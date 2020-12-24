Тест: мы определим вашу дозу алкоголя на предстоящих праздниках

С возрастом каждый из нас опытным путем узнает свою дозу алкоголя. Сколько можно себе позволить, чтобы на следующий день не было мучительно больно смотреть в глаза друзьям или коллегам. И тем не менее порой случаются ситуации из разряда: и на старуху бывает проруха. Пройдите наш тест и узнайте, как вам правильно подготовить себя к застольям с алкоголем.