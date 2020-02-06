Держать вес под контролем, наносить огуречные маски и другие бьюти-секреты несравненной Майи Плисецкой
Несмотря на то, что ходили многочисленные слухи о подтяжках и золотых нитях, она не приветствовала пластическую хирургию и при этом сумела сохранить красоту. Да, Плисецкая выглядела на свой возраст, но при этом и овал лица, лебединая шея, ухоженные волосы и холеная кожа — все было при ней. Какие же бьюти-секреты были у легендарной танцовщицы? Ответ — в новом материале на Passion.ru.
Натуральные маски для лица
Ухаживать за собой Майя Михайловна, по ее собственному признанию, начала уже в зрелом возрасте, ведь в Советском Союзе и нормальной косметики толком не было. Потому самым популярным средством, которым она не пренебрегала никогда, были маски из огурца или из клубники, которые она делала самостоятельно.
Заботиться о себе
Свои морщины танцовщица не прятала, ведь от них никуда не деться — рано или поздно появятся, но пренебрегать уходом никогда не позволяла. Однажды в интервью Майя Михайловна сказала: «Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет — это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно — ухожено оно или запущено». К такому утверждению и добавить нечего.
Никакого макияжа
В молодости Плисецкая красилась исключительно для выступлений: хороших средств для снятия грима тогда не было, потому приходилось пользоваться даже нутряным жиром, который приобретался на продуктовых рынках. Чтобы лишний раз не травмировать кожу, балерина в жизни предпочитала обходиться без макияжа вовсе, благо яркая внешность, тонкие черты лица и пламенеющие волосы позволяли. Даже на встречу с президентом Кеннеди в Белый дом она отправилась без косметики. Пользоваться макияжем в жизни Плисецкая стала уже в зрелом возрасте.
Фото: GettyImages
Не скрывать возраст
Майя Михайловна никогда не скрывала свой возраст, более того, гордилась всеми прожитыми годами, особенно потому, что ее физическая форма никогда не соответствовала цифре в паспорте. Красивая осанка, лебединая шея, стройная фигура, неиссякаемый оптимизм и любовь к жизни — вот ее главное антиэйдж-оружие.
Любить и быть любимой
Будучи натурой творческой, Плисецкая умела глубоко чувствовать и переживать эмоции. Она отдавалась бурному потоку страстей вся без остатка, считая, что именно в любви и есть секрет красоты и долголетия. Главное, чтобы это чувство было взаимным, и у Майи Михайловны было именно так: она прожила в долгом и счастливом браке с композитором Родионом Щедриным.
Фото: eastnews.ru
Оставаться стройной
Фраза Плисецкой «Хочешь похудеть? Сиди не жрамши!», которой она однажды безапелляционно ответила на надоевшие вопросы о том, как ей удается оставаться худой, стала уже крылатой. И это не пустые слова. Даже в зрелые годы балерина предпочитала умеренность в еде. У нее даже была собственная диета, при которой из рациона исключались все сладости, мясо, молочные продукты, яйца, картофель, томаты, специи и приправы и практически полностью рыба. Когда Плисецкой надо было сбросить несколько кило, она питалась исключительно свежими овощами, фруктами, капустой брокколи, овсянкой, чечевицей и ячменем, иногда позволяя себе небольшой кусочек лосося.
Баловать себя вкусностями
Диета диетой, но Майя Михайловна не была сторонницей сидеть на ней постоянно. И хотя многим приятно думать, что балерина питалась исключительно брокколи, это не так. Самым изысканным лакомством для нее был черный хлеб с маслом, и она регулярно его ела, как и обожаемую селедку, и сосиски с пивом. Просто во всем старалась придерживаться принципа умеренности: «не жрать» для нее значило «не обжираться».
Фото: GettyImages
«Бесподобной Майе Плисецкой повезло с соматотипом — астеническим телосложением, который еще называют "балетной внешностью". Собственно, это и определило ее профессию. Соматотип закладывается генетически, и ни образ жизни, ни заболевания, ни питание, ни физические нагрузки не могут его изменить.
Как и все астеники, или эктоморфы, Майя Михайловна была стройной как березка, с легким скелетом и лебединой шеей, тонкими чертами лица, высоким лбом. Зная рацион балерин, можно подумать, что ее фигура — результат строгой диеты, но на самом деле ей не грозил лишний вес из-за высокой скорости метаболизма. Плисецкой повезло в генетической лотерее: астеники очень долго остаются молодыми, с четким овалом лица, безо всяких вторых подбородков и брылей.
На примере Майи Михайловны можно рассмотреть представительниц эктоморфного соматотипа в преклонном возрасте. Из-за скудной мышечной основы и недостатка жировой прослойки с годами щеки астеника становятся впалыми, словно изможденными. С потерей объема образуются подвисы под подбородком, кожа стареет по мелкоморщинистому типу. Из-за природной «сухости» мышц на шее и ключицах становятся видны жилы. Старость наступает как бы внезапно, «скукоживая» женщину, которая еще недавно казалась столь молодой и прекрасной. Но при должном уходе это наступит очень нескоро.
Фото: globallook, eastnews, getty images, предоставлены брендами
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