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« Д едушка-домовеюшка», «хозяин-батюшка» - так обращались наши предки к доброму семейному духу, который жил за печкой, защищал дом и семью, живущую в нем, от различных бед и недоброжелателей. Те, кто видел домовых, говорят, что они похожи на мохнатую зверушку ростом около одного метра. Показываются домовые либо перед несчастьем, либо перед большой радостью, а обычно присутствуют незаметно, в виде сгустка энергии.

Помните, сколько претендентов было на маленького домовенка Кузю в известном мультфильме и как они радовались, когда «Счастье привалило»? А вот живет ли такое «счастье» в вашем доме, можно узнать из теста от Passion.ru.