Мата Хари не признавала границ ни в чем: она с легкостью обнажалась на публике, всегда шла к своей цели, не видя преград, а про себя любила повторять: «Я – международная женщина». И именно эту фразу она бросила в ответ на обвинения французской разведки в шпионаже в пользу немцев. Она не была канонически красива, если судить по фотографиям, но при этом сила ее обольстительности была столь сильна, что не поддаться искушению оказаться рядом с ней было решительно невозможно.## Блестящий умМало кто знает, что Мата Хари – не настоящее имя девушки. До того как взять псевдоним, она носила имя Маргарет Зелле. Она получила весьма достойное образование сначала в школе, а затем в частном пансионе. Кроме того, будучи не слишком счастливой в браке, она нашла утешение в книгах, благодаря которым и создала себе выдуманную биографию, и досконально и с упоением изучала историю и культуру, чтобы иметь возможность поддерживать непринужденный разговор с сильными мира сего. «Миром правят умные женщины» – эта фраза стала ее жизненным кредо. ## Ореол таинственностиМата Хари умела разжигать в мужчинах не только страсть, но и любопытство, она была для них таинственной экзотической птичкой, подобно Шехеразаде, рассказывающей свою 100 и одну сказку. Одним она говорила, что происходит из старинного королевского рода, другим – что получила образование в уединенном восточном монастыре – в сочетании с ее необычным именем это производило необходимый эффект, и мужчины слетались словно мотыльки на огонь. ## ГрациозностьКогда Мата еще была Маргарет и жила в Индонезии, она записалась в труппу национальных танцев и довольно сносно освоила этот вид искусства. Благодаря полученным на острове Ява навыкам она смогла выступать в Европе. Причем делала Мата это, будучи практически обнаженной – ничего подобного Старый Свет до тех пор не видел. И несмотря на то, что она, по ее собственным словам, совершенно не умела танцевать, отличительной чертой ее выступлений были непревзойденная грациозность и полное отсутствие вульгарности – только изысканный, экзотический перфоманс и огромной силы энергетика. ## Чарующая улыбкаХодят легенды, что Мата Хари с юности любила кокетничать с мужчинами, и считала, что нет более сильного оружия, чем оставаться жизнерадостной и одаривать окружающих соблазнительной улыбкой.## Уверенность в собственных силахФигура Маты Хари была далека от совершенства, ее грудь была очень маленькой, а талия – довольно широкой, но это совершенно не смущало танцовщицу. Она была эдакой Дитой фон Тиз рубежа веков – всегда придерживалась легенды, не выходила из образа и была абсолютно уверена в себе и собственных женских чарах. Эротизм – это ее второе имя: Хари никогда не обнажалась полностью во время танца, оставляя место для фантазии, но даже это по тем временам было неслыханной дерзостью, но Мата никогда не опускала стыдливо глаз, считая, что может делать то, что хочет – и ей это с радостью позволяли. ## Быть стильнойНесмотря на усиливавшиеся в начале XX века феминистические настроения, Мата Хари оставалась далекой от них и позволяла мужчинам заботиться о себе и одаривать ее дорогими подарками, в том числе и красивыми нарядами, к которым у этой женщины была подлинная страсть. Меха, шелка, сшитые по последней моде платья – Хари брала все, а в ответ благосклонно позволяла поклонникам насладиться ее внимание. И даже когда ее обвинили в шпионаже и посадили в камеру, она предпочитала носить чулки и по привычке улыбалась своим конвоирам. ## Быть деликатнойМата Хари была куртизанкой. Что сподвигло ее к подобному изменению образа жизни, не известно: то ли желание заработать (по слухам, ночь с ней стоила 7 тысяч долларов), то ли жажда приключений. Ее любовниками были послы, политики и другие сильные мира сего, но обладая ценными знаниями, которые она почерпнула из бесед с ними, Хари никогда не распространялась, кто посещает ее спальню и была невероятно деликатна с каждым из своих поклонников. Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!