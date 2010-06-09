|Вопросы:
|10
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
|Обратная навигация:
|Запретить доступ к данным файлам
Вас беспокоят сомнения по поводу изменений, происходящих в вашем организме в последнее время? А может, это беременность? Этот простой тест не поставит вам точный диагноз, но поможет предположительно подтвердить или опровергнуть ваши подозрения. Тест предназначен для женщин фертильного (детородного) возраста и проводится по данным ваших ощущений за последний месяц.