Тест: мы определим, здорова ваша печень или нет

Печень является самой крупной железой в организме. Этот орган отвечает за метаболизм, обезвреживание токсинов, играет большую роль в работе пищеварительной системы. Не слишком часто мы задумываемся о том, все ли в порядке с нашей печенью: только когда организм недвусмысленно дает понять об этом. Пройдите наш тест и определите по ряду признаков, есть ли у вас проблемы. И помните, что диагноз способен поставить только врач.