Вопросы:10
Разрешено попыток:Не ограничено
Доступен:Всегда
Проходной процент:75 %
Обратная навигация:Запретить доступ к данным файлам

Вас беспокоят сомнения по поводу изменений, происходящих в вашем организме в последнее время? А может, это беременность? Этот простой тест не поставит вам точный диагноз, но поможет предположительно подтвердить или опровергнуть ваши подозрения. Тест предназначен для женщин фертильного (детородного) возраста и проводится по данным ваших ощущений за последний месяц.