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В самые сложные дни человек всегда полагается на свой иммунитет. Мы надеемся, что благодаря каким-то внутренним силам «и на этот раз пронесет»: бегаем по улице с промокшими ногами, чувствуя первые признаки простуды, выходим на работу, не принимаем лекарства, спуская все «на авось». Однако возможности иммунной системы имеют свои границы, и у каждого из нас они свои. Как же с помощью простых признаков определить боевую готовность своих защитных сил? Узнайте, на что способен ваш иммунитет, пройдя наш тест!