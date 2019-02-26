Тест: «хрустальные люди» и «дети-бабочки» — что вы знаете о редких болезнях

Сегодня в 00:00Тест: «хрустальные люди» и «дети-бабочки» — что вы знаете о редких болезняхКомментарии29 февраля — международный день редких (орфанных) заболеваний, в невисокосные годы он выпадает на 28 февраля. Цель мероприятия — повысить информированность общества об этих болезнях, привлечь внимание к проблемам людей, которые страдают от этих заболеваний. Специально к этой дате Passion.ru подготовил тест о редких заболеваниях, после прохождения которого вы узнаете много нового. Фото: vostock-photo/shutterstockПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегиболезни глазболезни и внешностьмужские болезниЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...