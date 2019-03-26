Тест: узнайте, как весна влияет на ваше здоровье

Весна для большинства людей заражена позитивом. Природа оживает — и совсем скоро наступит лето! Даже пускай сейчас вокруг серо и грязно. Но не зря именно весной у некоторых обостряются хронические заболевания, а кого-то накрывает весенняя депрессия. Пройдите наш тест — и мы угадаем, как весна влияет на ваше здоровье. А также вы получите рекомендации в соответствии с результатом.