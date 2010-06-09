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Вас беспокоят сомнения по поводу изменений, происходящих в вашем организме в последнее время? А может, это беременность? Этот простой тест не поставит вам точный диагноз, но поможет предположительно подтвердить или опровергнуть ваши подозрения. Тест предназначен для женщин фертильного (детородного) возраста и проводится по данным ваших ощущений за последний месяц.