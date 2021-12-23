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Что подарить мужчине на Новый год, если он бизнесмен, хипстер или спортсмен: 37 идей

Выбираем презенты для тех, кто уверен, что у него все есть
Выбрать подарки мужчине — дело не из легких, особенно когда из-за предновогоднего стресса мозг уже отказывается креативить какие-либо идеи. А между тем любимый человек помочь совершенно не хочет и уверенно заявляет, что у него все есть. Если вы хотите порадовать своего избранника или близкого бьюти-подарком, редакция Passion.ru решила собрать для вас проверенные варианты. Именно нашим дорогим мужчинам и посвящен этот обзор.
Что подарить мужчине на Новый год, если он бизнесмен, хипстер или спортсмен: 37 идей

Что подарить хипстеру

Конечно, первое правило хипстера — никогда не называть себя хипстером, но мы-то с вами знаем все их отличительные признаки, привычки и вкусовые предпочтения. Потому при выборе подарка для такого мужчины стоит присмотреться не только к классическим средствам для ухода за кожей и лимитированным худи, но и к вещам, которые помогут создать уют в доме, будь то свечи или умные гаджеты.

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Слайд, который
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Аромат Cobalt 7 от LOEWE. Это семейство ароматов, вдохновленных самыми далекими уголками космоса, чувством вечной тайны. Утонченный и насыщенный, этот парфюм состоит из семи ингредиентов, включая ладан, бобы тонка и шалфей. В композиции: шалфей, гвоздика, перец, благовония, ветивер, бобы тонка, нероли, мускус. Цена по запросу.

Фото: архив пресс-служб

Что подарить спортсмену

Эта категория мужчин отличается крайней степенью целеустремленности и активности. И это очень хорошо, потому присмотритесь как к различным уходовым средствам, классным ароматам, так и к различным спортивным аксессуарам.

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Парфюмерная вода Nuit D'Issey Bois Arctic от Issey Miyake. Новый мужской аромат, созданный Домиником Ропьоном и Фанни Баль, посвящен северному сиянию. Передать яркое свечение авроры удалось с помощью древесных и ванильно-табачных нот. Для того чтобы создать эффект ослепительного света, пронзающего тьму арктической ночи, добавлены свежие акценты розового перца в сочетании с мандарином и грейпфрутом. Чувственность пачули, ветивера и табака символизирует ночь. Свет авроры передают зеленые ноты базилика и герани, холодное звучание которых подчеркивает атмосферу Арктики. Базилик придает свежесть верхним нотам, а герань — сердцу композиции, продлевая это ощущение очень естественным образом. Цена 7050 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Что подарить бизнесмену

У этой категории мужчин действительно все есть. Потому для состоявшихся людей важно в первую очередь внимание. Но и удивить его все же возможно, если подарить что-то выбранное с учетом его маленьких слабостей или предпочтений. Подарочный кофейный набор для истинных ценителей кофе, любимый аромат, уходовые средства или дорогие часы станут неплохим вариантом подарка для успешного мужчины.

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Часы Octo Finissimo Perpetual Calendar из новой коллекции Bvlgari. Цена по запросу.

Фото: архив пресс-служб

Фото: freepik.com, архив пресс-служб

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