Сегодня в 10:00

Вы — энергетический вампир? Пройдите тест и узнайте

Наверняка вы тоже слышали о том, что люди делятся на энергетических вампиров и тех, кто поддается их влиянию (так называемые доноры). Чтобы понять, к какому типу относитесь вы (и что делать дальше с этими знаниями), ответьте на вопросы нашего теста. Уверены, что полученная информация поможет вам скорректировать отношения с окружающими и понять, как защитить себя от негативных моментов (или же самой не стать причиной этого самого негатива).