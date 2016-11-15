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Депрессия – бич современности. По статистике ею страдает каждый десятый, и далеко не все даже себе признаются в наличии аффективного расстройства. Тем не менее, это не то заболевание, с которым можно смириться. Усугубляясь, депрессивное состояние приводит к развитию других болезней, которые в результате поражают весь организм.
Пройдите наш бесплатный онлайн тест и узнайте, есть ли у вас депрессия и склонны ли вы к ней. Не исключено, что итоги тестирования заставят вас задуматься и либо резко изменить что-то в своем существовании, либо экстренно попросить помощи у специалистов.