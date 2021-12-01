Гид по новинкам: духи в коллекционных флаконах и еще 12 бьюти-запусков декабря

Гид по новинкам: духи в коллекционных флаконах и еще 12 бьюти-запусков декабряИзучаем косметические новинки месяца.
Коллекция ароматических свечей от Vilhelm Parfumerie
Фото: архив пресс-служб
Какой декабрьский дом без свечей? Ответ на этот вопрос, кажется, очевиден! И специально к старту холодного сезона американский бренд Vilhelm Parfumerie выпустил долгожданную коллекцию парфюмированных свечей. Изготавливаются они во Франции, их основа – высококачественный минеральный воск. В коллекции 4 свечи, продолжительность горения каждой составляет 60 часов. Парфюмерная композиция каждой свечи разработана индивидуально и при зажжении отправляет вас в ольфакторное путешествие. Так, Boom Boom Room перенесет вас во французскую гостиную времен короля Людовика XIV, Art Deco распространит по вашему дому едва уловимый аромат металла, будто вы вошли в лифт дорогого отеля, Swedish Chocolate перенесет вас на шоколадную фабрику Вилли Вонка, а Vilhelm’s Pipe – в загородный дом с камином, где уютно потрескивают дубовые дрова в камине и в одной из комнат тихо играет джаз.
Антивозрастная ночная сыворотка Retinol Night Repair от Dr Sebagh
Фото: архив пресс-служб
Новинка легендарного бренда предназначена для комплексной борьбы с возрастными изменениями и улучшение качества кожи. В ночной сыворотке содержится 0,3% ретинол, который мягко и постепенно воздействует на эпидермис в ночное время суток. Средство, благодаря инновационной формуле, подходит даже для чувствительной кожи. Его курсовое использование заметно сокращает видимость всех типов морщин, стимулирует процесс регенерации и тем самым обеспечивает длительный антиэйдж-эффект.
«Нежная коллекция Карите» от L’Occitane en Provence
Фото: архив пресс-служб
Декабрь – время традиционного выхода лимитированных линеек средств от французского бренда L’Occitane en Provence. Вдохновением для создания «нежной коллекции Карите» послужили мягкие, пушистые зимние сугробы и теплый, кондитерский аромат французского десерта «riz-au-lait» (рис с молоком). В линейке – масло для ногтей и кутикулы, бальзам для губ, крем для рук и воздушный крем для тела. Все средства обогащены ценным маслом карите и нежным цветочно-пудровым ароматом.
Новогодняя коллекция Hypnotizing Holiday от M·A·C
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Вдохновившись гипнотической атмосферой праздничного сезона, бренд создал лимитированную новогоднюю коллекцию средств, которые могут создать оптическую иллюзию. В нее вошли культовые средства для макияжа губ, глаз и лица в новых оттенках, среди которых – 5 новых помад Lipstick, 5 блесков для губ Lipglass, 5 подводок для глаз в оригинальных цветах и тени для век с мистическими бликами. Все средства можно купить по отдельности и или в одном из 18 праздничных наборов.
Масло для ванны и душа от «Липобейз»
Фото: архив пресс-служб
Новинка бренда обладает отличным составом и обеспечивает бережное очищение кожи без чувства сухости и раздражения. Помимо этого, масло для ванной и душа смягчает и делает эластичной и гладкой кожу, насыщает ее физиологическими липидами. Формула средства «без слез» гипоаллергенна, в ней нет пенообразователей, потому оно подходит даже для младенцев.
Система для ухода за чувствительной и сухой кожей головы Scalp Relief от Nioxin
Фото: архив пресс-служб
Эта трехступенчатая система представляет собой комплексный уход за волосами и кожей головы. Она включает в себя: щадящий очищающий шампунь, кондиционер и несмываемую успокаивающую сыворотку. Все средства успокаивают чувствительный эпидермис головы, увлажняет его и утолщает волосы буквально с первого применения.
Крем для тела «Природное сияние кожи» / Natural Skin Glow от M.ACLIVE
Фото: архив пресс-служб
Новинка бренда содержит комплекс питательных масел миндаля и кокоса, шелковую мику, сахарид изомерат и гидроксилэтилмочевину, которые увлажняют и питают кожу, делая ее гладкой и эластичной, а мелкие искрящиеся частички природной слюды придают ей деликатное, очень благородное мерцание. Такой крем идеально подойдет для использования перед вечеринками и фотосессиями.
Машинка для стрижки волос Elite Pro от WAHL
Фото: архив пресс-служб
Не обойдется декабрь и без бьюти-новинок для мужчин. Бренд WAHL представил самое мощное устройство для стрижки волос в домашних условиях из всей коллекции бренда. Самозатачивающиеся ножи новинки с прецизионной заточкой гарантируют ровный срез при каждой стрижке. Машинка обещает качественный срез волос любого типа. В комплекте идет 10 насадок, рычаг регулировки которых обеспечивает высоту среза от 1 до 25 мм.
Новогодняя лимитированная коллекция Holiday Fable от KIKO MILANO
Фото: архив пресс-служб
Новая коллекция бренда вдохновлена сказками и фольклором. Ее отличают сияющие переливы, блестящий металлик, насыщенные цвета драгоценных камней и роскошная упаковка, вдохновленная барокко – а что еще нужно в праздники?! В коллекцию вошли маска для лица с блестками Dazzling Face Mask, увлажняющий гель для лица Pearly Radiance Moisturizing Gel, сыворотка-праймер 2-In- 1 Rosy Glow Potion для эффекта стеклянной кожи, многофункциональный мист 4-In-1 Lavender Mist, который идеально питает кожу в течение всего дня, тональная основа 24H Immortal No Transfer Foundation, жидкий хайлайтер Molten Glow Highlighting Drops, матирующая пудра Hydra Infusion Matte Powder, высокопигментированные металлические тени Metal Fantasy Eyeshadow с бархатным финишем, 2 палетки теней Ethereal Eyeshadow Palette или Celestial Eyeshadow Palette, тушь для объема Miracle Volume Lash Mascara и многие другие средства.
Восстанавливающая маска DermAbsolu от EAU THERMALE AVENE
Фото: архив пресс-служб
Это комплексное средство оказывает мощное омолаживающее действие: восстанавливает плотность кожи, укрепляет овал лица, возвращает коже жизненную силу и сияние. Видимый результат уже через 10 минут! Средство можно использовать как маску на ночь для глубокого питания кожи (1-3 раза в неделю) или как SOS-средство, улучшающее состояние кожи перед выходом в свет.
Коллекция средств для макияжа от Pretty Vulgar
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Не обошелся декабрь и без выхода на российский рынок нового бренда. Pretty Vulgar – декоративная косметика родом из Америки, заключенная в кокетливую дизайнерскую упаковку. Производитель обещает насыщенные и стойкие оттенки и мягкие текстуры помогут создать восхитительный макияж для любого случая. В коллекции есть и тени-однушки, и палетки теней, и тушь для ресниц, и хайлайтеры, и многое другое – все очень красивое, стильное и поднимающее настроение.
Крем для контура глаз и губ Stimulskin Plus Absolute Renewal Eye & Lip Contour Cream от Darphin
Фото: архив пресс-служб
Новинка предназначена для ухода за участками лица с самой нежной кожей. Формула стимулирует естественную выработку коллагена, эластина и липидов в области глаз и губ, помогает разгладить возрастные и мимические морщины, восстановить объем и поддерживающую структуру кожи.
Коллекция твердых духов 2021 года в коллекционных футлярах Disney Magic of Mickey от Estée Lauder
Фото: архив пресс-служб
В коллекционных футлярах представлены твердые духи с ароматами Estée Lauder — Beautiful, Beautiful Belle и Pleasures. Все футляры искусно покрыты блестящей эмалью, украшены кристаллами и дополнены изысканными деталями, а внутри располагается слоган из архивов компании Disney.
Фото: freepik