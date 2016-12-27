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Склонность к некоторым нездоровым пристрастиям заложена в нас на генетическом уровне, а есть вредные привычки, которые развиваются под влиянием внешней среды, нашего образа жизни и черт характера. Однако в любом случае именно от нас самих зависит, станем ли мы рабами этих слабостей или сумеем им противостоять.
Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, склонны ли вы к вредным привычкам, и есть ли у вас шанс избежать соблазнов.