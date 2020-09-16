Тест: узнайте, какие проблемы со здоровьем грозят вам после 50 лет

Именно после 50 лет возрастает риск развития многих заболеваний. В частности, сердечно-сосудистых, болезней печени, мочеполовой системы, сахарного диабета и не только. Во-первых, после пятидесяти большинство женщин проходят через менопаузу, во-вторых, в этом возрасте обостряются или появляются проблемы со здоровьем вследствие нашего образа жизни. Анализируя последний, можно предположить, какие патологии возможны в будущем. Но помните, что точный диагноз способен поставить только врач после ряда анализов.