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Б ережное отношение к своему здоровью позволяет укрепить защитные силы организма, вовремя заметить первые признаки заболевания, продлить годы жизни. Однако не каждая женщина так ответственно относится к собственному здоровью. Не принадлежите ли вы к тем, кто надеется на «авось», на то, что именно с ними ничего серьезного случиться не может? Как вы относитесь к собственному здоровью? Пройдите наш тест и определите это.