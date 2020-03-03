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80 беспроигрышных идей для подарков себе, подруге, маме или коллеге на любой вкус и бюджет

Чем порадовать любимых женщин 8 Марта? Этот вопрос наверняка заставляет шевелиться волосы на голове каждого мужчины. Действительно, выбор подходящих презентов — дело очень непростое и ответственное. И чтобы решить эту задачу со многими неизвестными было проще, в новом материале на Passion.ru собраны яркие весенние идеи на все случаи жизни.

Подарки для любимой женщины

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Victoria's Secret, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Подарок, выбранный для любимой женщины, — волшебство, которое заключает в себя чувства и эмоции. При любой беспроигрышной тактике вау-эффект гарантирован, поэтому советуем обратить внимание на самые сокровенные желания. Крохотные бархатные коробочки с роскошными ювелирными украшениями — гарант того, что сюрприз удастся. Продолжаем мыслить в романтичном направлении и берем на заметку дерзкие кружевные комплекты белья, «туфли Золушки» на шпильке.

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Новый аромат Rose Prick от Tom Ford в невероятно красивом флаконе, который норовит стать главным фаворитом этой весны. На его создание Тома Форда вдохновил его личный сад, в котором растут три любимых сорта роз дизайнера: турецкая, болгарская и прованская. Именно аккорды этих цветов стали основой аромата, а оттенили их красоту и утонченность чувственные бобы тонка, пачули, куркума и китайский перец. Цена: 27 195 рублей.

Подарок для второй половины — традиционно дело непростое. Здесь вряд ли удастся обойтись скромным букетом тюльпанов (хотя и им пренебрегать нельзя), но в качестве «основного блюда» можно рассмотреть драгоценности, модные бьюти-гаджеты и, конечно же, косметику. Ну а если ваша любимая женщина уже задумалась о том, что скоро отпуск и надо бы привести себя в форму, абонемент в фитнес-клуб будет как нельзя кстати.

Подарки для мамы и сестры

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Hunkemöller, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Главный подарок для родных — забота. Проявляем ее нежными шелковыми тканями и практичными сюрпризами — эффектно упакованные пижамы, домашние халаты, всевозможные шали и платки никогда не проигрывают. А в случае, если в предпочтениях любимых дам вы уверены на все сто, смело отправляйтесь на охоту за самыми трендовыми сумками сезона. Кстати, такой подарок — отличный повод «выгулять» его в театр или ресторан.

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Парфюмированные помады Le Rouge Parfum от KILIAN. Коллекция уже ставших культовыми помад пополнилась новыми потрясающей красоты оттенками, которые легко ложатся на губы и в одно касание придадут им безупречный и насыщенный цвет. Питательная формула разглаживает и защищает нежную кожу, не пересушивая губы. Стойкость помад сохраняется до 10 часов. Цена: 4800 рублей.

Самым родным женщинам в этот день можно преподнести подарочные сертификаты на маникюр или поход в термальный комплекс — это универсальные варианты, которым рады женщины всех возрастов. А если баня по тем или иным причинам отметается, присмотритесь к ярким помадам, лимитированным коллекциям парфюмерии или проверенным временем кремам и сывороткам.

Подарки для подруги

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Andy Wolf, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Очки всевозможных форм и цветов, футболки и свитшоты с яркими принтами и цветовыми «спецэффектами» всегда пригодятся, а главное — поднимут настроение. Среди претендентов на место фаворитов подруг лидируют микросумки, которые бьют все рекорды по актуальности, а также суперпрактичные подарки — портмоне и надежные чехлы для смартфона.

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Набор Glow All Night от beautyblender, в который входит бьюти-трио для создания идеального макияжа: спонж для ровного нанесения тона без пятен, разводов и эффекта маски, пуховка Power Pocket Puff для легкого и равномерного нанесения пудры и освежающий спрей RE-DEW Set & Refresh Spray для фиксации макияжа, увлажнения кожи и придания ей сияния. Цена: 3840 рублей.

Хорошая подруга – это практически член семьи, потому и подарки ей стоит дарить достойные. Это может быть как декоративная или уходовая косметика, в том числе и та, благодаря которой можно сделать смешные и интересные селфи для соцсетей, так и абонемент на тест-драйв разных тренировок.

Подарки для коллег

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Alexander McQueen (yoox.com), 9 750 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пара стильных секретов, которые коллеги-женщины точно оценят, кроются в приятных мелочах. В их числе — стильные картхолдеры и визитницы, вместительные бумажники и брелоки, с которыми ключи от квартиры и автомобиля не потеряются даже в самом вместительном шоппере.

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Парфюмированные лосьон и мист для тела Velvet Petals из коллекции The Mist Collection от Victoria’s Secret заряжают энергией и поддерживают уверенность в себе, придают больше чувственности и навевают мысли о скором лете. Цена: 1299 рублей за средство. Со скидкой можно приобрести за 499 рублей.

Подарок коллегам-женщинам — это ежегодная головная боль всех мужчин нашей страны. И что бы кто ни говорил про подарочные наборы, они — настоящее спасение для всех страдающих от мук выбора. Ну а если хочется сделать более персонализированные подарки, присмотритесь к свечам ручной работы и интерьерным ароматам.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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