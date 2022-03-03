Что подарить женщинам на 8 марта: 95 интересных идей на все случаи жизни
Неограниченный бюджет
Когда не нужно думать о том, сколько можно потратить на подарок, все становится просто — полет фантазии ничем не ограничен. Бьюти-гаджеты, в том числе и в лимитированном издании, качественная косметика, нишевая парфюмерия — вот к чему стоит присмотреться, если вы ищете подарки в бьюти-сфере. Ну и куда же без всегда помогающих сертификатов, которые открывают полет для фантазии.
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Фото: архив пресс-служб
Здесь без успокоительного явно не обойтись, причем для обеих сторон. Леди будут прыгать от радости, а джентльмены ликвидировать последствия ударов по банковским счетам. Листайте галерею, чтобы увидеть, какими украшениями подкреплять признания в любви, и какие платья дарить с намеком на свидание вечером. Есть и практичная часть — ультракомфортные наушники или, например, дизайнерский столик-трансформер, который может стать и подставкой для журналов, и прикроватной тумбочкой, и даже табуретом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
До 15 000 рублей
Стильные и нужные подарки до 15000 рублей — это легко. Доказываем! Около 6000 обойдется классный комплект белья (помните, что вас он тоже будет радовать), примерно столько же — спортивный костюм, который можно собрать в онлайн-конструкторе на свой вкус. Чуть дороже обойдутся шелка и остромодные джинсы (главное — знать размер), а с ювелирными изделиями и вовсе можно уложиться в 10 000.
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Фото: Архивы пресс-служб
Подарки в категории до 15К найти довольно легко: наборы уходовой косметики премиум уровня еще никогда не подводили. Кроме того, можно присмотреться к нижнему белью, люксовым ароматам, предметам интерьера, и конечно же, украшениям – за эту цену даже неплохой винтаж можно отыскать.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
До 5000 рублей
Понижаем ставки! И это совсем не означает, что подарок станет хуже. До 5000 рублей можно найти крутую сумку в самых актуальных оттенках сезона, украшения из серебра и качественных ювелирных сплавов, трикотажное платье в лучших традициях средиземноморского шика и даже футболку с кадрами из фильма «Брат». Она любит практичность? Украшения можно дарить сразу в шкатулке-органайзере, а цветы — в яркой вазе!
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Фото: Архивы пресс-служб
Конечно, выбрать подарок в сегменте до 5000 рублей в свете резко возросших цен – дело не самое простое, но вполне реальное. Если присмотреться повнимательнее, можно отыскать вполне достойные ароматы, палетки теней и даже полезную бытовую технику. А если не знаете, что выбрать, настоящим спасением станут сертификаты – нужно лишь выбрать подходящий номинал.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фото: Freepik.com / архивы пресс-служб