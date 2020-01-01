Fast-beauty, акцент на текстурах и еще 11 актуальных бьюти-трендов, которые вам надо попробовать в 2020-м

Курс на экологичность

В этом году осознанное потребление, забота о природе и экологичность вышли на новый уровень и затронули в том числе и бьюти-индустрию. Многие бренды стали разрабатывать веганские формулы, использовать в своих упаковках перерабатываемый пластик или отказались от него вовсе, а также стремятся свести свои отходы к нулю или существенно сократить их объемы, а также придерживаться этических норм во всех сферах индустрии. Эта инициатива очень похвальна, потому мы очень рады, что она отправляется с нами в 2020 год.

Ампульный уход

Этот вид ухода далеко не нов, но в 2019-м он пережил настоящий бум. И это вполне заслуженно, ведь в герметично запечатанную ампулу заключены высококонцентрированные компоненты, которые благодаря такой форме упаковки способны долго сохранять свои свойства. Сейчас ампулы можно найти не только у космецевтических брендов, но и во вполне бюджетных линейках.

Fast-beauty

Бешеный ритм современной жизни диктует свои условия, поэтому неудивительно, что в 2019-м на смену сложному многоступенчатому уходу, который популяризировали азиатские бренды, пришел упрощенный skip-care, или бьюти-минимализм, предполагающий использование не 10 продуктов в одном ритуале ухода, а всего нескольких многофункциональных продуктов, направленных одновременно на решение нескольких проблем, например, тонизирование и одновременное питание или увлажнение.