10 главных бьюти-покупок осени
Лето сменилось холодной и дождливой осенью. Вместе с одеждой к осеннему сезону нужно сменить содержимое косметички. Мы собрали лучшие новинки, которые непременно вам понравятся.
Иногда пудра может стать любимым средством декоративной косметики, главное — найти ту, которая идеально подойдет именно для вашей кожи. Но нужно постараться, чтобы найти действительно хороший экземпляр. Новая стойкая пудра от L’Oreal Paris — идеальный вариант. Она не сушит кожу, не осыпается и отлично скрывает жирный блеск. Такую легкую, но полезную вещь обязательно стоит взять с собой.
Умывание — самая полезная привычка любой красавицы, а балансирующий гель от Diademine подходит всем типам кожи, так что можно больше не страдать от постоянных проб и ошибок, выбирая гели для умывания. Приятная текстура геля дополнена экстрактами белого чая и женьшеня, которые очищают кожу от бактерий, загрязнений, удаляют макияж, сохраняя при этом водный баланс кожи.