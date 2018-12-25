Тест: мы угадаем, какие новые полезные привычки появятся у вас в 2019 году

Под бой курантов мы обещаем себе и друг другу, что в следующем году начнется новая жизнь: мы выучим английский/итальянский, будем есть больше овощей и обязательно начнем ходить в фитнес-клуб. Кто-то расписывает себе конкретный план целей на каждый месяц. Мы угадаем, какие полезные привычки у вас действительно появятся в 2019 году, а не просто останутся на бумаге.