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Fast-beauty, акцент на текстурах и еще 11 актуальных бьюти-трендов, которые вам надо попробовать в 2020-м

Вот мы все вместе и проводили 2019 год, а вместе с ним и «губы дьявола», графичные брови и плотный кукольный тон. Но не все бьюти-тренды, появившиеся в ушедшем году, были странными или опасными, среди них есть и такие, которые, определенно, заслуживают внимания. Редакция Passion.ru решила разобраться, какие из них были столь хороши, что их обязательно попробовать в 2020-м. Так что пора открывать дорогу новому!

Курс на экологичность

В этом году осознанное потребление, забота о природе и экологичность вышли на новый уровень и затронули в том числе и бьюти-индустрию. Многие бренды стали разрабатывать веганские формулы, использовать в своих упаковках перерабатываемый пластик или отказались от него вовсе, а также стремятся свести свои отходы к нулю или существенно сократить их объемы, а также придерживаться этических норм во всех сферах индустрии. Эта инициатива очень похвальна, потому мы очень рады, что она отправляется с нами в 2020 год.

Ампульный уход

Этот вид ухода далеко не нов, но в 2019-м он пережил настоящий бум. И это вполне заслуженно, ведь в герметично запечатанную ампулу заключены высококонцентрированные компоненты, которые благодаря такой форме упаковки способны долго сохранять свои свойства. Сейчас ампулы можно найти не только у космецевтических брендов, но и во вполне бюджетных линейках.

Fast-beauty

Бешеный ритм современной жизни диктует свои условия, поэтому неудивительно, что в 2019-м на смену сложному многоступенчатому уходу, который популяризировали азиатские бренды, пришел упрощенный skip-care, или бьюти-минимализм, предполагающий использование не 10 продуктов в одном ритуале ухода, а всего нескольких многофункциональных продуктов, направленных одновременно на решение нескольких проблем, например, тонизирование и одновременное питание или увлажнение.

Фото: vostock-photo

Натуральные брови

Натуральность, аккуратность и ухоженность – вот главные критерии модных бровей в уходящем 2019 году, которые перейдут с нами и в 2020-й. Следуя тенденциям, модницы стремятся к созданию пушистых бровей сдержанной яркости, которые можно адаптировать под любую форму лица. Основное правило – никаких четких контуров. С помощью скошенной кисти следует хорошо выделять только кончик, чтобы было видно где заканчивается бровь, затем заполнять пробелы основания и тщательно растушевывать. Чем естественнее брови, тем лучше.

Любовь Одерова
Основатель ежегодного бьюти-фестиваля MAKEUPDAYS

Акцент на текстурах

Текстуры матовых стрелок и слегка увлажненных губ, которые начали активно применять в макияже уже в 2019 году, будут очень актуальны в 2020-м. Сочетание матового и немного глянцевого эффекта смотрится в образе интересно и живо. Такой макияж отлично вписывается в растущую моду на естественность, и с ним хоть на работу в офис, хоть на вечеринку.

Эксперименты с кожей

Сейчас на рынке косметики происходит переворот, и уход заменяет декоративную косметику. Люди стараются более осознанно и оптимизировано подходить к выбору средств для кожи, поэтому ближайший год будет немного скучным в плане экспериментов с макияжем. Все будут делать упор на естественность, нюд, который как smokey eyes и smokey shadow, никогда не выйдет из моды. Нас ждет много интерпретаций красивой кожи, использование множества уходовых средств и акцент на том, с помощью каких вспомогательных средств сделан макияж.

Фото: vostock-photo

Сияющий макияж глаз

Тренд, который начался с сериала «Эйфория» и настолько понравился женщинам, что они с радостью забирают его в 2020-й год. Графический акцент на нижнем веке в виде золотых точек или цветной подводки заметен уже на сотне фотографий обычных девушек и гламурных дам в Instagram. Особую популярность завоевали блестки, которые наносят не только под глаза, но и на скулы.

«Сейчас тенденции зашли немного в ступор. Их было интересно отслеживать до 2016–2017 годах, а затем постепенно визажисты начали возвращать моду 80-х и 90-х и интерпретировать ее под современный мир. Цвета и графика на лице, которые пытались использовать как новый виток вдохновения, идут с давно ушедших времен. Поэтому глобальных тенденций в новом году, скорее всего, не будет, будут развиваться уже имеющиеся».

Губы цвета спелой вишни

Классический красный цвет помады, кажется, никогда не выйдет из моды, и в новом году будет особенно актуален в сочетании с отсутствием другого макияжа. Тон кожи, глаза и брови должны быть максимально естественны, а вот с помадой можете не скромничать. Ярких блестящих или матовых губ цвета спелой вишни будет достаточно, чтобы сразить окружающих.

Неоновый акцент на внутреннем уголке глаза

Кислотные цвета в макияже тоже с радостью забираем с собой в новый год. В мейкапе их начали использовать на всем лице, но можно попробовать именно акцент лимонными неоновыми тенями в уголке глаза. Выглядит очень необычно и красиво, но главное, чтобы такой макияж был уместен.

Елена Баженова
Официальный визажист Stellary в России

Плампинг

Если говорить о макияже губ, то один из главных трендов 2019-го – плампинг. Речь идет о продуктах, которые дают временный эффект увеличения губ. Кстати, такого же эффекта можно и добиться с помощью обычных блесков с глянцевой текстурой или капельки хайлатера в центре губ.

Фото: vostock-photo

Суперустойчивость

Еще одна новинка, которая непременно станет еще более популярной в 2020 году, – текстуры super long lasting, или сверхустойчивые. У современной женщины миллион дел и нет времени на регулярное обновление макияжа. Поэтому они все чаще предпочитают продукты с устойчивой текстурой: их можно нанести утром и забыть про них, они будут безупречно держаться.

Лечение зубов под седацией

Анастасия Лаврищева
Врач-стоматолог клиники SELINE

У многих с детства есть страх похода к стоматологу, поскольку визит был сопряжен с психологическим давлением и неприятными ощущениями. Однако в ушедшем году стал популярным альтернативный способ лечения зубов – под седацией, то есть с использованием технологии, сочетающей комплекс мер, направленных на успокоение и расслабление пациента в ходе лечения. Процедура седации в сочетании с местной анестезией – это безопасная альтернатива глубокому наркозу. Она оказывает на пациента успокаивающее и усыпляющее действие необходимого уровня, не блокируя при этом ряд жизненно важных рефлексов (глотательный, кашлевой и др.) в отличие от наркоза. Благодаря седации можно провести сразу несколько процедур: и имплантацию, и чистку, и удаление зубов мудрости, и другие манипуляции.

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Галивация, улучшающая состояние кожи

Галина Зигмонд
Создатель методики, врач-дерматолог высшей категории

Чистая, бархатистая и во всех смыслах идеальная кожа – одна из важнейших бьюти-тенденций. Однако добиться этого результата порой бывает нелегко, особенно в условиях тренда на отказ от плотных тональных основ. Если несовершенства нельзя замазать, их нужно вылечить, потому в 2019-м женщины все больше внимания начали уделять именно здоровью кожи. Неудивительно, что в этом году стала популярной процедура под названием галивация – инновационная методика, главная цель которой – борьба с несовершенствами кожи. Во время процедуры сначала проводится глубокая атравматичная очистка специальным аппаратом «Галиватор», затем кожа обрабатывается плазменно-дуговым аппаратом, нейтрализующим инфекции, бактерии и грибки, живущие на поверхности эпидермиса и ускоряющим его заживление, на третьем этапе подбирается специальный домашний уход.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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