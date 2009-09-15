|Вопросы:
|13
|Разрешено попыток:
|Не ограничено
|Доступен:
|Всегда
|Проходной процент:
|75 %
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Этот тест для тех, кто не раз подумывал о том, чтобы оставить вредные привычки и начать вести здоровый образ жизни, но... Что-то мешает. Однажды вдруг человек понимает, что все не так просто, и одного лишь желания мало... Нужно что-то еще.
Попробуйте с помощью нашего теста найти ответ на вопрос: какие психологические причины не позволяют вам, к примеру, бросить курить, употреблять алкоголь?