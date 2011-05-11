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В среде голливудских небожителей принято делать татуировки. Пусть многим эта мода кажется странной, но факт остается фактом: практически у каждой знаменитости есть свой отличительный знак. Иногда это совсем маленькая татуировка, которую можно и не заметить. Иногда это множество крупных тату по всему телу. Passion.ru предлагает отвлечься от будничных дел и поиграть в игру «Угадай знаменитость по татуировке».