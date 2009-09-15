Вопросы: 13 Разрешено попыток: Не ограничено Доступен: Всегда Проходной процент: 75 % Обратная навигация: Запретить доступ к данным файлам

Этот тест для тех, кто не раз подумывал о том, чтобы оставить вредные привычки и начать вести здоровый образ жизни, но... Что-то мешает. Однажды вдруг человек понимает, что все не так просто, и одного лишь желания мало... Нужно что-то еще.

Попробуйте с помощью нашего теста найти ответ на вопрос: какие психологические причины не позволяют вам, к примеру, бросить курить, употреблять алкоголь?