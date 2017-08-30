Лето сменилось холодной и дождливой осенью. Вместе с одеждой к осеннему сезону нужно сменить содержимое косметички. Мы собрали лучшие новинки, которые непременно вам понравятся.

Абсолютное матирование от L'Oreal Paris

Ультрастойкая пудра для лица Infaillible, матирующая, L'Oreal Paris, 750 руб.

Иногда пудра может стать любимым средством декоративной косметики, главное — найти ту, которая идеально подойдет именно для вашей кожи. Но нужно постараться, чтобы найти действительно хороший экземпляр. Новая стойкая пудра от L’Oreal Paris — идеальный вариант. Она не сушит кожу, не осыпается и отлично скрывает жирный блеск. Такую легкую, но полезную вещь обязательно стоит взять с собой. Полное очищение от Diademine

Гель для умывания, Балансирующий, Diademine Laboratories, 262 руб.