окружают их магнолия и пачули. И последний аромат Rose Blush — нежный британский десерт. В его композиции: свежий базилик Grand Vert, розовые лепестки и белый мускус.

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès. Цена: 5110 рублей.

Лимитированная коллекция губной помады Rouge Hermès. Цена: 5110 рублей.

Фото: архив пресс-служб

В новую коллекцию, которая получила романтичное название «Букет света», вошли 3 новых оттенка губной помады, которые идеальны для повседневного макияжа. Их отличает новая текстура, тонкая и невесомая, блестящая и прозрачная, которая обеспечивает губам уход, сияние и комфорт. Оттенок Rose Nymphéa («Роз Нимфеа») очень нежный и в то же время глубокий. Оттенок Orange Capucine яркий и солнечный, чистая радость в футляре губной помады. И оттенок Beige d’Eau, который отличает розоватое свечение, — это нежность слегка примятых цветов миндаля.

Профессиональная расческа с натуральной щетиной от ghd

Расческа с натуральной щетиной, ghd. Цена: от 2610 до 3060 рублей в зависимости от диаметра расчески.

Расческа с натуральной щетиной, ghd. Цена: от 2610 до 3060 рублей в зависимости от диаметра расчески.

Фото: архив пресс-служб

Круглая щетка с натуральной щетиной идеальна для контроля укладки волос. Она представлена в разных диаметрах: 28 мм — идеальна для контроля укладки коротких волос, подойдет для придания объема от корней, сушки феном челки или более коротких слоев стрижки; 35 мм — оптимальное решение для коротких и средней длины, поможет в создании объемных или гладких укладок феном; 44 мм — для сушки феном длинных волос; 55 мм — для укладки феном длинных и очень длинных волос или для создания большого объема на волосах средней длины.

Духи Starlight от Xerjoff

Духи Starlight, Xerjoff. Цена: 28 100 рублей.

Духи Starlight, Xerjoff. Цена: 28 100 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Гурманский аромат из коллекции Shooting Stars представляет собой ни на что не похожий ольфакторный эксперимент. Композиция начинается яркой свежестью бергамота и кардамона, а затем раскрывается умиротворяющими оттенками миндаля, корицы и гвоздики, окутывая вас непреодолимо притягательным и уютным теплом и наполняя ощущением радости. Чувственные оттенки кедра и амбры создают пламенный бальзамический аккорд, который распаляет наши чувства.

Матирующий праймер для лица Sérum De Beauté Fluide Matifiant от Gucci Beauty

Матирующий праймер Sérum De Beauté Fluide Matifiant, Gucci Beauty. Цена: 4675 рублей.

Матирующий праймер Sérum De Beauté Fluide Matifiant, Gucci Beauty. Цена: 4675 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новинка от легендарного итальянского бренда представляет собой модное нынче гибридное средство: с одной стороны, это декоративная косметика, главное предназначение которой — выровнять рельеф кожи, избавить от жирного блеска и продлить жизнь макияжу, но с другой — его формула обогащена такими ухаживающими компонентами, как гиалуроновая кислота и глицерин, благодаря которым праймер глубоко увлажняет кожу. Текстура средства гелевая, очень легкая, оттенок универсальный прозрачный. Оно подходит для всех типов кожи. В общем, made in Italy по-прежнему залог качества.

Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос от K18

Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос, K18. Цена: 6470 рублей.

Несмываемая маска для молекулярного восстановления волос, K18. Цена: 6470 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новое средство бренда предназначено для интенсивного восстановления поврежденных волос в результате частого окрашивания, химической завивки или многократного использования стайлеров для горячей укладки. Производители обещают, что шевелюра преобразится всего за 4 минуты. Нужно лишь нанести маску на волосы и уложить их как обычно. И все! Для тех, кому важно: продукт полностью веганский, не тестируется на животных и подходит даже детям.

Кремовые румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl от Romanovamakeup

Кремовые румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl, Romanovamakeup. Цена: 2370 рублей.

Кремовые румяна Sexy Cream Blusher в оттенке Good Girl, Romanovamakeup. Цена: 2370 рублей.

Фото: архив пресс-служб

У бренда уже есть кремовые румяна, которые пользуются неизменным спросом у поклонников косметики визажиста Ольги Романовой. Но новое средство в коллекции действительно долго ждали. И это стоило того: формула румян осталась неизменно качественной и легко тушующейся, а нежно-розовый оттенок вышел универсальным, подходящим любой коже. «Хорошая девочка», по версии Romanovamakeup, освежает и придает коже здоровый румянец.

Курс альгинатных масок от SmoRodina

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Курс альгинатных масок SmoRodina. Цена: от 1090 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новинка от российского бренда — это целый курс из 8-10 уходовых процедур в экологичной баночке под алюминиевой крышкой. У бренда представлены матирующие, омолаживающие, подтягивающие, увлажняющие, освежающие, антиоксидантные, анти-акне альгинатные маски. Каждую из них отличает эффективно работающий и вместе с тем натуральный состав, благодаря которому можно решить большинство проблем с кожей не выходя из дома.

Матовая помада-мусс с маслом моринги Pure Color Whipped Matte Lip Color от Estée Lauder

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Новая матовая помада-мусс с маслом моринги Pure Color Whipped Matte Lip Color, Estée Lauder. Цена: 3100 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новая помада, по заверениям бренда, невесомая как воздух. Ее текстура действительно легкая и очень нежная, при этом ложится она тонким и ровным слоем, без проплешин, хорошо тушуется. Финиш у помады матовый, стойкость высокая, при этом в формуле содержится ряд уходовых компонентов, среди которых гиалуроновая кислота и масло моринги, позволяющие носить помаду долго и не остаться в конце дня с пересушенными губами. Без парабенов, фтолатов и минеральных масел, что может быть важно для тех, кто предпочитает косметику с «чистыми» составами.

Набор аксессуаров для объемной прически invisibobble VOLUMIZER от invisibobble

Набор аксессуаров для объемной прически invisibobble VOLUMIZER от invisibobble

Набор аксессуаров для объемной прически invisibobble VOLUMIZER от invisibobble

Фото: архив пресс-служб

В наборе 2 резиночки-бестселлера Original и новый аксессуар в коллекции бренда — Volumizer в коричневом оттенке. Новинку удобно использовать: соберите волосы в хвост с помощью резиночки, затем разделите хвост на две равные половины: нижнюю и верхнюю. Посередине между ними вертикально установите Volumizer и нажмите на него, чтобы зафиксировать в волосах. Все! Объемная прическа готова!

Средство для умывания без мыла I Rose Up Like This от Foamie

Средство для умывания без мыла I Rose Up Like This, Foamie. Цена: 690 рублей.

Средство для умывания без мыла I Rose Up Like This, Foamie. Цена: 690 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новинка для умывания только внешне похожа на брусочек мыла, однако, как и все средства бренда, этого самого мыла не содержит, зато в его составе есть такие ценные компоненты, как ниацинамид (он же витамин В3), масла ши, розы и жожоба. Оно бережно очищает кожу лица, не пересушивая ее и не нарушаяя ее рН, увлажняет и придает так необходимое нам всем сияние. Подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной и раздраженной.

Шампунь и кондиционер Advanced Moisture от Kerasys

Шампунь и кондиционер Advanced Moisture, Kerasys. Цена: от 550 рублей.

Шампунь и кондиционер Advanced Moisture, Kerasys. Цена: от 550 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новые средства для очищения и ухода за волосами предназначены специально для тех, кто не может найти шампунь и кондиционер для мощного увлажнения. Если ваши локоны стали тусклыми, сухими и ломкими, эти продукты именно то, что вам нужно. Интенсивный увлажняющий эффект достигается за счет содержания церамидовых ампул, а питание обеспечивает наличие в составе витамина E.

Фото: globallook, GettyImages

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