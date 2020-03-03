80 беспроигрышных идей для подарков себе, подруге, маме или коллеге на любой вкус и бюджет

Подарок для второй половины — традиционно дело непростое. Здесь вряд ли удастся обойтись скромным букетом тюльпанов (хотя и им пренебрегать нельзя), но в качестве «основного блюда» можно рассмотреть драгоценности, модные бьюти-гаджеты и, конечно же, косметику. Ну а если ваша любимая женщина уже задумалась о том, что скоро отпуск и надо бы привести себя в форму, абонемент в фитнес-клуб будет как нельзя кстати.

Подарки для мамы и сестры