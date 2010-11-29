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Новогодний секс – как не пожалеть? Новогодние праздники всегда чреваты неожиданными сюрпризами… «Какой способ предохранения от нежелательной беременности выбрать?» - это один из самых актуальных женских вопросов. Разумеется, окончательное решение о методе контрацепции может быть принято только после консультации с врачом. Но, пройдя наш тест, вы получите общие рекомендации по деликатной защите здоровья, подходящие вашему образу жизни.