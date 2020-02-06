Держать вес под контролем, наносить огуречные маски и другие бьюти-секреты несравненной Майи Плисецкой

Несмотря на то, что ходили многочисленные слухи о подтяжках и золотых нитях, она не приветствовала пластическую хирургию и при этом сумела сохранить красоту. Да, Плисецкая выглядела на свой возраст, но при этом и овал лица, лебединая шея, ухоженные волосы и холеная кожа — все было при ней. Какие же бьюти-секреты были у легендарной танцовщицы? Ответ — в новом материале на Passion.ru.

Натуральные маски для лица

Ухаживать за собой Майя Михайловна, по ее собственному признанию, начала уже в зрелом возрасте, ведь в Советском Союзе и нормальной косметики толком не было. Потому самым популярным средством, которым она не пренебрегала никогда, были маски из огурца или из клубники, которые она делала самостоятельно.