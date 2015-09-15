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Здоровье – это тот наш ресурс, который плохо поддается восполнению, его можно только поддерживать, заботясь о своем организме и удовлетворяя его потребности. Некоторые из нас это очень хорошо понимают, поэтому делают все от них зависящее, чтобы их тело и нервная система функционировали без перебоев как можно дольше. Но есть и те, кто слишком расточительно относится к резервам, заложенным в нас природой.
Пройдите бесплатный онлайн тест от Passion.ru и узнайте, как вы относитесь к своему здоровью. Возможно, результаты тестирования подвигнут вас более трепетно заботиться о своем организме или, напротив, покажут, что вы в вопросах здоровья «перегибаете палку».