Тест: «хрустальные люди» и «дети-бабочки» — что вы знаете о редких болезнях

29 февраля — международный день редких (орфанных) заболеваний, в невисокосные годы он выпадает на 28 февраля. Цель мероприятия — повысить информированность общества об этих болезнях, привлечь внимание к проблемам людей, которые страдают от этих заболеваний. Специально к этой дате Passion.ru подготовил тест о редких заболеваниях, после прохождения которого вы узнаете много нового.