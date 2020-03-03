80 беспроигрышных идей для подарков себе, подруге, маме или коллеге на любой вкус и бюджет
Подарки для любимой женщины
Фото: Архивы пресс-служб
Подарок, выбранный для любимой женщины, — волшебство, которое заключает в себя чувства и эмоции. При любой беспроигрышной тактике вау-эффект гарантирован, поэтому советуем обратить внимание на самые сокровенные желания. Крохотные бархатные коробочки с роскошными ювелирными украшениями — гарант того, что сюрприз удастся. Продолжаем мыслить в романтичном направлении и берем на заметку дерзкие кружевные комплекты белья, «туфли Золушки» на шпильке.
Подарок для второй половины — традиционно дело непростое. Здесь вряд ли удастся обойтись скромным букетом тюльпанов (хотя и им пренебрегать нельзя), но в качестве «основного блюда» можно рассмотреть драгоценности, модные бьюти-гаджеты и, конечно же, косметику. Ну а если ваша любимая женщина уже задумалась о том, что скоро отпуск и надо бы привести себя в форму, абонемент в фитнес-клуб будет как нельзя кстати.
Подарки для мамы и сестры
Фото: Архивы пресс-служб
Главный подарок для родных — забота. Проявляем ее нежными шелковыми тканями и практичными сюрпризами — эффектно упакованные пижамы, домашние халаты, всевозможные шали и платки никогда не проигрывают. А в случае, если в предпочтениях любимых дам вы уверены на все сто, смело отправляйтесь на охоту за самыми трендовыми сумками сезона. Кстати, такой подарок — отличный повод «выгулять» его в театр или ресторан.
Самым родным женщинам в этот день можно преподнести подарочные сертификаты на маникюр или поход в термальный комплекс — это универсальные варианты, которым рады женщины всех возрастов. А если баня по тем или иным причинам отметается, присмотритесь к ярким помадам, лимитированным коллекциям парфюмерии или проверенным временем кремам и сывороткам.
Подарки для подруги
Фото: Архивы пресс-служб
Очки всевозможных форм и цветов, футболки и свитшоты с яркими принтами и цветовыми «спецэффектами» всегда пригодятся, а главное — поднимут настроение. Среди претендентов на место фаворитов подруг лидируют микросумки, которые бьют все рекорды по актуальности, а также суперпрактичные подарки — портмоне и надежные чехлы для смартфона.
Хорошая подруга – это практически член семьи, потому и подарки ей стоит дарить достойные. Это может быть как декоративная или уходовая косметика, в том числе и та, благодаря которой можно сделать смешные и интересные селфи для соцсетей, так и абонемент на тест-драйв разных тренировок.
Подарки для коллег
Фото: Архивы пресс-служб
Пара стильных секретов, которые коллеги-женщины точно оценят, кроются в приятных мелочах. В их числе — стильные картхолдеры и визитницы, вместительные бумажники и брелоки, с которыми ключи от квартиры и автомобиля не потеряются даже в самом вместительном шоппере.
Подарок коллегам-женщинам — это ежегодная головная боль всех мужчин нашей страны. И что бы кто ни говорил про подарочные наборы, они — настоящее спасение для всех страдающих от мук выбора. Ну а если хочется сделать более персонализированные подарки, присмотритесь к свечам ручной работы и интерьерным ароматам.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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