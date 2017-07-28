Почему знаменитости всегда удачно выглядят на кадрах светской хроники? Потому что они знают приемы, которые подчеркивают их лучшие стороны. Мы раскроем самые действенные трюки.

Работайте на угол

Екатерина Климова 1 / 4

Старый прием, которым пользуются актрисы на красных дорожках, заключается в том, что нужно отвернуться от камеры на 45 градусов. Этого уже достаточно, чтобы казаться стройнее. Вы добьетесь большего, если чуть опустите плечо к камере и положите руку на бедро. Используйте ваш язык

Кристина Орбакайте 1 / 4

Это очень странный и одновременно очень эффектный трюк. Чтобы красиво улыбнуться, упритесь языком в зубы и прижмите его к небу. Это неудобно, но несколько секунд можно потерпеть. С помощью этой уловки вы добьетесь того, что не обнажите десна и сделаете шею тоньше. Наклоните или поверните голову

Полина Гагарина 1 / 3

Если вы смотрите прямо на фотографа, то, скорее всего, кадр получится неудачным. Причина в том, что отсутствие теней сделают лицо широким, большим и обесцвеченным. Попробуйте слегка опустить подбородок, а глаза поднимите чуть вверх (но не закатывайте!). Или немного наклоните голову набок. Кстати, во время экспериментов вы можете обнаружить, что одна сторона вашего лица привлекательнее другой. Чаще всего это левая половина. А какая у вас? Думайте о лимоне

Ани Лорак 1 / 3