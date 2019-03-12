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Тест: узнайте, насколько чистым воздухом вы дышите

Жители мегаполиса подчас не задумываются о том, каким воздухом дышат. И только лишь когда выезжают на природу или улетают в отпуск, замечают, что воздух другой — чистый! А по возвращении чувствуют не самые приятные ароматы родных пенат. Воздух же непосредственно влияет на здоровье. Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько чистым воздухом вы дышите. Возможно, вам захочется тут же переехать… или хотя бы изменить что-то в своем жилье.

Фото: Vostock Photo

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