Что подарить мужчине на Новый год, если он бизнесмен, хипстер или спортсмен: 37 идей

Что подарить мужчине на Новый год, если он бизнесмен, хипстер или спортсмен: 37 идейВыбираем презенты для тех, кто уверен, что у него все есть
Что подарить хипстеру
Конечно, первое правило хипстера — никогда не называть себя хипстером, но мы-то с вами знаем все их отличительные признаки, привычки и вкусовые предпочтения. Потому при выборе подарка для такого мужчины стоит присмотреться не только к классическим средствам для ухода за кожей и лимитированным худи, но и к вещам, которые помогут создать уют в доме, будь то свечи или умные гаджеты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Что подарить спортсмену
Эта категория мужчин отличается крайней степенью целеустремленности и активности. И это очень хорошо, потому присмотритесь как к различным уходовым средствам, классным ароматам, так и к различным спортивным аксессуарам.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Что подарить бизнесмену
У этой категории мужчин действительно все есть. Потому для состоявшихся людей важно в первую очередь внимание. Но и удивить его все же возможно, если подарить что-то выбранное с учетом его маленьких слабостей или предпочтений. Подарочный кофейный набор для истинных ценителей кофе, любимый аромат, уходовые средства или дорогие часы станут неплохим вариантом подарка для успешного мужчины.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Фото: freepik.com, архив пресс-служб