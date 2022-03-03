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Что подарить женщинам на 8 марта: 95 интересных идей на все случаи жизни

Международный женский день приближается, и мы решили составить полезную подсказку, которая пригодится абсолютно всем. Наш гид сориентирует мужчин по самым желанным подаркам, а виновницам торжества поможет загадать правильные желания. В подборке — сюрпризы на любой вкус и бюджет: от увесистых топазов и окруженных бриллиантами рубинов (мужчины, держитесь) до самых чувственных ароматов.
Что подарить женщинам на 8 марта: 95 интересных идей на все случаи жизни

Неограниченный бюджет

Когда не нужно думать о том, сколько можно потратить на подарок, все становится просто — полет фантазии ничем не ограничен. Бьюти-гаджеты, в том числе и в лимитированном издании, качественная косметика, нишевая парфюмерия — вот к чему стоит присмотреться, если вы ищете подарки в бьюти-сфере. Ну и куда же без всегда помогающих сертификатов, которые открывают полет для фантазии.

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Аромат Suit of lights от Jusbox Perfumes. Он ольфакторно выражает красоту бриллианта. Прелюдия искрящегося желтого мандарина, элегантной фиалки, зеленых оттенков груши и жимолости открывает танец. Абсолюты жасмина самбак и цветов апельсина от LMR завораживают своим ярким ароматом, сопровождаемым цветами фрезии и герани. Интенсивная база окутывает всю композицию: древесное аккорды кедра из Вирджинии LMR, сливочное сандаловое дерево LMR, бархатистые мускусы. Цена: 27 900 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Здесь без успокоительного явно не обойтись, причем для обеих сторон. Леди будут прыгать от радости, а джентльмены ликвидировать последствия ударов по банковским счетам. Листайте галерею, чтобы увидеть, какими украшениями подкреплять признания в любви, и какие платья дарить с намеком на свидание вечером. Есть и практичная часть — ультракомфортные наушники или, например, дизайнерский столик-трансформер, который может стать и подставкой для журналов, и прикроватной тумбочкой, и даже табуретом.

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Серьги Mercury, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

До 15 000 рублей

Стильные и нужные подарки до 15000 рублей — это легко. Доказываем! Около 6000 обойдется классный комплект белья (помните, что вас он тоже будет радовать), примерно столько же — спортивный костюм, который можно собрать в онлайн-конструкторе на свой вкус. Чуть дороже обойдутся шелка и остромодные джинсы (главное — знать размер), а с ювелирными изделиями и вовсе можно уложиться в 10 000.

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Бра Hunkemoller, 3990 руб. Трусы Hunkemoller, 1790 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Подарки в категории до 15К найти довольно легко: наборы уходовой косметики премиум уровня еще никогда не подводили. Кроме того, можно присмотреться к нижнему белью, люксовым ароматам, предметам интерьера, и конечно же, украшениям – за эту цену даже неплохой винтаж можно отыскать.

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Набор «Суперингредиент Красный перец» от Erborian. Это настоящая подзарядка для вашей кожи. В набор входят: гель-крем для лица «Красный перец», двухфазный лосьон для лица «Юзу», суперсыворотка для лица «Красный перец». Цена: 10 110 рублей.

Фото: архив пресс-служб

До 5000 рублей

Понижаем ставки! И это совсем не означает, что подарок станет хуже. До 5000 рублей можно найти крутую сумку в самых актуальных оттенках сезона, украшения из серебра и качественных ювелирных сплавов, трикотажное платье в лучших традициях средиземноморского шика и даже футболку с кадрами из фильма «Брат». Она любит практичность? Украшения можно дарить сразу в шкатулке-органайзере, а цветы — в яркой вазе!

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Сумка Arny Praht, 4900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Конечно, выбрать подарок в сегменте до 5000 рублей в свете резко возросших цен – дело не самое простое, но вполне реальное. Если присмотреться повнимательнее, можно отыскать вполне достойные ароматы, палетки теней и даже полезную бытовую технику. А если не знаете, что выбрать, настоящим спасением станут сертификаты – нужно лишь выбрать подходящий номинал.

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дуэт гидрофильного очищения для разных типов кожи от BABOR. В этом году гидрофильному маслу бренда исполнилось 66 лет. Это было первое гидрофильное очищение на бьюти-рынке, и до сих пор этот продукт остается бестселлером бренда. В этом году дуэты масла и растительного фитоактива выпущены в подарочных наборах с выгодой в цене 10%. Цена набора: 4240 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Фото: Freepik.com / архивы пресс-служб

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