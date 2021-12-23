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Что подарить мужчине на Новый год, если он бизнесмен, хипстер или спортсмен: 37 идей

Выбираем презенты для тех, кто уверен, что у него все есть

Выбрать подарки мужчине — дело не из легких, особенно когда из-за предновогоднего стресса мозг уже отказывается креативить какие-либо идеи. А между тем любимый человек помочь совершенно не хочет и уверенно заявляет, что у него все есть. Если вы хотите порадовать своего избранника или близкого бьюти-подарком, редакция Passion.ru решила собрать для вас проверенные варианты. Именно нашим дорогим мужчинам и посвящен этот обзор.