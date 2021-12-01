Гид по новинкам: духи в коллекционных флаконах и еще 12 бьюти-запусков декабря

Какой декабрьский дом без свечей? Ответ на этот вопрос, кажется, очевиден! И специально к старту холодного сезона американский бренд Vilhelm Parfumerie выпустил долгожданную коллекцию парфюмированных свечей. Изготавливаются они во Франции, их основа – высококачественный минеральный воск. В коллекции 4 свечи, продолжительность горения каждой составляет 60 часов. Парфюмерная композиция каждой свечи разработана индивидуально и при зажжении отправляет вас в ольфакторное путешествие. Так, Boom Boom Room перенесет вас во французскую гостиную времен короля Людовика XIV, Art Deco распространит по вашему дому едва уловимый аромат металла, будто вы вошли в лифт дорогого отеля, Swedish Chocolate перенесет вас на шоколадную фабрику Вилли Вонка, а Vilhelm’s Pipe – в загородный дом с камином, где уютно потрескивают дубовые дрова в камине и в одной из комнат тихо играет джаз.

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