Тест: мы подскажем, что поможет вам обрести идеальную фигуру

Рамки общепринятых идеалов красоты постепенно расширяются. Но у каждой женщины все равно есть собственное представление о том, какая идеальная фигура будет наиболее привлекательной не только для нее самой, но и для окружающих. Правда, часто достижению этого идеала что-то мешает или полученные результаты совершенно не соответствуют ожиданиям. Пройдите наш тест и узнайте, чего вам недостает, чтобы довести свою фигуру до совершенства.