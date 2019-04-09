Тест: фобия, паническое расстройство или депрессия — какой у вас уровень тревожности

Сегодня в 00:00Тест: фобия, паническое расстройство или депрессия — какой у вас уровень тревожности КомментарииВсе наверняка слышали о весенних обострениях. Если мы говорим о психологии, то речь об обострениях тревожных, депрессивных и других состояний. Именно весной симптомы могут проявляться с новой силой . А иногда как раз в это время они заявляют о себе впервые. Поэтому сейчас самое время оценить свой уровень тревожности с помощью нашего теста. Фото: Vostock PhotoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегистрахипанические атакитревожностьОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...