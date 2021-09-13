Сегодня в 10:00

Вы москвич или «понаехавший»? Тест подскажет

Несмотря на то, как долго вы живете в столице, наверняка есть какие-то моменты, которые не дают вам в полной мере почувствовать себя коренным москвичом. Или, все это не про вас, и вы знаете об этом городе все и даже больше? Златоглавая хоть и благосклонно относится к тем, кто уважает ее традиции и культуру, к тем, кто не интересуется ее жизнью и историей, она остается холодна и непреклонна. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли вас назвать москвичом или вы все же относитесь к «понаехавшим» (вне зависимости от того, сколько времени провели в этом чудесном городе).