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Здоровье – это тот наш ресурс, который плохо поддается восполнению, его можно только поддерживать, заботясь о своем организме и удовлетворяя его потребности. Некоторые из нас это очень хорошо понимают, поэтому делают все от них зависящее, чтобы их тело и нервная система функционировали без перебоев как можно дольше. Но есть и те, кто слишком расточительно относится к резервам, заложенным в нас природой.

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